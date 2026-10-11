Decizie neașteptată la „Insula Iubirii”. Armina și Marcel Andrei părăsesc Thailanda după revederea de la bonfire

VideoDecizie neașteptată la „Insula Iubirii”. Armina și Marcel Andrei părăsesc Thailanda după revederea de la bonfire
Experiența „Insula Iubirii” a luat o întorsătură neașteptată pentru Armina și Marcel Andrei. După 11 zile petrecute departe unul de celălalt, cei doi soți s-au revăzut în cadrul unei ceremonii speciale a focului, iar întâlnirea a fost una încărcată de emoții. Armina nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când și-a văzut partenerul, iar discuția pe care au purtat-o i-a condus spre o decizie importantă. Cei doi au hotărât să încheie experiența din Thailanda și să se întoarcă în România.
Căsătoriți de aproximativ un an și jumătate, Armina și Marcel Andrei au venit la „Insula Iubirii” pentru a-și pune relația la încercare. Parcursul lor în emisiune a fost însă marcat de momente dificile, iar imaginile pe care le-a văzut despre soțul ei au afectat-o puternic pe concurentă.
Revederea celor doi a avut loc în cadrul unui bonfire special, după 11 zile în care au fost separați. În timpul discuției, Marcel Andrei a încercat să o liniștească pe soția sa și i-a transmis că este împăcat cu ceea ce a descoperit în cadrul emisiunii.
„Am înțeles. Gata, liniștește-te, Miți! Mergem acasă! Eu sunt foarte împăcat și cu mine și cu tine. Am văzut ce trebuia să văd la tine. O să fie cum trebuie”, a declarat Marcel Andrei, la „Insula Iubirii”.
În urma conversației, cei doi au ajuns la concluzia că este mai bine să părăsească reality-show-ul. Astfel, Armina și Marcel Andrei urmează să plece din Thailanda și să revină în România, punând capăt participării lor în emisiune.
Armina Andrei a ajuns la spital după momentele dificile din emisiune
Perioada petrecută în Thailanda a fost una extrem de solicitantă pentru Armina Andrei. Concurenta a fost puternic afectată după ce a urmărit imaginile în care soțul său apărea în compania altor femei, iar starea sa emoțională s-a agravat.
Armina a izbucnit în plâns și nu a reușit să se liniștească, motiv pentru care a fost transportată la spital. Ulterior, aceasta a vorbit despre episodul dificil prin care a trecut și a explicat că s-a confruntat și în trecut cu atacuri de panică, însă de această dată experiența a fost diferită.
„Nu am fost așa în viața mea (...) Am mai avut atacuri de panică, la care el a fost lângă mine, dar nu așa”, a declarat Armina Andrei.