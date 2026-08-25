Corina Chiriac, despre momentele din carieră pe care nu le poate uita. „Domnul primar, mă auziți?”

Aflată în juriul Festivalului de Muzică de la Mamaia, Corina Chiriac a vorbit despre anumite momente din cariera sa care au marcat-o profund și care i-au rămas în amintire. Când la finalul anilor ’80 artiștii din România se descurcau cu greu, cântăreața a povestit ce s-a întâmplat în timpul unui concert din zona Dobrogei.

Corina Chiriac Foto: Facebook

Corina Chiriac a povestit cum a gestionat o pană de curent chiar în mijloc unui spectacol susținut într-o localitate din Dobrogea. Atunci, inventivitatea a fost un atuu necesar pentru ca reprezentația să nu se transforme într-un eșec. Ce primea în schimbul prestațiilor.

Corina Chiriac, despre „turneele alimentare”, cu pachete ascunse

Îndrăgita cântăreață a amintit că la finalul anilor ’80 turneele din țară aveau o miză diferită de cea din prezent. În loc de onorarii mari, așa cum se practică acum, artiștii primeau adesea produse alimentare, ce erau greu de găsit la acea vreme. Primea de la brânză, la găini și mici, pe care mai apoi le ascundea în sacoșe negre pe tren, ca lumea să nu le vadă.

„La finalul anilor 1980 noi făceam turnee alimentare-cum spunea George Enescu. Plecam în diferite zone din țară ca să venim cu brânză, găini, smântână, cartofi, mici, etc. Cu alte cuvinte, de ce să ne mai dea 1000 de lei? Ne dădeau produse și le aduceam pe șest cu trenul, cu plase negre, să nu le vadă lumea.

Într-un asemenea turneu am nimerit într-o localitate din Dobrogea-nu mai știu cum se chema. O localitate micuță, cu un cămin cultural. Au cântat două fete, vedete, forțele locale și am venit eu pe post de vedeta lui… București”, a povestit Corina Chiriac la finalul conferinței de presă de la Festivalul Mamaia, potrivit viva.ro.

Pana de curent pe care nu o va uita niciodată

În cadrul unui astfel de turneu, Corina Chiriac a ajuns într-o comună din Dobrogea pentru a susține un spectacol la căminul cultural. În timp ce interpreta primele sale piese, sala a fost lăsată brusc în beznă. A fost o pană de curent ce a lăsat întreaga clădire în beznă.

Artista nu s-a lăsat intimidată de acest incident și a reacționat imediat pentru a menține atmosfera. Aceasta s-a adresat primarului aflat în primul rând și i-a cerut o lampă cu gaz. Deși instrumentiștii nu-și mai puteau folosi echipamentele, Corina Chiriac a continuat să cânte alături de public.

„Erau anii când se lua lumina. Vor reveni, da. Fac o paranteză. Deci, ies eu pe scenă: 'Bună seara…'. Începe prima piesă. 'Îți mulțumesc că mi-ai permis…', apoi 'Opriți timpul'. Și, la un moment dat s-a luat lumina. În rândul întâi: primarul, popa, președintele, profesorul… Căminul cultural la ora opt seara. Era beznă. S-a lăsat o clipă liniște. Eu de obicei nu mă sperii- apropo de emoție. Dar totuși, s-a luat lumina. Nu vedeai nimic.

Eu în beznă, complet! 'Domnul primar mă auziți? 'Da.' 'Aveți cumva o lampă cu gaz?' Asta îmi e sfânta cruce, dacă vă mint! 'Da.' Brusc s-a animat. 'Vasile, adu lampa cu gaz.' Până atunci eu am zis să întrețin atmosfera să nu intre lumea în panică. A venit Nea Vasile cu lampa cu gaz… Băieții nu puteau cânta cu instrumentele fără curent”, și-a mai amintit Corina Chiriac.

Cum și-a început Corina Chiriac cariera în muzică

Corina Angela Chiriac s-a născut pe 26 octombrie 1949, la București, într-o familie de muzicieni. Tatăl său, compozitorul Mircea Chiriac, a fost profesor de armonie și contrapunct la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, iar mama sa, Elisabeta Chiriac, a fost profesoară de pian la aceeași instituție.

A studiat vioara și pianul de la o vârstă fragedă, iar în 1965 a debutat radiofonic în cadrul concursului „Debuturi”, unde a câștigat premiul de popularitate. Doi ani mai târziu, a început studiile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, clasa de actorie, iar în 1970 a participat la concursul TV „Steaua fără nume”, care i-a adus succesul național.

În același an, obţine Premiul I al Juriului şi Premiul I al Publicului, la cea de-a IV-a ediţie a „Concertului Speranţelor” din Bucureşti.

O viață dedicată artei

În anii următori, Corina Chiriac a devenit una dintre cele mai apreciate interprete ale muzicii ușoare românești, cântând pe marile scene ale lumii și reprezentând România la numeroase festivaluri internaționale.

De-a lungul decadelor, Corina Chiriac a fost nu doar cântăreață, ci și actriță, realizatoare de emisiuni TV și scriitoare. În 2004, a fost decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, pentru contribuția sa la promovarea culturii române.

Astăzi, artista continuă să inspire prin modestie, eleganță și dragostea față de artă și tradiție.