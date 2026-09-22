 Ibogaina: ce este, pentru ce se folosește și de ce rămâne un tratament controversat
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Ibogaina: ce este, pentru ce se folosește și de ce rămâne un tratament controversat

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Ibogaina, un compus psihoactiv extras din rădăcina arbustului african Tabernanthe iboga, a atras tot mai mult interes în ultimii ani pentru potențialul său de a reduce sevrajul și pofta în dependențele de opioide, heroină și cocaină.

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Foto: shutterstock

Interesul public pentru ibogaină a crescut și în contextul morții lui Presley Gerber, fiul supermodelei Cindy Crawford, care a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența și a menționat ibogaina într-o postare pe Instagram în martie 2026.

Gerber a murit la 27 de ani într-un centru de reabilitare din California, iar poliția investighează cazul ca „o suspiciune de supradoză”. Cauza exactă a morții nu a fost confirmată, potrivit CNN

Cum acționează ibogaina

Ibogaina este un alcaloid psihoactiv care influențează simultan mai multe sisteme de neurotransmițători - opioizi, serotonină, dopamină și glutamat - ceea ce explică efectele sale complexe asupra dependenței și stării psihice.

Tratamentul este descris în două faze distincte: o fază „vizuală”, care poate dura între una și patru ore, urmată de o fază „introspectivă”, ce se poate întinde pe parcursul mai multor ore sau chiar zile.

În această perioadă, creierul devine mai flexibil și formează conexiuni noi. Cercetătoarea Kirsten Cherian, de la Universitatea Stanford, explică faptul că ibogaina „acționează asupra mai multor sisteme de neurotransmițători”, iar intensitatea efectelor este mai mare decât în cazul altor psihedelice precum psilocibina sau LSD.

Această reorganizare a rețelelor neuronale ar putea sta la baza beneficiilor raportate în unele studii, inclusiv ameliorarea simptomelor de PTSD, anxietate sau depresie.

Totuși, dovezile clinice rămân limitate. Dr. Arnt Schellekens, cercetător la Universitatea Radboud din Olanda, avertizează că efectele ibogainei sunt adesea „romantizate”, iar datele disponibile sunt încă „modeste”.

„Este oarecum idealizat”, a spus Schellekens. „Dar a apela la un tratament cu ibogaină poate fi foarte periculos. În calitate de om de știință și de medic, sunt întotdeauna foarte precaut în ceea ce privește acest tip de substanță”.

Istoria ibogainei

Ibogaina are o istorie lungă în Africa Centrală, unde comunitățile de pigmei o considerau un mijloc sacru de conectare cu divinitatea și cu strămoșii. În perioada colonială, compusul a devenit un element de coeziune pentru comunitățile afectate de pierderea structurilor tradiționale.

În 1962, cercetătorii americani au introdus ibogaina ca posibil tratament pentru dependențe, iar rezultatele inițiale au fost promițătoare. Totuși, stigmatul asociat psihedelicelor a dus la abandonarea studiilor. În 1967, DEA a clasificat ibogaina ca drog de categoria Schedule I, interzicând utilizarea ei.

În ultimii ani, ibogaina a atras susținerea unor figuri publice precum fostul guvernator al Texasului Rick Perry, fosta senatoare Kyrsten Sinema și prezentatorul Joe Rogan.

Riscurile ibogainei

Deși ibogaina este analizată pentru potențialul ei terapeutic, compusul prezintă riscuri medicale semnificative. Substanța poate provoca tulburări ale ritmului cardiac, inclusiv aritmii severe, și poate induce vărsături.

Mai multe decese au fost asociate consumului de ibogaină, deși nu este întotdeauna clar dacă substanța în sine, afecțiuni preexistente sau alți factori au fost responsabili.

Dr. Schellekens avertizează că tratamentul cu ibogaină poate fi periculos și că este nevoie de mult mai multe studii pentru a clarifica profilul de siguranță.

Reglementare și cercetare în Statele Unite

În SUA, ibogaina este interzisă, însă administrația Trump a accelerat cercetările privind utilizarea terapeutică a psihedelicelor. Un ordin executiv semnat în aprilie 2026 a direcționat fonduri către studiile clinice și a menționat explicit „compușii pe bază de ibogaină” ca având potențial în tratarea bolilor mintale severe.

Dr. Marty Makary, fost comisar al FDA (Agenția pentru Alimente și Medicamente din SUA) a explicat că un medicament derivat din ibogaină ar putea fi aprobat dacă studiile clinice avansate confirmă eficacitatea și siguranța. În astfel de cazuri, medicamentul ar putea fi administrat legal în spitale sau clinici, printr-un mecanism de „reclasificare temporară” ”, dar nu ar fi disponibil în farmacii.

În aprilie, FDA a acceptat o cerere pentru un medicament experimental bazat pe un derivat de ibogaină, conceput pentru a păstra beneficiile compusului, dar fără efectele halucinogene și fără toxicitatea cardiacă.

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