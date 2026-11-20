Marcel și Armina, foștii concurenți de la „Insula Iubirii”, au încins o horă pe cinste în Tenerife. Maluma de România a publicat mai multe imagini de la petrecerea lor, la câteva zile după ce a avut loc cununia.

Marcel și Armina. Foto: captură TikTok

Cei doi au fost să-și testeze fidelitatea la „Insula Iubirii” dar nu au dus provocarea până la capăt, deoarece Armina acuzat stări de rău. Astfel, cei doi au plecat acasă mult mai devreme. Iubirea lor nu s-a stins după emisiune, ci dimpotrivă. Au făcut nuntă în Tenerife și s-au pus, oficial, la casa lor.

Marcel și Armina au încins o horă în Tenerife

Marcel, poreclit și Maluma de România, a publicat un videoclip de la petrecerea de după cununie. Pentru acest eveniment, ei au ales o locație exotică, acolo unde mesele erau înconjurate numai de palmieri.

Cei doi însurăței, alături de Jaguarul și alți apropiați au încins o horă autentică. Muzica populară nu are cum să lipsească de la astfel de evenimente, chiar dacă sunt organizate peste hotare.

Cum a arătat tortul mirilor

Tot pe acordurile muzicii de petrecere, Marcel și Armina au tăiat, conform tradiției, tortul împreună. Din imaginile apărute pe TilTok, tortul a avut trei etaje și era făcut din ciocolată. La acel moment, distracția era în toi. Prietenii și familia jucau în spatele lor pe celebra melodie a lui Nicu Paleru, „Eu Beau Vinu' Cu Borcanu'”.

În urmă cu doar câteva ore, Marcel a dezvăluit că s-a întors în România și urmează să ajungă în Caracal cu trenul, acolo unde a trăit timp de 10 ani, după spusele sale.

Cei doi își doresc și un copil

Marcel și Armina par pregătiți pentru următorul pas, adică pentru un copil. Cei doi au dezvăluit faptul că și-ar dori să devină părinți. Armina plănuiește să rămână însărcinată în 2027.

„Da, da, avem planuri, cel târziu la anul, da, eu vreau”, a declarat Armina.

Marcel a explicat faptul că dorește să facă lucrurile într-un mod firesc și să parcurgă toate etapele, pe rând. Acesta susține că nu contează sexul copilului.

„Da, da, dar am zis să luăm așa one by one toată treaba asta: a fost cununia civilă, acum o să fie cununia religioasă și după aia o să vină și copiii. Copiii acuma, că e băiat, că e fată, să fie sănătoși, n-am nicio problemă. Copilul te schimbă în și mai bine în relație”, a mărturisit Marcel Andrei.