 Bulgarii au un avantaj la Pilonul 2 de pensii. Pot alege singuri cum sunt investiți banii strânși
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Bulgarii au un avantaj la Pilonul 2 de pensii. Pot alege singuri cum sunt investiți banii strânși

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Bulgaria trece din 2027 la un sistem multi-fond pentru Pilonul 2 de pensii, permițându-le cetățenilor să aleagă între trei niveluri de risc, cu posibilitatea de a investi până la 90% din active în acțiuni.

Bulgarii pot alege singuri cum sunt investiți banii strânși în Pilonul 2 de pensii
Bulgarii pot alege singuri cum sunt investiți banii strânși în Pilonul 2 de pensii Foto: Shutterstock

Bulgaria renunță la administrarea uniformă a pensiilor private obligatorii și introduce subfonduri adaptate vârstei fiecărui asigurat, oferind tinerilor șansa unor randamente substanțial mai mari prin plasamente pe bursă.

Tranziția la modelul multi-fond: cum sunt structurate cele trei niveluri de risc

În perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2026, persoanele asigurate în Pilonul 2 din Bulgaria pot depune cereri către companiile de pensii pentru a-și stabili opțiunea investițională înainte de intrarea oficială în vigoare a noii legi la 1 ianuarie 2027. Fiecare fond se restructurează în trei direcții distincte:

  • Subfondul dinamic: plasează până la 90% din active în acțiuni și instrumente cu venit variabil, fiind optim pentru tinerii cu un orizont lung de acumulare.
  • Subfondul echilibrat: menține o balanță moderată între randament și siguranța capitalului.
  • Subfondul conservator: vizează exclusiv protejarea banilor prin instrumente cu risc minim, fiind calibrat pentru persoanele aflate în prag de pensionare.

Dacă un asigurat nu își exprimă explicit o preferință, alocarea se face automat în funcție de vârstă: până în 50 de ani în subfondul dinamic, între 50 de ani și până la 3 ani înainte de pensie în cel echilibrat, iar cei cu mai puțin de 3 ani rămași ajung direct în subfondul conservator. Decizia poate fi modificată ulterior o dată la 12 luni.

Principiul ciclului de viață și comisioane reduse pentru asigurați

Reforma elimină deficiența vechiului sistem, în care banii unui tânăr de 25 de ani erau plasați la fel de precaut ca ai unui salariat de 60 de ani, plafonând randamentul pe termen lung.

Modelul bazat pe ciclul de viață permite acumularea de profituri mai mari în primele decenii de muncă și securizarea activelor pe măsură ce se apropie retragerea din activitate.

În plus, modificările legislative prevăd scăderea treptată a comisionului reținut de administratori din fiecare contribuție, de la 3,75% în prezent până la 2,10% până în anul 2036.

Bulgaria vs. România la gestionarea Pilonului 2

Spre deosebire de vecinii de la sud de Dunăre, care le oferă asiguraților libertatea de a alege între trei profile de risc, sistemul din România aplică o strategie unică și prudentă pentru toți cotizanții. Iată principalele deosebiri:

  • Libertatea de alegere: În Bulgaria, fiecare persoană decide dacă vrea un profil dinamic, echilibrat sau conservator și poate schimba opțiunea la fiecare 12 luni. În România, asiguratul nu poate alege nivelul de risc, banii fiind gestionați uniform de administratorul fondului.
  • Investițiile în acțiuni la bursă: Bulgarii care aleg varianta dinamică pot avea până la 90% din bani plasați în acțiuni pentru un randament mai mare. În România, plasamentele în acțiuni sunt limitate prin lege la doar 20% – 30%.
  • Siguranța prin titluri de stat: În timp ce în Bulgaria titlurile de stat domină doar în cazul persoanelor aflate aproape de pensie, în România acestea reprezintă baza tuturor portofoliilor, ocupând între 60% și 70% din totalul activelor.

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