 An greu pentru Tom Cruise: Cele trei lovituri care au zguduit viața actorului
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An greu pentru Tom Cruise: Cele trei lovituri care au zguduit viața actorului

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La 64 de ani, actorul Tom Cruise care a reușit de nenumărate ori să transforme proiectele riscante în succese se confruntă cu o perioadă în care problemele par să se fi adunat pe mai multe planuri. „Digger”, filmul în care și-a dorit să arate publicului o latură diferită de cea a eroului de acțiune, a debutat mult sub așteptări, iar în plan personal au apărut alte două lovituri: fiica sa, Suri, a renunțat la numele Cruise, iar relația cu Ana de Armas s-a încheiat.

Tom Cruise
Tom Cruise Foto: Profimedia

Totul a început să se clatine odată cu „Digger”, filmul în care starul american a încercat să arate că poate ieși din zona eroului de acțiune. Pelicula a avut un debut mult sub așteptări și riscă să provoace pierderi uriașe. În plan personal, situația nu este mai simplă: fiica sa, Suri, a renunțat la numele Cruise, iar relația cu actrița Ana de Armas s-a încheiat după mai puțin de nouă luni.

„Digger”, eșecul care a venit după o perioadă de triumf

„Digger” a strâns aproximativ 15 milioane de lire sterline la nivel mondial în primul weekend, iar estimările din industrie indică posibilitatea unor pierderi care ar putea ajunge la 100 de milioane de lire. Filmul a avut un buget de aproximativ 125 de milioane de lire, la care s-ar adăuga alte 75 de milioane pentru promovare.

Pelicula regizată de Alejandro G. Iñárritu, cineastul din spatele filmelor „Birdman” și „The Revenant”, trebuia să demonstreze că Tom Cruise poate ieși din zona personajelor de acțiune. Actorul joacă rolul unui magnat texan al petrolului, chelios și cu burtă, într-o comedie neagră satirică.

Reacțiile nu au fost însă cele așteptate. „Digger” a primit nota C+ CinemaScore, una dintre cele mai slabe evaluări din cariera lui Cruise, scrie The Sun.

Cruise a făcut eforturi importante pentru promovarea filmului. A apărut în podcastul „New Heights”, la emisiunea lui Jennifer Hudson și pe coperta GQ, într-o apariție considerată specială după aproape două decenii. La premiera londoneză i-a avut alături pe Prințul și Prințesa de Wales, pe care i-a prezentat distribuției.

Actorul nu pare însă dispus să renunțe la ideea de a încerca lucruri noi. „OK, ușa este deschisă. Acum vreau să o împing din nou”, a spus Cruise despre direcția pe care vrea să o urmeze. El a apărat și modul în care a fost realizată pelicula, insistând că este un film „handmade” și că publicul își dorește lucruri reale.

Fiica lui Tom Cruise a renunțat la numele Cruise, iar relația cu Ana de Armas s-a încheiat

Problemele lui Tom Cruise nu s-au limitat însă la cinematografie. În luna iulie, fiica sa, Suri, în vârstă de 20 de ani, a început să folosească numele Suri Noelle, renunțând la numele de familie Cruise. Noelle este numele de mijloc al mamei sale, Katie Holmes. Tânăra ar fi fost înregistrată și pentru a vota în Pennsylvania sub noul nume.

Schimbarea vine după ani în care relația dintre Tom Cruise și fiica sa a fost extrem de discretă. Părinții lui Suri au divorțat în 2012, iar ultima apariție publică împreună cu tatăl ei datează din același an.

Pe plan sentimental, Cruise a trecut printr-o altă despărțire. Relația cu Ana de Armas s-a încheiat după mai puțin de nouă luni. Cei doi fuseseră văzuți împreună în mai multe rânduri, inclusiv la Londra și Madrid, iar actorul o însoțise inclusiv în timpul unor deplasări private.

Ulterior, actrița a fost asociată cu muzicianul venezuelean Beto Montenegro. Cei doi au fost văzuți împreună în Spania, iar relația ar fi devenit una exclusivă. Ana de Armas își continuă, între timp, proiectele profesionale, printre care thrillerul „Impunity” și spin-off-ul „John Wick”, „Ballerina”.

Pentru Cruise, despărțirea a însemnat și abandonarea temporară a unui proiect pe care cei doi urmau să îl facă împreună. Filmul „Deeper” a fost pus pe pauză din cauza problemelor legate de buget.

În fața tuturor acestor schimbări, actorul are însă deja pregătite următoarele mutări. „Days of Thunder 2”, continuarea filmului din 1990, este în dezvoltare, cu Anne Hathaway în distribuție, iar „Top Gun 3” este și el în pregătire, cu Cruise revenind în rolul lui Maverick.

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