 Ce pact au făcut Theo Rose și Anghel Damian de dragul fiului lor, Sasha: „Mi se pare decent”
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Ce pact au făcut Theo Rose și Anghel Damian de dragul fiului lor, Sasha: „Mi se pare decent”

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Viața de familie pare să îi priască lui Anghel Damian, care trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Theo Rose. Cei doi au devenit părinții unui băiețel, Sasha, care le-a schimbat complet viața și le face fiecare zi mai frumoasă, dar și mai interesantă. Cum se descurcă cei doi soți cu rolul de părinți și ce spune regizorul despre felul în care își cresc fiul, aflați în continuarea acestui articol.

Theo Rose și Anghel Damian alături de Sasha.
Theo Rose și Anghel Damian alături de Sasha. Foto: Facebook

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în urmă cu doi ani, iar alături de Sasha formează familia pe care și-au dorit-o. Deși amândoi au agende încărcate și proiecte profesionale care le ocupă o mare parte din timp, se implică împreună în creșterea fiului lor și încearcă să își păstreze timp pentru activitățile de familie.

Anghel Damian: „E foarte interesant să-ți vezi varianta 2.0”

Anghel Damian a vorbit, într-un interviu, despre bucuria de a-și vedea copilul crescând și despre asemănările pe care le observă între Sasha, el și Theo Rose. Regizorul consideră că cei mici preiau anumite trăsături de la părinți, dar ajung să le ducă mai departe într-o formă proprie, lucru pe care îl descrie drept o experiență extraordinară.

„Îți dai seama că e o moștenire extrem de interesantă, cu partea de maturizare și combativitatea lui Teo, ambiția și argumentele, care, totodată, sunt și caracteristici ale mele. Și e foarte interesant să-ți vezi varianta 2.0, că, într-adevăr, evoluția există și e vizibilă în copii. Primim o variantă îmbunătățită a noastră. Și să te vezi la vârsta aia, dar cu niște date în plus, este ceva extraordinar. E ca și cum ai primi o a doua șansă la viață”, a spus regizorul, într-un interviu unica.ro

Ce pact au făcut Theo Rose și Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian au și câteva reguli bine stabilite atunci când vine vorba despre creșterea lui Sasha. Cei doi au povestit că, deși se întâmplă rar să aibă opinii diferite, au făcut un pact important: orice neînțelegere trebuie discutată și rezolvată departe de copil.

Astfel, aceștia încearcă să nu își exprime eventualele divergențe în fața lui Sasha, pentru a nu-l pune într-o situație care i-ar putea crea confuzie. Anghel Damian spune că, în general, între el și Theo Rose există multă armonie în ceea ce privește creșterea fiului lor, iar în rarele momente în care nu ajung la aceeași concluzie, unul dintre ei alege să cedeze.

„Foarte rar se întâmplă să avem opinii diferite, dar avem un pact că, oricum, opiniile diferite trebuie reglate și niciodată în fața copilului, ceea ce mi se pare decent, să nu vadă un soi de conflict care ar putea să creeze confuzie, că nu știe cum ar trebui s-o ia. Dar să știi că a fost o armonie foarte, foarte bună între noi pe partea asta. În rarele momente când se întâmplă, unul dintre noi cedează. Câteodată eu, câteodată ea și nu e o regulă.”

Theo Rose, despre viața alături de Sasha și Anghel

La rândul său, Theo Rose a vorbit în trecut despre viața de familie și despre energia pe care i-o oferă soțul său și fiul lor. Cântăreața a mărturisit că, deși proiectele profesionale o fac uneori să se consume foarte mult și să pună presiune pe ea, gândul că îi are alături pe cei doi bărbați din viața sa o ajută să privească lucrurile cu mai multă liniște.

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez… nu «dezazardez», cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez”, a povestit Theo Rose pe rețelele de socializare. 

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