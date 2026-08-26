Pensia Savetei Bogdan, după zeci de ani de carieră. Cât primește artista de la stat în august 2026

Saveta Bogdan a ajuns la vârsta de 80 de ani, pe care a împlinit-o în luna ianuarie, și continuă să cânte. Artista de muzică populară a vorbit recent despre pensia pe care o primește de la statul român și a explicat că nu s-a bazat niciodată pe acest venit.

Ce pensie are Saveta Bogdan în august 2026 Foto: Arhiva Click!

Cântăreața spune că a avut norocul de a primi de la Dumnezeu vocea cu care și-a construit întreaga carieră. De-a lungul anilor, Saveta Bogdan a călătorit în numeroase țări și a reușit să se întrețină din cântări.

Ce pensie primește Saveta Bogdan

Artista a dezvăluit că, potrivit declarației sale recente, pensia pe care o primește în prezent este de 2.300 de lei. Saveta Bogdan spune însă că nu a fost niciodată nevoită să trăiască doar din pensie, întrucât a continuat să aibă evenimente la care să cânte.

„Am pensie 2.300 de lei. Eu nu am trăit din pensie niciodată. Mereu am avut cântări, o recepție, o masă, o zi onomastică și mi-am pus și eu acolo deoparte. Sunt strângătoare! Curgeau apele pe mine și eu cântam… Norocul meu a fost că mi-a dat Dumnezeu voce.

Am văzut 30 de țări. M-am uitat la cer și am zis: «Mamă, îți mulțumesc că m-ai făcut». Am văzut toată Italia. A fost mulțumirea mea sufletește că Dumnezeu mi-a dat pe altă parte. Nu mi-a dat pe partea de dragoste, bărbat, dar mi-a dat pe partea cu cântarea. Și am avut noroc. Am o stea acolo care mă iubește”, a afirmat Saveta Bogdan în cadrul emisiunii „Online story”.

Artista a spus o altă sumă în urmă cu câteva săptămâni

Declarația recentă a artistei vine după ce, în urmă cu doar câteva săptămâni, Saveta Bogdan menționa o altă valoare atunci când vorbea despre pensia sa. Într-un interviu acordat pentru SpyNews, cântăreața spunea că primește lunar 3.000 de lei și preciza că are, asemenea oricărui pensionar, cheltuieli de achitat.

„Eu niciodată n-am trăit din pensie, că mereu am avut cântări. Pensie am lunar 3.000 de lei. Am și eu ca tot omul facturi de plătit, întreținere, telefoane, cablu!”, declara Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan a vorbit despre veniturile sale din pensie și în 2024. La acel moment, artista spunea că, după recalculare, ajunsese să primească 3.000 de lei pe lună, după ce anterior pensia sa era de doar 1.200 de lei. Artista a mărturisit atunci că se descurcă atât cu banii primiți de la stat, cât și cu veniturile obținute din muzică.

„Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă. Nu am o pensie de 100 de milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc”, spunea artista de muzică populară.