 Tragedie pe litoralul bulgăresc! Doi tineri din Republica Moldova au murit înecați în Marea Neagră
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Tragedie pe litoralul bulgăresc! Doi tineri din Republica Moldova au murit înecați în Marea Neagră

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Elena și iubitul ei, Gheorghe, doi tineri din Republica Moldova care lucrau la Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, au murit înecați în Marea Neagră, în apropierea stațiunii bulgărești Ahtopol. Aflați în vacanță cu prietenii, cei doi au intrat în apă de pe o plajă nesupravegheată.

Un cuplu a murit înecat în Marea Neagră
Un cuplu a murit înecat în Marea Neagră Foto: Unsplash

Sfârșit cutremurător pentru un cuplu tânăr plecat în concediu pe litoralul din Bulgaria. Elena și Gheorghe au fost trași în adâncuri de curenții puternici ai Mării Negre, lăsând în urmă o durere nemărginită.

 Tragedie pe o plajă nesupravegheată

Nenorocirea a avut loc în zona stațiunii Ahtopol, pe o porțiune de coastă lipsită de posturi de salvamar.

Grupul de prieteni era format din patru tineri din Republica Moldova, două fete și doi băieți, care au decis să petreacă câteva zile libere la malul mării. În ciuda valurilor uriașe și a mării vizibil agitate, trei dintre ei au intrat în apă pentru a înota.

 În timp ce unul dintre băieți a reușit să lupte cu valurile și să revină la mal pe propriile puteri, Elena și Gheorghe au fost smulși de curenții de adâncime și trași în larg fără posibilitatea de a se mai salva.

Echipajele de intervenție alertate de urgență au recuperat inițial trupul neînsuflețit al fetei, urmat la scurt timp de constatarea decesului pentru ambii tineri.

 „Trei dintre tineri au intrat în mare, care era extrem de agitată. Unul dintre băieți a reușit să ajungă la mal, însă ceilalți doi au fost trași în larg de valuri. Trupul fetei a fost scos primul din apă de salvatori” a relatat publicația bulgară BurgasMedia.  

Cine erau Elena și Gheorghe 

Vestea morții premature a celor doi tineri a generat un val imens de tristețe la Chișinău, ambele victime fiind apreciate pentru profesionalismul și integritatea lor în sectorul public.

Elena activa ca inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din structura Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind descrisă de colegi drept un profesionist desăvârșit și un om cu o căldură sufletească deosebită.

„Vestea că viața ei a fost curmată atât de brusc ne-a cutremurat profund și a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Elena a fost un model de profesionalism, dăruire și omenie, iar căldura pe care a adus-o echipei va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră”  au transmis reprezentanții CNA din Republica Moldova.

La rândul său, partenerul ei de viață, Gheorghe, își desfășura activitatea în cadrul Ministerului Justiției din Republica Moldova, unde se remarcase prin implicare, conduită etică și o atitudine exemplară la locul de muncă.

„L-am cunoscut ca pe un tânăr educat, dedicat și cu o atitudine responsabilă. Va rămâne în amintirea noastră prin energia, bunătatea, căldura și chipul său luminos”  mesajul Ministerului Justiției.

Ancheta autorităților și demersurile de repatriere

Diplomații moldoveni de la Ambasada din Sofia au confirmat oficial tragicul deces și țin legătura directă cu rudele victimelor pentru a facilita procedurile legale de repatriere a trupurilor neînsuflețite.

Poliția bulgară continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment de pe plaja din Ahtopol.

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