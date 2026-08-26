A fost dezvăluită cauza morții lui Dolly Parton. Artista a dus în secret o luptă grea

Apropiații lui Dolly Parton spun că artista devenise din ce în ce mai retrasă și tot mai secretoasă când venea vorba de starea ei de sănătate în ultimele luni. Astfel, familia cântăreței face lumină în acest caz.

Dolly Parton. Foto: Profimedia

A fost dezvăluită cauza morții lui Dolly Parton. Se pare că aceasta avea grave probleme de sănătate în ultima vreme, iar reprezentanții acesteia spun că era internată în spital. Pe tot parcursul acestei lupte, regina muzicii country a rămas optimistă, punându-și încrederea în Dumnezeu.

Cauza morții lui Dolly Parton

Dolly Parton s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Moartea legendarei artiste a șocat lumea muzicii și a venit după luni întregi de probleme de sănătate. Aceasta renunțase chiar și la o serie de apariții publice, lucru ce a alimentat temerile fanilor.

Apropiații cântăreței au declarat că aceasta era tot mai retrasă și mai secretoasă în ultimele luni, refuzând să dezvăluie detalii legate de sănătatea ei. Cu toate acestea, reprezentanții artistei fac lumină în acest caz și spun că Dolly Parton a murit în urma unei „scurte lupte cu cancerul”, în Centrul de Cancer Vanderbilt-Ingram.

„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă împotriva cancerului, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, se arată într-un comunicat al reprezentanților săi transmis revistei People.

Credința a făcut-o să rămână puternică în clipele grele

Cu toate acestea, ei nu au menționat și ce tip de cancer era, însă spun că a rămas optimistă în tot acest timp și nu și-a pierdut credința. Astfel, ea a reușit să rămână puternică, în ciuda stării sale de sănătate care se degradase.

„Din momentul în care s-a născut Dolly Parton, ea a fost înconjurată de credință, de Dumnezeu, de Isus. Bunicul ei a fost predicator. Chiar și în spectacolul ei de pe Broadway, ea arată cât de mult înseamnă credința pentru ea.

Și deci este firesc pentru oamenii credincioși să creadă că Dumnezeu deține controlul. Nu contează ce spun doctorii, pot spune oamenii. Nu se termină până când Dumnezeu nu spune că s-a terminat. Cred că ea a trăit în fiecare zi muncind și, atâta timp cât Dumnezeu nu o chemase acasă, ea era aici și avea mai mult de lucru”, a declarat o sursă pentru publicația citată.

Apropiații artistei subliniază că era de o „generozitate inegalabilă” și era mereu gata să „ofere o mână de ajutor” și celor pe care nu îi cunoștea. Fanii au reacționat în urma anunțului privind cauza decesului și au fost uimiți de faptul că Dolly Parton oferise sprijin bolnavilor de cancer.

„Este o onoare, o onoare amestecată cu mândrie absolută și o mare tristețe. Dar tristețea ne aparține nouă, nu lui Dolly. Dolly a trăit în lumină și este în brațele lui Isus, cu siguranță întâmpinată de Carl, părinții ei și nenumărați alții care au privit-o și au tânjit să o întâlnească în ceruri”, a spus nepotul său, Bryan Seaver.

Ultima sa apariție

Așadar, Dolly Parton a fost nevoită să renunțe la unele apariții publice, inclusiv la inaugurarea unui roller-coaster din parcul ei de distracții Dollywood, din Tennessee. Vedeta trebuia să participe la marea deschidere a atracției pe 14 august, conform dailymail.com.

În schimb, a fost difuzată pe un ecran din parc o înregistrare video cu vedeta adresându-se fanilor săi, aceasta fiind considerată acum ultima sa apariție publică. Ea a explicat că „uneori amețește puțin” și se „deshidratează”, motiv pentru care nu a putut fi acolo personal.

„Așadar, doctorul meu din Nashville mi-a cam tăiat aripile, spunând: «Nu călătorești săptămâna asta». Deci, presupun că dacă doctorul îți spune: «Nu călătorești săptămâna asta», nu călătorești săptămâna asta”, a spus Parton în mesajul video

Ea și-a asigurat fanii că încă lucrează din greu la proiecte precum noul ei muzeu, Life of Many Colors, din Nashville, noul ei hotel și spectacolul de pe Broadway, Dolly: A True American Musical. De asemenea, ea a insistat atunci că „totul merge bine din punct de vedere medical”.