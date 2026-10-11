 Decizie neașteptată la „Insula Iubirii”. Armina și Marcel Andrei părăsesc Thailanda după revederea de la bonfire
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoDecizie neașteptată la „Insula Iubirii”. Armina și Marcel Andrei părăsesc Thailanda după revederea de la bonfire

#Insula iubirii
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Experiența „Insula Iubirii” a luat o întorsătură neașteptată pentru Armina și Marcel Andrei. După 11 zile petrecute departe unul de celălalt, cei doi soți s-au revăzut în cadrul unei ceremonii speciale a focului, iar întâlnirea a fost una încărcată de emoții. Armina nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când și-a văzut partenerul, iar discuția pe care au purtat-o i-a condus spre o decizie importantă. Cei doi au hotărât să încheie experiența din Thailanda și să se întoarcă în România.

„Insula Iubirii” s-a încheiat pentru Armina și Marcel Andrei
„Insula Iubirii” s-a încheiat pentru Armina și Marcel Andrei Foto: Instagram.

Căsătoriți de aproximativ un an și jumătate, Armina și Marcel Andrei au venit la „Insula Iubirii” pentru a-și pune relația la încercare. Parcursul lor în emisiune a fost însă marcat de momente dificile, iar imaginile pe care le-a văzut despre soțul ei au afectat-o puternic pe concurentă.

Revederea celor doi a avut loc în cadrul unui bonfire special, după 11 zile în care au fost separați. În timpul discuției, Marcel Andrei a încercat să o liniștească pe soția sa și i-a transmis că este împăcat cu ceea ce a descoperit în cadrul emisiunii.

Am înțeles. Gata, liniștește-te, Miți! Mergem acasă! Eu sunt foarte împăcat și cu mine și cu tine. Am văzut ce trebuia să văd la tine. O să fie cum trebuie”, a declarat Marcel Andrei, la „Insula Iubirii”.

În urma conversației, cei doi au ajuns la concluzia că este mai bine să părăsească reality-show-ul. Astfel, Armina și Marcel Andrei urmează să plece din Thailanda și să revină în România, punând capăt participării lor în emisiune.

Armina Andrei a ajuns la spital după momentele dificile din emisiune

Perioada petrecută în Thailanda a fost una extrem de solicitantă pentru Armina Andrei. Concurenta a fost puternic afectată după ce a urmărit imaginile în care soțul său apărea în compania altor femei, iar starea sa emoțională s-a agravat.

Armina a izbucnit în plâns și nu a reușit să se liniștească, motiv pentru care a fost transportată la spital. Ulterior, aceasta a vorbit despre episodul dificil prin care a trecut și a explicat că s-a confruntat și în trecut cu atacuri de panică, însă de această dată experiența a fost diferită.

„Nu am fost așa în viața mea (...) Am mai avut atacuri de panică, la care el a fost lângă mine, dar nu așa”, a declarat Armina Andrei.

Ghid de cumpărături

gabriela cristea instagram jpg
Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 33 de ani. Ce făcea în 1993: „Ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie” Vedete românești
zodii, foto shutterstock jpg
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile Horoscop
image
„L-a târât, se vedea foarte mult sânge”. Groază într-un parc ZOO, după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor. Gestul făcut de victimă înainte de atac adevarul.ro
image
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă adevarul.ro

Parteneri

image
Arlauskis, dezvăluire șoc: “Vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri!” www.fanatik.ro
image
O mare fabrică din România a fost vândută. Cine este noul proprietar observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!” www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Premieră pentru Teodora Stoica după pierderea imensă suferită. Ce a convins-o tatăl ei, Mihai Stoica, să facă as.ro
image
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul playtech.ro
image
Cifre horror pentru Ianis Hagi la Alanyaspor în acest sezon! De ce a ajuns rezervă în Turcia www.fanatik.ro
image
Spoiler Insula Iubirii 2026 | Lorenzo, Remi sau Mocăniță: Cu cine s-a cuplat Andrușca în Thailanda? „S-au iubit foarte tare pe avion” www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
banner nadia comaneci jpg
#Românii au talent
VideoAu început filmările la „Românii au talent”! Primele imagini cu Nadia Comăneci. A mers direct în camera de pregătire a Andrei PrimeTime
Andreea Popescu și Dan Alexa
VideoAndreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte” PrimeTime
puya captura video jpg
VideoPersoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică PrimeTime
robert iosifescu captura video jpg
#Vocea Romaniei
VideoRobert Iosifescu i-a cucerit pe toți antrenorii de la „Vocea României”. Horia Brenciu, declarație neașteptată: „Vocea pe care am așteptat-o de 14 ani” PrimeTime
image png
Scandal la Insula Iubirii! Armina Andrei a fugit din zona permisă și a răbufnit în fața ispitei: „Nu mă face să te înjur, pleacă de aici!” PrimeTime
Filmul care a cucerit topul Netflix, foto Shutterstock jpg
VideoPovestea care atrage toate privirile pe Netflix! Un actor celebru, în centrul unui thriller plin de suspans PrimeTime
cheloo si mihai ban
#Asia Express
VideoScandal după eliminarea lui Cheloo de la „Asia Express”! Ce nemulțumire au telespectatorii PrimeTime
aluziva facebook jpg
VideoAluziva, victima unui incident sexual în trafic. Revolta activistei: „Puteam să fiu cu copiii în mașină” PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața doamnei Eugenia, descoperită printre ruinele unei case. Fotografii vechi și o scrisoare către nepoți: „Vă rog, cât mai trăiesc, să vă gândiți și la mine” actualitate.net