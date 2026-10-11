Decizie neașteptată la „Insula Iubirii”. Armina și Marcel Andrei părăsesc Thailanda după revederea de la bonfire

Experiența „Insula Iubirii” a luat o întorsătură neașteptată pentru Armina și Marcel Andrei. După 11 zile petrecute departe unul de celălalt, cei doi soți s-au revăzut în cadrul unei ceremonii speciale a focului, iar întâlnirea a fost una încărcată de emoții. Armina nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când și-a văzut partenerul, iar discuția pe care au purtat-o i-a condus spre o decizie importantă. Cei doi au hotărât să încheie experiența din Thailanda și să se întoarcă în România.

„Insula Iubirii” s-a încheiat pentru Armina și Marcel Andrei Foto: Instagram.

Căsătoriți de aproximativ un an și jumătate, Armina și Marcel Andrei au venit la „Insula Iubirii” pentru a-și pune relația la încercare. Parcursul lor în emisiune a fost însă marcat de momente dificile, iar imaginile pe care le-a văzut despre soțul ei au afectat-o puternic pe concurentă.

Revederea celor doi a avut loc în cadrul unui bonfire special, după 11 zile în care au fost separați. În timpul discuției, Marcel Andrei a încercat să o liniștească pe soția sa și i-a transmis că este împăcat cu ceea ce a descoperit în cadrul emisiunii.

„Am înțeles. Gata, liniștește-te, Miți! Mergem acasă! Eu sunt foarte împăcat și cu mine și cu tine. Am văzut ce trebuia să văd la tine. O să fie cum trebuie”, a declarat Marcel Andrei, la „Insula Iubirii”.

În urma conversației, cei doi au ajuns la concluzia că este mai bine să părăsească reality-show-ul. Astfel, Armina și Marcel Andrei urmează să plece din Thailanda și să revină în România, punând capăt participării lor în emisiune.

Armina Andrei a ajuns la spital după momentele dificile din emisiune

Perioada petrecută în Thailanda a fost una extrem de solicitantă pentru Armina Andrei. Concurenta a fost puternic afectată după ce a urmărit imaginile în care soțul său apărea în compania altor femei, iar starea sa emoțională s-a agravat.

Armina a izbucnit în plâns și nu a reușit să se liniștească, motiv pentru care a fost transportată la spital. Ulterior, aceasta a vorbit despre episodul dificil prin care a trecut și a explicat că s-a confruntat și în trecut cu atacuri de panică, însă de această dată experiența a fost diferită.

„Nu am fost așa în viața mea (...) Am mai avut atacuri de panică, la care el a fost lângă mine, dar nu așa”, a declarat Armina Andrei.