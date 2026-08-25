 Doliu în lumea muzicii! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Povestea impresionantă a legendei country
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VideoDoliu în lumea muzicii! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Povestea impresionantă a legendei country

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Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Cântăreața, compozitoarea și actrița americană a avut o carieră de peste șase decenii, iar dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci pentru muzica country. Vestea morții sale a fost anunțată pe Instagram de nepotul său, Bryan Seaver.

Dolly Parton a murit la 80 de ani
Dolly Parton a murit la 80 de ani Foto: Shutterstock

Dolly Parton, una dintre cele mai iubite cântărețe și compozitoare de muzică country, dar și o actriță apreciată și o importantă filantroapă, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul legendarei artiste a fost anunțat de familie. Cu doar patru zile înainte de moarte, Parton vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre faptul că fusese nevoită să își anuleze mai multe concerte.

Dolly Parton vorbea despre problemele sale de sănătate cu doar câteva zile înainte

Într-un interviu acordat revistei People, artista dezvăluia că se confrunta cu mai multe probleme medicale și că lua în calcul inclusiv organizarea unor spectacole în care să fie reprezentată printr-un avatar.

Dolly Parton vorbea și despre perioada dificilă prin care trecuse după moartea soțului său, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Acesta a murit în luna martie a anului trecut, iar pierderea sa a avut un impact puternic asupra artistei.

Parton mărturisea că s-a simțit „epuizată și sleită de puteri” și recunoștea că își neglijase propria sănătate în perioada în care a avut grijă de soțul ei.

Mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora pur și simplu nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl”, a relatat ea.

Artista amintea și că problemele de sănătate nu erau o experiență complet nouă pentru ea.

Nu e ca și cum nu aș fi trecut prin perioade grele din punct de vedere al sănătății”, a continuat aceasta, amintind că la începutul anilor ’80 a fost „imobilizată timp de câteva luni din cauza unor probleme ginecologice”.

În ciuda problemelor cu care se confrunta, artista susținea că nu intenționa să renunțe la activitatea sa.

Serios vorbind, chiar dacă mă vindec, încă muncesc”, a adăugat Parton într-o notă mai serioasă.

A murit la Nashville

Cântăreața s-a stins din viață la Nashville, Tennessee, potrivit nepotului său, Bryan Seaver. Acesta a transmis un mesaj emoționant despre dispariția artistei și despre legătura pe care Dolly Parton a avut-o cu generații întregi de admiratori.

Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase cu Dolly, dar la fel ați făcut și voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-up-ul vostru, pe CD-urile voastre sau în lista de redare de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre”, a declarat nepotul ei într-un video publicat pe contul de Instagram al vedetei.

Familia nu a precizat cauza morții artistei.

A scris „Jolene” și „I Will Always Love You” în aceeași zi

Dolly Parton a lăsat în urmă una dintre cele mai impresionante moșteniri din muzica country. Artista era atât de prolifică încât a reușit să scrie într-o singură zi două dintre cele mai cunoscute melodii ale secolului XX: „Jolene” și „I Will Always Love You”.

De-a lungul carierei, catalogul său a ajuns să cuprindă sute de cântece. Parton a avut 25 de piese care au ajuns pe primul loc în clasamentul country din Statele Unite și 47 de albume în Top 10 country.

A cunoscut succesul și în muzica pop. „9 to 5” a ajuns pe primul loc în clasamentul american în 1980.

În paralel, Dolly Parton a avut o carieră apreciată în actorie și a primit două nominalizări la Globurile de Aur pentru rolurile sale.

De la o copilărie săracă la celebritate mondială

Dolly Parton s-a născut într-o familie săracă din Tennessee, într-o cabană cu o singură cameră. A fost al patrulea copil al unei familii care avea să ajungă la 12 copii. Mama sa i-a născut pe toți cei 12 până la vârsta de 35 de ani, iar tatăl artistei lucra ca fermier și muncitor în construcții.

Copilăria sa avea să-i inspire și unele dintre cele mai cunoscute cântece. „Coat of Many Colors” a fost inspirată de hainele făcute de mama sa din bucăți de material.

Prima chitară a fost improvizată dintr-i mandolină, pe care au fost montate corzi de chitară bas. La opt ani, Dolly a primit prima sa chitară adevărată, de la unchiul său. Talentul său a devenit evident încă din copilărie. A cântat în biserică, a apărut la televiziunea locală la doar zece ani și a înregistrat primul disc trei ani mai târziu.

Tot la 13 ani, a cântat la Grand Ole Opry din Nashville, celebra sală de concerte considerată un simbol al muzicii country. Apariția sa a fost prezentată de Johnny Cash.

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