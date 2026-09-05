Cum își pot majora pensia românii. Cererea se face o dată pe an

Românii care au ieșit la pensie pentru limită de vârstă, dar aleg să continue să muncească, pot beneficia de o pensie mai mare. Perioada lucrată după pensionare poate fi adăugată la stagiul de cotizare, dacă pentru activitatea desfășurată sunt datorate și plătite contribuții de asigurări sociale.

Pensionar Foto: Shutterstock

Potrivit regulilor prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, această recalculare nu se face automat. Pensionarul trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii.

Există însă o regulă importantă: pentru stagiul realizat după înscrierea la pensie, cererea poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic.

Cine poate cere recalcularea pensiei

Un pensionar pentru limită de vârstă care continuă să desfășoare o activitate pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale poate solicita valorificarea perioadei lucrate.

Astfel, lunile în care persoana muncește după pensionare pot fi luate în calcul la stabilirea unui nou cuantum al pensiei, scrie Adevărul.

Recalcularea nu este însă automată. Persoana interesată trebuie să solicite acest lucru casei de pensii, iar stagiul acumulat până la momentul cererii poate fi valorificat.

Ce documente sunt necesare

Pentru recalculare, CNPP indică drept documente necesare cererea de recalculare și actul de identitate.

Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, pensionarul nu trebuie, în mod obișnuit, să aducă adeverințe care să dovedească activitatea. Informațiile sunt transmise de angajatori prin declarațiile nominale de asigurare și se regăsesc în baza de date a casei de pensii.

Este important, prin urmare, ca angajatorul să declare corect activitatea și contribuțiile aferente.

Dacă anumite perioade sau venituri lipsesc din evidențele casei de pensii și acestea pot influența drepturile de pensie, pot fi solicitate documente justificative suplimentare.

Cererea se depune la casa de pensii

Solicitarea trebuie depusă la casa teritorială de pensii care gestionează drepturile pensionarului.

Un avantaj important este că persoana nu trebuie să renunțe la locul de muncă pentru a cere recalcularea. Pensionarul poate continua să lucreze și poate solicita în același timp valorificarea stagiului acumulat până la data depunerii cererii.

Recalcularea se poate cere o singură dată pe an

Pentru perioada lucrată după pensionare, legea stabilește că recalcularea poate fi solicitată o singură dată într-un an calendaristic.

Așadar, pensionarul nu trebuie să depună o cerere după fiecare lună sau după fiecare perioadă lucrată. Poate alege momentul în care solicită recalcularea și poate cere valorificarea stagiului acumulat până atunci.

De exemplu, o persoană care lucrează timp de un an după pensionare poate solicita recalcularea pentru perioada respectivă, fără să fie nevoie să depună câte o cerere în fiecare lună.

Casa de pensii are 45 de zile pentru soluționare

După înregistrarea cererii, casa de pensii trebuie să o soluționeze în termen de 45 de zile și să emită decizia de recalculare.

În cazul în care sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile.

Când începe să fie plătită pensia recalculată

Un aspect important este momentul de la care pensionarul primește drepturile rezultate în urma recalculării.

Majorarea nu se acordă retroactiv pentru toate lunile în care persoana a continuat să lucreze înainte de depunerea solicitării. Potrivit Legii nr. 360/2023, drepturile rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată.

De exemplu, dacă pensionarul depune cererea în luna septembrie, drepturile rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna octombrie.

Munca după pensionare nu aduce puncte de stabilitate

Perioada lucrată după pensionare poate duce la majorarea pensiei prin recalculare, însă există o limitare importantă.

Stagiul realizat în perioada în care pensionarul cumulează pensia cu venituri pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale nu intră în calculul punctelor de stabilitate.

Cu alte cuvinte, contribuțiile plătite după pensionare pot fi valorificate la recalcularea pensiei, dar perioada respectivă nu generează și puncte de stabilitate.

Recalcularea se poate cere și pentru alte perioade

Legea prevede posibilitatea recalculării pensiei și în alte situații. Pensionarii pot solicita valorificarea unor venituri sau stagii de cotizare care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială a pensiei.

De asemenea, pot fi valorificate anumite perioade asimilate sau documente care nu au fost luate în considerare inițial. Recalcularea poate fi necesară și în situația în care sunt depuse declarații rectificative care modifică veniturile ori stagiile luate inițial în calcul.

Pentru pensionarii care continuă să lucreze, regula de bază este însă simplă: dacă pentru activitatea desfășurată după pensionare se datorează contribuții de asigurări sociale, perioada poate fi solicitată pentru recalcularea pensiei. Cererea se depune la casa de pensii, o singură dată pe an, iar drepturile rezultate sunt acordate începând cu luna următoare celei în care solicitarea a fost înregistrată.