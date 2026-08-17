 Admiterea la liceu ar putea avea o nouă probă în 2027. Despre ce este vorba?
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Admiterea la liceu ar putea avea o nouă probă în 2027. Despre ce este vorba?

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Admiterea la liceu s-ar putea schimba din 2027: elevii ar putea avea de trecut prin două probe în plus pentru a ajunge la anumite licee. Concursul ar urma să fie organizat doar de unitățile care aleg această variantă, iar regulile nu sunt încă definitive, proiectul Ministerului Educației putând fi modificat înainte de forma finală.

Proiectul prevede concursuri proprii la unele licee Foto: Freepik
Proiectul prevede concursuri proprii la unele licee Foto: Freepik

Nu toate liceele vor avea examen propriu

Potrivit proiectului Ministerului Educației, prezentat de Consiliul Național al Elevilor, concursul de admitere nu ar fi obligatoriu pentru toate liceele. Unitățile de învățământ care aleg să organizeze un astfel de examen ar putea ocupa prin concurs cel mult jumătate dintre locurile unei specializări.

Restul locurilor ar urma să fie ocupate prin repartizare computerizată. Concursul ar fi organizat doar de liceele care aleg această variantă, potrivit regulilor care vor fi stabilite în forma finală a metodologiei.

Două probe suplimentare, în funcție de profil

Pentru a putea participa la concursul organizat de un liceu, elevii ar trebui să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale. După afișarea rezultatelor finale, candidații ar putea susține două probe suplimentare, stabilite în funcție de profilul și specializarea pentru care optează.

Pentru matematică-informatică, disciplinele ar putea fi matematica, informatica și fizica, iar pentru științele naturii, biologia, chimia și fizica. La filologie pot fi avute în vedere limba română, o limbă modernă sau latina, în timp ce pentru științe sociale sunt menționate geografia, istoria și educația socială. Subiectele pentru aceste probe ar urma să fie unice la nivel național, iar liceele ar putea stabili cât vor conta rezultatele concursului în admitere, în limitele prevăzute de metodologia finală.

O notă mică nu înseamnă automat pierderea admiterii

Un rezultat slab la concurs nu ar însemna automat că elevul pierde orice șansă de a ajunge la liceu. Dacă nu participă la concurs sau nu reușește să ocupe unul dintre locurile scoase la concurs, elevul ar putea merge mai departe la repartizarea computerizată, potrivit regulilor stabilite pentru admitere.

Media claselor V-VIII nu ar fi inclusă în calculul mediei de admitere. Rezultatele obținute în gimnaziu ar putea fi însă folosite ca element de departajare în situațiile în care mai mulți candidați au aceeași medie. Noile reguli îi vizează pe elevii care încep clasa a VIII-a în septembrie 2026 și care vor susține admiterea la liceu în vara anului 2027. Prevederile sunt însă, în acest moment, în faza de proiect și se pot modifica înainte de aprobarea formei finale.

Expert în educație: poate fi util, dar poate crește presiunea pe elevi

„Un concurs propriu poate avea avantaje dacă probele sunt bine alese și verifică exact competențele necesare pentru profilul respectiv. În acest fel, liceele ar putea identifica mai ușor elevii potriviți pentru anumite specializări.

Pe de altă parte, două examene suplimentare după Evaluarea Națională pot însemna mai multă presiune pentru elevii de clasa a VIII-a și, în unele cazuri, mai multă nevoie de pregătire suplimentară", spune expertul în educație Marian Staș. Expertul în educație consideră că riscul este ca admiterea să devină mai complicată și să îi avantajeze pe elevii care au acces la resurse suplimentare de pregătire. De aceea, spune expertul, important este modul în care acesta va fi construit și aplicat pentru ca șansele elevilor să rămână cât mai echitabile.

Ce spun părinții

Părerile părinților sunt împărțite în privința examenului suplimentar. „Este bine să existe o posibilitate în plus pentru copiii care vor să demonstreze ce știu”, spune unul dintre părinți, pe platformele sociale. Un alt părinte consideră că „dacă examenul este corect și transparent, poate fi o idee bună pentru liceele care vor să își selecteze elevii”. În schimb, un alt părinte este sceptic: „Evaluarea Națională este deja un examen important. Nu cred că este nevoie să mai încărcăm elevii cu încă două probe”.

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