„Am fost un sac de cartofi abandonat”. Jurnalista Adina Popescu, mărturii despre cele șase zile la Floreasca. Reacția spitalului

Jurnalista Adina Popescu a făcut publică o mărturie despre experiența pe care spune că a trăit-o la Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca, unde a fost internată timp de șase zile după un accident. Ea susține că a așteptat intervenția chirurgicală fără să fie operată, reclamă condițiile din salon și afirmă că a primit prea puține informații despre starea sa și despre momentul în care urma să fie operată.

Spitalul Floreasca Foto: Arhivă

Mărturia a fost publicată în revista Dilema și descrie perioada petrecută în Secția de Ortopedie drept un „coșmar”. Ulterior, jurnalista a ales să se transfere la un spital privat, unde a fost supusă intervenției.

În urma acuzațiilor, Spitalul Floreasca a anunțat că a început o verificare internă pentru a analiza situația relatată.

Accidentul și transferul la București

Potrivit relatării jurnalistei, accidentul s-a produs la începutul lunii august. Aceasta spune că a căzut pe o scară și a suferit două fracturi, una la umăr și cealaltă la tibie.

După ce a ajuns inițial la spitale din Câmpina și Ploiești, Adina Popescu a decis să fie transportată la București cu o ambulanță privată.

Ajunsă la Spitalul Floreasca, a trecut prin investigațiile din Unitatea de Primiri Urgențe, după care a fost internată la Ortopedie. Potrivit mărturiei sale, i s-ar fi spus că urma să fie operată chiar în ziua respectivă.

Intervenția nu a mai avut loc.

„Aici a început cu adevărat coșmarul”, a scris jurnalista despre momentul în care a ajuns la unitatea medicală.

„Timp de șase zile nu m-am simțit nici măcar un pacient”

Adina Popescu susține că operația a fost amânată în mod repetat și că nu a primit explicații clare despre momentul în care urma să intre în sala de operație.

În cele șase zile de internare, spune ea, a rămas imobilizată în pat și a primit, din când în când, tratament pentru durere.

„Timp de șase zile, la Spitalul Clinic de Urgență București, la secția de ortopedie, n-am mai reprezentat o urgență pentru nimeni. Timp de șase zile, imobilizată complet, nu m-am simțit aici o ființă umană, nu m-am simțit nici măcar un pacient, am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital căruia i se făcea din când în când un calmant”, a relatat jurnalista.

Ea afirmă că incertitudinea legată de operație a fost una dintre cele mai dificile părți ale perioadei petrecute în spital.

Probleme reclamate în salon

În mărturia sa, Adina Popescu vorbește și despre condițiile din salon. Jurnalista susține că aerul condiționat nu funcționa, deși temperaturile de afară depășeau 40 de grade Celsius.

Situația ar fi fost cu atât mai greu de suportat pentru pacienții imobilizați, care nu se puteau deplasa pentru a se răcori.

„Este inuman să ții niște oameni care nu se pot mișca, spăla sau răcori în niciun fel în saloane fără aer condiționat, atunci când afară sunt 40 de grade”, a scris aceasta.

Potrivit relatării sale, în salon erau cinci paturi, deși spațiul ar fi fost destinat pentru trei sau patru persoane. Jurnalista mai susține că mobilierul era incomplet și că, pe durata celor șase zile, a fost spălată o singură dată.

Ea reclamă și faptul că analgezicele pe care le primea nu ar fi fost suficiente pentru nivelul durerilor resimțite.

„Doctorii veneau două-trei minute la vizită”

Un alt aspect reclamat de jurnalistă este modul în care, spune ea, se desfășurau vizitele medicale.

Adina Popescu susține că medicii intrau dimineața în salon pentru perioade foarte scurte și că nu primea suficiente explicații despre evoluția situației sale sau despre operația care urma să fie efectuată.

„Doctorii veneau la vizită două-trei minute dimineața, o formalitate, se uitau prin pacienți, nu la pacienți, niște cazuri și atât. Nu m-a întrebat nimeni cum mă simt, gradul de durere pe o scală de la 1 la 10, nimic”, a povestit ea.

Jurnalista mai spune că, la un moment dat, a avut palpitații și a solicitat un consult cardiologic. Potrivit relatării sale, i s-ar fi făcut un EKG, însă în următoarele 24 de ore nu ar fi fost consultată de un cardiolog.

A decis să plece la un spital privat

După aproape o săptămână de internare, Adina Popescu spune că a decis să caute o altă soluție.

Potrivit mărturiei sale, medicul curant i-ar fi spus că, dacă s-ar fi aflat în situația ei și ar fi avut posibilități financiare, nu ar fi rămas internat în acel spital.

Jurnalista afirmă că, în dimineața în care credea că urma să fie operată, a descoperit că nu mai figura pe lista intervențiilor. A ales atunci să plece și să se transfere la o unitate medicală privată.

„Operația m-a costat 8.000 de euro. Cu alte cuvinte, mi-am vândut casa ca să mă operez”, a scris Adina Popescu.

Ea povestește că, după ce a ajuns la spitalul privat, primul lucru pe care l-a cerut a fost să fie pornit aerul condiționat. Ulterior, spune că a putut discuta în detaliu cu medicul chirurg despre intervenția care urma să fie efectuată.

Întrebările adresate după experiența de la Floreasca

La finalul mărturiei sale, jurnalista își exprimă revolta față de experiența pe care spune că a trăit-o și pune sub semnul întrebării modul în care sunt folosite contribuțiile plătite pentru sistemul public de sănătate.

„Unde aș putea depune o cerere ca angajatorii mei să NU îmi mai plătească contribuția lunară la sănătate pentru că o plătesc degeaba? De ce a trebuit să îndur toată această umilință și tot acest chin? Cine cîștigă din asta?”, a întrebat ea.

Afirmațiile jurnalistei au determinat Spitalul Floreasca să anunțe o verificare internă.

Ce spune Spitalul Floreasca

Reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență București Floreasca au transmis că analizează aspectele semnalate de Adina Popescu.

Verificarea vizează documentele medicale, traseul clinic al pacientei, modul în care au fost acordate îngrijirile, programarea intervenției chirurgicale și celelalte circumstanțe descrise în mărturie.

„Sunt analizate documentele medicale, traseul clinic al pacientei, modul de acordare a îngrijirilor, programarea intervenției chirurgicale și toate celelalte împrejurări semnalate”, a transmis unitatea medicală, potrivit Profit.ro.

Spitalul precizează că vor fi solicitate puncte de vedere de la personalul implicat, iar acestea vor fi confruntate cu evidențele medicale și administrative.

Instituția spune că tratează cu maximă seriozitate sesizările privind calitatea actului medical, conduita personalului sau eventuale situații legate de pretinderea ori primirea unor sume de bani.

„În cazul în care vor fi constatate abateri, vor fi luate măsurile legale și administrative care se impun”, se arată în comunicatul transmis presei.

Reprezentanții Spitalului Floreasca au mai explicat că nu pot oferi public detalii despre diagnosticul, tratamentul sau evoluția unei persoane identificabile, invocând confidențialitatea datelor medicale.