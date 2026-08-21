 Marea supărare a Savetei Bogdan, la Mamaia Folclor 2026: „E tot pe nepotisme, ca-n comunism!”
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Marea supărare a Savetei Bogdan, la Mamaia Folclor 2026: „E tot pe nepotisme, ca-n comunism!”

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Saveta Bogdan (80 de ani) regretă că nu va urca pe scena Festivalului Mamaia Folclor 2026, programat în perioada 26-28 august și difuzat în direct de TVR 1, de la ora 20.00. Artista de muzică populară și-a manifestat tristețea, exclusiv prin intermediul Click!

Saveta Bogdan nu va cânta la Festivalul Mamaia Folclor 2026
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Saveta Bogdan nu va cânta la Festivalul Mamaia Folclor 2026

„Pe listă sunt mulți soliști din tânăra generație”

Artista Saveta Bogdan e tare necăjită pe organizatorii Festivalului Mamaia Folclor 2026. Și-a manifestat dezamăgirea și față de TVR, chiar dacă postul de televiziune nu s-ar ocupa cu lista invitaților, ci numai cu difuzarea în direct a evenimentului, în zilele de 26, 27 și 28 august, de la ora 20.00: 

„Ce-i drept, anul trecut am fost invitată, dar trebuia să plec în America, la fiica mea, trecuse printr-o operație, și am ajutat-o la treburile casei, am dorit să îi fiu alături. Dar, anul acesta, de ce nu m-au mai chemat, sunt în țară! M-am uitat pe lista invitaților, sunt mulți soliști din tânăra generație, foarte puțini dintre cei cunoscuți.

„Peste tot, la orice spectacol și la orice eveniment invitațiile parcă se fac pe pile”

Iar pe unii parcă îi tot invită mereu peste tot, văd adesea aceleași nume. În muzica populară nu suntem atât de uniți, precum cei din muzica ușoară, unde se susțin și se ajută. Pare că noi suntem trași pe dreapta. Peste tot, la orice spectacol și la orice eveniment invitațiile parcă se fac pe pile, e pe nepotisme, n-am ieșit din comunism. Ne-au uitat! Și TVR pare să uite adesea că timp de 60 de ani și-au făcut emisiunile cu noi, cei din Generația de Aur”.

Ce artiști de top vor susține recitaluri la Mamaia Folclor 2026? Vor cânta Fuego, Angelica Stoican și soții Cornelia și Lupu Rednic

Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” organizează în perioada 26–28 august 2026 o nouă ediție a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc sau „Mamaia Folclor”, cum mai este numit. Prezentatoarea evenimentului este Iuliana Tudor.

PROGRAM:

MIERCURI, 26 AUGUST 2026 – „CÂNTECELE ROMÂNILOR”- vor cânta Ovidiu Barteș, Zorina Bălan, Olguța Berbec și Remus Novac, Angelica Flutur, Nicu Mâță, Beatrice Băndoiu, Ovidiu Homorodean, Valentin Precup, Fetele de la Botoșani, Gabriel Treteag, Roxana Goia, Sânziana și Ioana Ștefan, Simona Alexandru, Andreea Feraru, Cătălina Alexa, Larisa Cârlugea, Delia Gandore, Ștefan Țirdea. Prima seară de festival va începe cu un „Tribut” oferit unor artiști valoroși, care au cântat pe scena Festivalului de Folclor de la Mamaia.

JOI, 27 AUGUST 2026 – „TRADIȚIA NE UNEȘTE”. Vor urca pe scenă Paul Surugiu Fuego, Andreea Voica, Niculina Stoican, Ionuț Fulea, Viorica Macovei, Cornelia și Lupu Rednic.

VINERI, 28 AUGUST 2026 – „VIRTUOZITATE ȘI EXCELENȚĂ ARTISTICĂ” În seara de galā va avea loc Festivitatea de premiere a concursului și un microrecital al interpretei Alice Ghile, câștigătoarea Trofeului ediției din 2025. Printre invitați se numără: Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Ansamblul „Izvorașul” din Drobeta Turnu Severin, Angelica Stoican. Tot în seara a III-a a festivalului vor mai urca pe scena Nedyalko Nedyalkov, un artist de excepție al Bulgariei, muzician recunoscut pe marile scene internaționale, și Stelu Enache.

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