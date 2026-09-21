 Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului din Prahova: „A făcut o glumă și a stins farurile”. Cum s-a produs tragedia
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Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului din Prahova: „A făcut o glumă și a stins farurile”. Cum s-a produs tragedia

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O provocare periculoasă preluată de pe rețelele sociale a curmat viețile a doi tineri de 18 și 19 ani pe o șosea din Prahova. Singurul adolescent care a supraviețuit impactului violent cu un copac a descris secundele de coșmar în care șoferul a stins luminile și a accelerat în curbă.

Singurul supraviețuitor spune ce s-a întâmplat
Singurul supraviețuitor spune ce s-a întâmplat Foto: captură observator

O joacă inconștientă inspirată de un trend de pe TikTok s-a încheiat printr-o dramă cumplită pe drumul județean DJ 140, în dreptul comunei Puchenii Mari. Doi tineri, Mihai și Andrei, în vârstă de 18 și 19 ani, au murit după ce mașina în care se aflau a părăsit carosabilul la viteză ridicată și s-a izbit devastator de un pom. 

Cronologia unui gest fatal: faruri stinse și accelerare înainte de curbă

Tragedia s-a derulat în doar câteva fracțiuni de secundă, în timp ce cei trei prieteni se îndreptau spre un parc. Supraviețuitorul a detaliat momentul în care o glumă menită să îl sperie a scăpat de sub control:

„Voiam să mergem la un parc. Am mers, am mers și prietenul meu, care a decedat primul, a făcut o glumă ca să mă sperie pe mine și a spus să stingă luminile de la... Farurile. Le-a stins vreo două secunde și după aia le-a aprins și a dat viteză și era foarte aproape de curbă și fix atunci, la curbă, a dat viteză... Dacă nu trăgea de volan, intram într-un lan de porumb și era mai bine. A virat stânga și am intrat în pom”, spune tânărul potrivit Observator.

În urma coliziunii extrem de dure, pasagerul de 19 ani de pe scaunul din dreapta a murit pe loc, în timp ce șoferul începător, de 18 ani, a fost transportat în stare critică la spital, unde medicii nu i-au mai putut salva viața.

Strigătul de ajutor ignorat în trafic și durerea mamelor

După impact, adolescentul de pe bancheta din spate a reușit să iasă din epavă și să ceară disperat ajutor, deși mașinile care tranzitau zona au refuzat inițial să oprească. Mama tânărului salvat consideră că viața fiului ei a fost cruțată printr-un miracol:

„Băiatul meu era în spatele șoferului. Nu avea centură, avea... Cred că a fost Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu. A ieșit în drum, a încercat să oprească mașinile. Au trecut două mașini pe lângă ei, nu au vrut să oprească”.

Abia conducătorul celui de-al treilea autoturism a oprit și a apelat numărul de urgență 112. Vestea morții a căzut ca un trăsnet peste familiile celor doi tineri decedați. Mama pasagerului din dreapta a transmis un mesaj sfâșietor:

„A plecat să bea un suc și nu s-a mai întors. Pâinea lui Dumnezeu. De asta l-a și luat Dumnezeu, să-l facă înger. Un băiat de nota 10, a învățat foarte bine, a fost foarte educat”.

Traseu periculos pentru vitezomani și anchetă penală

Martorii și localnicii atrag atenția că segmentul de drum este frecvent transformat în pistă de raliu clandestină:

„Cică ar fi avut 120 de kilometri la oră”, a explicat un martor, în timp ce un alt localnic a subliniat vitezele extreme înregistrate frecvent pe acea porțiune:

„Se circulă cu viteză destul de mare, când a trecut pe lângă mine odată... Și motocicliștii circulă pe aici... Și cu 150 (n.r. de kilometri pe oră) pe aici”.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând să stabilească dinamica exactă a producerii accidentului.

Tragedia din Prahova se adaugă statisticilor sumbre ale siguranței rutiere din România, unde numai pe parcursul anului trecut aproape 1.300 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 3.000 au fost rănite grav.

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