Descoperire șocantă la aproape 4 ani după operație. Ce au găsit medicii în abdomenul unei femei

O femeie de 53 de ani din Dâmbovița a trecut printr-un adevărat coșmar, după ce a descoperit că a trăit aproape patru ani cu un instrument chirurgical în abdomen. Pacienta susține că pensa metalică, lungă de aproximativ 12 centimetri, ar fi fost uitată în timpul unei operații efectuate în 2022 la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.

Sală de operație Foto: Pixabay

Instrumentul a rămas în partea inferioară a abdomenului, între intestine, iar situația a fost descoperită abia recent, când femeia a ajuns la medic cu febră, dureri și o stare generală alterată. Investigațiile făcute în Capitală au scos la iveală obiectul metalic, care ajunsese într-o zonă extrem de periculoasă.

Pensa a rămas în abdomen după operația din 2022

Ecaterina Drăgan a fost operată în urmă cu aproape patru ani pentru un abces ovarian. Femeia spune că, după intervenție, a început să simtă o presiune neobișnuită în abdomen.

La doar câteva zile după operație, pacienta a observat că atunci când stătea jos avea senzația că ceva se află într-o parte a abdomenului. I-a spus medicului despre disconfort, însă a primit explicația că starea ar putea fi normală după intervenția chirurgicală.

„După trei zile, simțeam așa, cum să vă zic, când stăteam în fund, într-o parte... o presiune, ca și cum ceva era acolo. I-am spus doamnei doctor. Zice: nu e nicio problemă, că v-am scos un ovar și e normal să vă simțiți așa”, a povestit femeia pentru Știrile ProTV.

În anii care au urmat, Ecaterica Drăgan a mai făcut investigații, inclusiv ecografii. Obiectul metalic nu a fost însă identificat în timpul acestor examinări.

Situația s-a schimbat atunci când starea femeii s-a agravat. Ajunsă la medic, aceasta a fost supusă unui examen CT, iar rezultatul i-a surprins pe specialiști.

„La CT, domnul doctor zice: doamnă, aveți o foarfecă în buzunar? Domnule doctor, eu n-am nici buzunare la pijamale, cum să ziceți așa ceva? S-a uitat la mine și a zis hai să repetăm”, a relatat pacienta.

Investigația a confirmat prezența unui corp străin metalic în abdomen. Instrumentul avea aproximativ 12 centimetri și se afla într-o poziție care putea pune viața pacientei în pericol.

Intestinul a fost afectat, iar operația a devenit urgentă

Pensa era prinsă între intestine, iar o buclă de intestin ajunsese să treacă prin mânerul instrumentului. În apropiere se afla vena cavă inferioară, unul dintre cele mai importante vase de sânge din organism. Uterul și rectul se aflau, de asemenea, în zona respectivă.

Medicii au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea corpului străin.

Conf. univ. Octavian Munteanu, medic primar obstetrică la SUUB, a explicat că pacienta a ajuns la spital cu febră și dureri, iar investigația CT a dus la descoperirea obiectului metalic.

„Pacienta a venit la noi cu febră, cu dureri, stare generală puțin mai proastă. În urma CT-ului am descoperit că are acest corp străin. S-a decis intervenție chirurgicală de urgență, pe care am făcut-o într-o echipă mare, multidispilinară”, a declarat medicul.

Intervenția a fost cu atât mai complicată cu cât intestinul fusese afectat de prezența instrumentului. Pentru a putea îndepărta pensa și pentru a evita o posibilă hemoragie fatală, medicii au fost nevoiți să îndepărteze o porțiune din intestin.

Fiica pacientei a explicat cât de gravă devenise situația.

„S-a necrozat, a fost practic înfășurată și nu a putut fi scoasă decât secționând intestinul”, a spus Raluca Radu.

Familia femeii intenționează acum să sesizeze mai multe instituții și să ceară lămurirea circumstanțelor în care instrumentul chirurgical ar fi ajuns în abdomenul pacientei.

George Radu, ginerele femeii, a anunțat că familia ia în calcul plângeri la Colegiul Medicilor și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, dar și o acțiune civilă în instanță.

„O să demarăm plângeri către Colegiul Medicilor, o să facem și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, urmează să promovăm și o acțiune în instanță pe calea civilă”, a declarat acesta.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgoviște au transmis că o anchetă internă va fi declanșată după ce pacienta va depune o sesizare oficială. Până atunci, medicul care a efectuat operația din 2022 nu a dorit să comenteze cazul.

În cazul intervențiilor chirurgicale, instrumentarul este monitorizat de personalul medical pe durata operației. La finalul procedurii, sunt completate documente prin care se verifică dacă numărul instrumentelor este același cu cel existent la începutul intervenției.