Prințul Marco, decis să facă o mare schimbare după revenirea în România. Ce i-a cerut lui Ionuț Mocăniță

Prințul Marco s-a întors în România și a profitat de ocazie pentru a se revedea cu doi dintre oamenii pe care i-a cunoscut în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. Concurentul s-a întâlnit cu Ionuț Mocăniță și Remi Dobre, iar revederea celor trei a fost un prilej numai bun pentru ca Marco să dezvăluie și ce planuri are pentru perioada următoare.

Prințul Marco pregătește o transformare spectaculoasă Foto: Instagram

Deși Italia este țara în care și-a construit viața în ultimii ani, Marco nu a renunțat la legăturile pe care le are în România. Concurentul revine periodic în țară și păstrează legătura cu oamenii pe care i-a cunoscut de-a lungul timpului.

În timpul celei mai recente vizite în București, Prințul Marco s-a întâlnit cu Ionuț Mocăniță și Remi Dobre. Cei trei au rămas apropiați după experiența trăită în cadrul show-ului și continuă să păstreze legătura chiar și după încheierea filmărilor.

Prințul Marco vrea o schimbare radicală de look

Revederea cu Ionuț Mocăniță a venit și cu o surpriză. Marco a decis că este momentul pentru o schimbare de imagine și i-a cerut ajutorul fostului său coleg.

Concurentul de la „Insula Iubirii” a lăsat să se înțeleagă că nu mai este mulțumit de actualul său look și că își dorește o transformare spectaculoasă. Prințul i-a transmis lui Ionuț că vrea să-l ajute să obțină imaginea pe care și-o dorește.

„Am nevoie de un retuș! Nu îl mai suport. Vreau să fiu o divinitate! Să mă faci o divinitate! Uită-te la noi cum suntem de părpăliți (n.r. el și Remi) și uite aici (n.r. Ionuț) o divinitate!”, a declarat Prințul Marco într-un video publicat la InstaStory.

Astfel, întâlnirea dintre cei trei foști concurenți s-a transformat și într-un moment în care Marco a anunțat că este pregătit să renunțe la stilul său actual și să adopte un look nou.

Prietenia dintre cei trei concurenți continuă și după emisiune

„Insula Iubirii” nu le-a adus lui Marco, Ionuț Mocăniță și Remi Dobre doar o experiență pe care au trăit-o împreună în Thailanda, ci și o prietenie care a continuat după terminarea filmărilor.

Cei trei au rămas în contact și au profitat de fiecare ocazie pentru a se revedea. De această dată, întâlnirea a avut loc în România, după revenirea lui Marco din Italia.

Pentru Prințul Marco, perioada următoare pare să vină cu schimbări importante, iar una dintre ele vizează chiar imaginea sa. Rămâne de văzut cum va arăta transformarea pe care i-o pregătește Ionuț Mocăniță și dacă noul look va fi pe placul fostului concurent.