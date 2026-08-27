Momentul în care Andrei Bordeianu intră cu motocicleta într-o mașină. Ce l-ar fi salvat pe influencer

Andrei Bordeianu, fostul concurent de la „Love Island”, a ajuns la spital după un accident violent. Acesta se afla pe motocicleta sa BMW, moment în care s-a izbit de o mașină care a făcut o manevră neașteptată. Autoritățile au publicat primele imagini cu impactul.

Primele imagini cu accidentul de motor Foto: Instagram

Influencerul, victima unui accident de motor

Influencerul a fost victima unui grav accident produs marți, 25 august, în jurul orei 15.30. Acesta se afla pe motocicleta sa BMW, achiziționată în urmă cu aproape două luni, pe bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei.

Un șofer aflat la volanul unui Renault Clio a făcut o manevră de întoarcere peste linia continuă, fără să se asigure. Andrei Bordeianu ar fi suferit mai multe fracturi și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit cancan.ro.

Imagini cu impactul au fost publicate pe rețelele de socializare de Info Trafic România. Influencerul nu a publicat, momentan, informații despre starea sa de sănătate, însă unul dintre prietenii săi, Cipi Raw, a dezvăluit pe Instagram că Andrei Bordeianu s-a ales cu mai multe coaste rupte, fracturi la ambele mâini și o fractură la bazin. Influencerul va fi supus unei intervenții chirurgicale. Cipi a explicat și cum s-a produs exact accidentul.

„Vă zic eu ce s-a întâmplat ca să nu mai fie informații eronate... Lui Andrei i-a tăiat o mașină calea, a făcut accident, a ajuns la spital cu fracturi la ambele mâini, ceva la bazin, pentru care urmează să fie operat, și niște coaste rupte. Probabil, 100%, la cum arată motorul, ce l-a salvat pe el a fost denstitatea de mușchi care l-a apărat de impact. Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru el să treacă cu bine de operația la bazin... Sunt sigur că o să fie bine. Eu mă rog pentru tine, Andrei! Sper să fii bine, bro! Doctorul a vorbit cu Toni și i-a confirmat că e bine”, a declarat Cipi.

Ce a postat influencerul înainte de accident

Fostul concurent de la „Love Island România” este extrem de activ pe rețelele de socializare, fiind în industria fitnessului. Cu doar câteva ore înainte de accident, el a postat pe InstaStory o fotografie făcută în geamul mașinii sale, la bustul gol.

„Cum te vezi în geamul cu folie al mașinii e altceva”, a scris el pe imagine.

Andrei Bordeianu înainte de accident Foto: instagram

Andrei Bordeianu a participat în 2023 la emisiunea „Love Island România”, unde a format un cuplu cu Ada, una dintre concurente. Legătura dintre cei doi s-a destrămat atunci când fosta parteneră a influencerului, Alexandra, a intrat în competiție, iar Andrei a recunoscut că încă are sentimente pentru ea. Potrivit Cancan, Andrei Bordeianu și Alexandra încă formează un cuplu, însă relația lor prezenta ceva probleme, dar nu a fost anunțată o despărțire oficială.