Ce au în comun unele dintre cele mai admirate femei din lume? Pe lângă frumusețe, eleganță și grijă pentru propria imagine, multe dintre ele au descoperit puterea unui ingredient natural prețios. Care este acesta?

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Mierea este aliatul femeilor frumose! Folosită de secole în ritualurile de înfrumusețare, mierea este un adevărat dar al naturii pentru piele. Bogată în compuși cu proprietăți antioxidante, hidratante și calmante, aceasta lasă tenul mai catifelat și îi oferă un aspect luminos și proaspăt. Iar celebritățile știu foarte bine acest lucru! Ele beneficiază de sfaturile celor mai buni specialiști și le aplică întocmai.

Cameron Diaz, Drew Barrymore și Kourtney Kardashian au folosit adesea produse pe bază de miere Mānuka în ritualurile lor de îngrijire. Kareena Kapoor Khan a împărtășit fanilor ei diverse rețete de măști naturale cu miere, pentru o piele îngrijită și luminoasă. Iar Gwyneth Paltrow, adepta produselor și a procedurilor cât mai naturale, a integrat, de asemenea, mierea în ritualurile ei de frumusețe și wellness. Iar acest ingredient valoros nu e deloc o noutate la Hollywood!

În Epoca de Aur a cinematografiei, ritualurile de îngrijire inspirate din natură, inclusiv măștile faciale și exfoliantele pe bază de miere, erau apreciate pentru efectul de catifelare și luminozitate al pielii. Mierea, cunoscută încă din Antichitate pentru proprietățile sale cosmetice, a fost un ingredient prețios în ritualurile de frumusețe ale unor dive din Vechiul Hollywood precum Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor și Carole Lombard.

Totuși, cum anume putem folosi mierea pentru înfrumusețare?

Mierea poate fi folosită în măști faciale pentru hidratarea și catifelarea pielii, în scruburi delicate pentru corp, tratamente pentru buze uscate, măști pentru păr, băi cosmetice și creme pentru mâini și corp. Este, de asemenea, un ingredient valoros în crearea săpunurilor naturale, a balsamurilor de buze, șampoanelor, loțiunilor și produselor cosmetice premium. Când achiziționați un produc cosmetic care conține miere sau chiar faceți o mască facială cu asemenea ingredient, e de preferat să fie vorba despre miere organică, cât mai naturală.