Vreme extremă în România. Caniculă în aproape toată țara și rafale de până la 90 km/h

Vremea se schimbă radical în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă avertizări Cod galben pentru caniculă, intensificări ale vântului și vijelii.

Vremea Foto: Arhivă

În timp ce o mare parte din România se confruntă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii septembrie, în alte zone sunt așteptate rafale puternice, care pot ajunge chiar și la 90 km/h.

Trei sferturi din țară, sub Cod galben de caniculă

Avertizarea de caniculă este valabilă sâmbătă, 5 septembrie, în intervalul orar 10:00-21:00 și vizează o mare parte din România.

Potrivit meteorologilor, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

„Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități”, a transmis ANM.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Oltenia.

Vijelii și rafale de până la 90 km/h

În același timp, meteorologii au emis o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, valabilă sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00.

Sunt vizate mai multe zone din Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei.

În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali rafalele pot ajunge, în general, la 70-90 km/h.

Avertizarea de vânt continuă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, între orele 21:00 și 09:00.

Vânt puternic la munte în noaptea de sâmbătă spre duminică

ANM anunță că intensificările vântului vor continua în cea mai mare parte a zonei montane.

În general, vitezele vor fi de 70-80 km/h, însă pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură rafalele vor depăși temporar 90 km/h.

Și în regiunile estice vântul se va intensifica local, unde sunt prognozate viteze de aproximativ 40-50 km/h.

O nouă avertizare Cod galben, duminică

Vremea rămâne agitată și duminică. O nouă avertizare Cod galben de vânt va fi valabilă între orele 09:00 și 21:00.

Aceasta va afecta zone din sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei și zonele montane din Carpații Orientali și Meridionali.

„Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50...70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80...90 km/h”, a mai transmis ANM.