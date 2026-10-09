 Scandal la Insula Iubirii! Armina Andrei a fugit din zona permisă și a răbufnit în fața ispitei: „Nu mă face să te înjur, pleacă de aici!”
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Scandal la Insula Iubirii! Armina Andrei a fugit din zona permisă și a răbufnit în fața ispitei: „Nu mă face să te înjur, pleacă de aici!”

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Momente tensionate la Insula Iubirii! Armina Andrei a ajuns să încalce regulile emisiunii, după ce dorul de soțul ei, Marcel Andrei, a devenit greu de suportat. Concurenta a părăsit perimetrul în care avea voie să se afle, iar încercarea de a se plimba s-a transformat într-un conflict cu ispita Eduard. Ulterior, bruneta a explicat ce a determinat-o să recurgă la acest gest.

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Foto: Antena

Armina Andrei a încălcat regulile de la Insula Iubirii. Ce a făcut concurenta

Situație neașteptată la Insula Iubirii, unde Armina Andrei a decis să iasă din zona în care concurentele aveau voie să se deplaseze. În timp ce soțul ei, Marcel Andrei, discuta cu ispitele Oana și Larisa despre felul în care s-ar fi comportat dacă nu ar fi fost căsătorit, Armina trecea printr-un moment dificil.

Concurenta a ajuns pe plajă, unde a încercat să-și găsească liniștea. Nici intervenția ispitei Daniel, care a venit să o calmeze, nu a împiedicat-o să ia decizia de a pleca din perimetrul permis.

Armina știa că gestul său înseamnă încălcarea regulamentului, însă a ales să iasă din zona stabilită pentru a se plimba. Situația a atras atenția celor din echipă, iar reporterii și ispitele au pornit în căutarea ei.

Conflict cu ispita Eduard: schimb de replici tensionat pe plajă

Momentul a devenit și mai tensionat când Armina s-a întâlnit cu ispita Eduard. Concurenta și-a exprimat nemulțumirea față de intervenția acestuia și a insistat că vrea să fie lăsată să se plimbe.

Vreau să mă plimb! Acolo n-ai voie! Acolo n-ai voie! Nu mă interesează perimetrul tău! Tu nu înțeleg ce cauți aici! Nu mă face să te înjur, pleacă de aici!”, i-a spus Armina Andrei ispitei Eduard.

Schimbul de replici a arătat cât de tensionată devenise situația. Dorința de a se îndepărta pentru câteva momente de ceilalți s-a transformat într-o confruntare, în timp ce cei din jur încercau să gestioneze situația.

De ce a recurs Armina Andrei la acest gest

După ce a revenit în vila fetelor, Armina a explicat ce a determinat-o să părăsească zona permisă. Potrivit declarațiilor sale, dorul de Marcel a fost atât de puternic, încât a simțit că nu mai poate face față emoțiilor.

Concurenta a recunoscut că era conștientă de faptul că încalcă regulile, dar a considerat că avea nevoie să iasă din acel context pentru a-și reveni.

Aveam un dor de el extrem de mare. Am văzut că nu era nimeni atent la mine și m-am strecurat. M-am gândit că încalc niște reguli, dar n-am mai putut. Am zis că decât să o iau razna, mai bine încerc”, a mărturisit Armina Andrei.

Declarația sa explică motivul invocat pentru plecarea de pe plajă: concurenta a simțit că presiunea emoțională devenise prea mare și a încercat să găsească o modalitate de a se liniști.

Nattasha Black pune sub semnul întrebării reacția Arminei

Gestul Arminei nu a fost privit la fel de toate participantele. Nattasha Black a sugerat că reacția acesteia ar putea avea legătură cu imaginile în care Marcel Andrei apare alături de ispita Frankie.

Nattasha a remarcat că schimbarea de atitudine a Arminei ar fi devenit evidentă după ce în vila fetelor au ajuns fotografiile de la bonfire.

Mi se pare un teatru ieftin. Cum se face că toată supărarea și drama vin după ce le-am adus eu pozele de la bonfire?”, a declarat Nattasha Black.

Astfel, episodul a adus noi tensiuni între concurente, pe fondul imaginilor și al informațiilor care ajung în vilă despre partenerii lor.

Ce urmează pentru Armina și Marcel Andrei la Insula Iubirii

Experiența de la Insula Iubirii continuă să pună la încercare relația dintre Armina și Marcel Andrei. În timp ce el petrece timp alături de ispite, Armina se confruntă cu dorul și cu emoțiile provocate de ceea ce află despre soțul ei.

Încălcarea perimetrului permis și conflictul cu ispita Eduard au adăugat un nou episod tensionat parcursului concurentei în emisiune. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și ce impact vor avea aceste momente asupra relației celor doi.

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