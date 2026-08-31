 Toamna începe cu temperaturi ridicate în România. Zonele unde termometrele ajung la 35 de grade
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Toamna începe cu temperaturi ridicate în România. Zonele unde termometrele ajung la 35 de grade

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Vremea din România va avea valori termice apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului în următoarele două săptămâni, respectiv între 31 august și 13 septembrie. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor avea variații de la o regiune la alta, iar în anumite zone maximele vor ajunge din nou la 35 de grade.

Prognoza meteo
Prognoza meteo Foto: Arhivă

Din punct de vedere al precipitațiilor, meteorologii estimează că șansele de ploaie vor fi, în general, reduse. Există însă perioade și regiuni în care probabilitatea de apariție a ploilor va crește, în special la începutul intervalului sau în cea de-a doua săptămână.

Vreme călduroasă în vest și sud

În Banat, prima zi a intervalului va aduce o medie a temperaturilor maxime de 35 de grade. Ulterior, valorile vor coborî spre 30-31 de grade și se vor menține în acest interval în primele zile ale lunii septembrie. Căldura va reveni între 5 și 8 septembrie, când media maximelor va ajunge la 34 de grade.

Spre finalul perioadei analizate, temperaturile diurne vor scădea, iar media acestora va ajunge la aproximativ 30 de grade. Nopțile vor fi mai răcoroase, cu valori medii cuprinse în general între 14 și 16 grade. În Banat sunt așteptate ploi în primele două zile, după care probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Și în Crișana vremea va debuta cu temperaturi ridicate. Media maximelor va ajunge la 35 de grade, după care va coborî la 30-31 de grade în perioada 1-4 septembrie. Între 5 și 7 septembrie, temperaturile vor urca din nou, media maximelor urmând să ajungă la 34 de grade. În cea de-a doua săptămână, valorile vor scădea treptat, până la aproximativ 28 de grade.

În Oltenia, temperaturile maxime vor ajunge la 32 de grade până pe 2 septembrie, după care vor coborî temporar spre 30 de grade. O nouă încălzire este prognozată până pe 6 septembrie, când media maximelor va atinge 35 de grade. Ulterior, temperaturile vor scădea treptat, până la aproximativ 30 de grade la sfârșitul intervalului.

Muntenia va avea, de asemenea, o perioadă caldă. În primele zile, maximele se vor situa în jurul valorii de 31 de grade, cu o scădere temporară la 29 de grade pe 3 septembrie. Temperaturile vor crește ulterior, ajungând la 34 de grade pe 6 septembrie, după care vor coborî treptat spre 28 de grade până pe 13 septembrie.

Temperaturile scad treptat în centru și nord

În Transilvania, intervalul va începe cu o medie a maximelor de 31 de grade. În perioada 1-4 septembrie, temperaturile vor coborî până la aproximativ 28 de grade, urmând ca între 5 și 7 septembrie să urce din nou spre 31 de grade. Cea de-a doua săptămână va aduce o răcire treptată, astfel încât la finalul perioadei media maximelor va fi de aproximativ 26 de grade.

Nopțile vor fi mai răcoroase. Temperaturile minime vor porni de la o medie de 14 grade, urmând să scadă spre 12 grade. Excepția va fi data de 6 septembrie, când media minimelor va ajunge din nou la aproximativ 14 grade. Meteorologii estimează ploi în primele două zile și o probabilitate în creștere de precipitații în cea de-a doua săptămână.

În Maramureș, prima zi va fi călduroasă, cu o medie a temperaturilor maxime de 33 de grade. Între 1 și 4 septembrie, valorile vor scădea spre 28 de grade. Pe 5 septembrie este prognozată o nouă creștere, până la aproximativ 32 de grade, urmată de o scădere treptată până la 27 de grade la sfârșitul intervalului.

La munte, temperaturile vor fi considerabil mai scăzute. Perioada va începe cu o medie a maximelor de 21 de grade, iar până pe 4 septembrie acestea vor coborî la aproximativ 18 grade. Pe 5 septembrie va urma o ușoară încălzire, până la 22 de grade, valoare estimată și pentru zilele de 6 și 7 septembrie.

Ulterior, temperaturile vor scădea treptat, iar la finalul perioadei media maximelor va ajunge la aproximativ 17 grade. Minimele vor coborî până la circa 9 grade pe 4 septembrie, apoi vor urca temporar la 13 grade pe 6 septembrie. La munte, ploile sunt așteptate la începutul perioadei, iar probabilitatea de precipitații va crește din nou în cea de-a doua săptămână.

Căldură în Moldova și Dobrogea

În Moldova, temperaturile maxime vor scădea în primele zile, atingând o medie de 26 de grade pe 3 și 4 septembrie. Din 5 septembrie, vremea se va încălzi, iar media maximelor va ajunge la 30 de grade.

Între 6 și 11 septembrie, temperaturile diurne se vor situa în jurul valorii de 28 de grade, după care vor scădea spre aproximativ 25 de grade la sfârșitul perioadei. Temperaturile minime vor avea valori medii cuprinse între 13 și 16 grade. Sunt posibile averse în ambele săptămâni, cu o probabilitate mai mare între 1 și 6 septembrie.

Dobrogea va avea maxime medii de aproximativ 28 de grade în perioada 31 august - 4 septembrie. Pe 5 și 6 septembrie este prognozată o încălzire, până la 31 de grade. Ulterior, temperaturile vor coborî treptat, ajungând la aproximativ 27 de grade la finalul intervalului.

Nopțile vor fi relativ constante din punct de vedere termic, cu valori medii între 16 și 19 grade. Cele mai scăzute temperaturi sunt estimate pentru 1 septembrie, iar cele mai ridicate pentru 6 și 7 septembrie. În Dobrogea, probabilitatea de ploaie va fi mai mare între 3 și 5 septembrie, în restul perioadei aceasta urmând să fie redusă.

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