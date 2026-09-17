Pensiile recalculate greșit îi pot costa scump pe cei care au primit bani în plus. 500.000 de oameni, în situația de a fi executați silit

Curtea de Conturi a găsit erori la recalcularea pensiilor, cu sume plătite atât în plus, cât și în minus. Fosta șefă a Casei de Pensii spune că banii plătiți în plus pot fi recuperați prin executare silită.

Oamenii care au primit pensii mai mari decât încadrarea trebuie să-i dea înapoi Foto: Pexels

Procesul de recalculare a pensiilor din România se transformă într-un haos birocratic și financiar fără precedent. Un audit realizat de Curtea de Conturi indică suspiciuni majore cu privire la corectitudinea a peste două milioane de dosare gestionate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dacă cei defavorizați așteaptă recuperarea diferențelor restante, situația devine dramatică pentru cei peste jumătate de milion de români care au încasat sume mai mari decât cele cuvenite conform legii.

Risc de executare silită prin Codul Fiscal și popriri pe o treime din pensie

Prezentă la Antena 3 CNN, Doina Pârcălabu, fosta președintă a CNPP, a explicat mecanismul prin care statul va fi obligat să recupereze sumele distribuite eronat. Potrivit acesteia, dacă plata diferențelor către cei dezavantajați se poate face într-o singură tranșă, recuperarea banilor plătiți în plus se supune unor rigori stricte, stabilite de legislația fiscală, care pot duce direct la executare silită prin poprire.

„Complicația vine și prin faptul că orice eroare care trebuie îndreptată trebuiesc corectate aspectele de natură financiară. (...) Iar complicația și mai mare este în situația în care trebuie să recuperezi sumele acordate mai mult decât prevedea legea și atunci trebuie să te raportezi la Codul Fiscal și să mergi pe prevederile din Codul Fiscal”, a detaliat Doina Pârcălabu.

Fosta șefă a instituției a punctat că legea interzice reținerile mai mari de o treime din venitul lunar al unei persoane, ceea ce presupune proceduri de urmărire pe parcursul mai multor luni pentru recuperarea debitelor.

Sistemul informatic defectuos

Auditul Curții de Conturi a arătat că aplicarea noii legi a pensiilor a fost afectată de problemele sistemului informatic al CNPP. Platforma nu a făcut corect diferența între perioadele de cotizare, iar acest lucru a dus la calcularea greșită a unor pensii. La problemele informatice s-au adăugat și erorile făcute de angajații care au introdus manual datele.

Potrivit estimărilor auditorilor, peste 2,2 milioane de pensionari ar fi primit punctaje mai mici, în timp ce pentru aproximativ 574.000 de persoane au fost acordate punctaje mai mari.

În total, diferențele rezultate din recalculare se ridică la sute de milioane de lei, iar numărul mare de dosare și procese pune sub semnul întrebării respectarea termenului stabilit pentru corectarea erorilor.

Reacția fermă a șefului CNPP: „Salutare și-un praz verde!”

Constatările raportului au stârnit o ripostă extrem de dură din partea actualului președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, Nicolae Giugea.

Acesta a respins vehement concluziile auditorilor, contestând modul în care au fost formulate concluziile și susținând că instituția sa a remediat deja o parte din sincope.

„Curtea de Conturi e guru al României și tot ce spune Curtea de Conturi e un adevăr de necontestat. (...) Mie trebuie să îmi vină pe cifre cuantificate, nu pe probabilități și extrapolări. Când au verificat în șase luni Curtea de Conturi 2,5 milioane de dosare? (...) Pe mine nu mă afectează poziția mea de președinte. Mă afectează că aruncați și contribuiți la treaba asta, aruncați cu noroi în 4.500 de oameni care muncesc pe brânci în țara asta”, a declarat Nicolae Giugea, punând punct dialogului într-o notă batjocoritoare: „Dacă vreți să ne auzim bine, mâine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și-un praz verde!”.