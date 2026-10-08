 Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
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Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei

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Este doliu în lumea medicală din România, după ce Oana Ciobanu, colonel în retragere și una dintre figurile importante ale comunicării Spitalului Militar Central, a murit. Aceasta a lucrat cot la cot cu medicul Valeriu Gheorghiță, fost fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, pe timpul pandemiei.

Oana Ciobanu.
Oana Ciobanu. Foto: Facebook

A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei de Covid-19

Cei care au cunoscut-o sunt profund șocați de acestă veste. Medicul Valeriu Gheorghiță a transmis un mesaj, amintind de colaborarea cu Oana Ciobanu pentru organizarea unor conferințe medicale, dar și pentru implicarea acesteia în perioada pandemiei de Covid-19.

„Am cunoscut-o pe doamna colonel (rtr.) Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de pandemie, iar în 2019 și 2020 am avut bucuria să colaborăm îndeaproape, atunci când am organizat primele două ediții ale conferinței de antimicrobial stewardship la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»”, a scris dr. Valeriu Gheorghiță pe rețelele de socializare.

În același timp, acesta a vorbit și despre sprijinul oferit de Oana Ciobanu medicilor care se aflau într-un moment dificil în timpul pandemiei și care trebuiau să ofere declarații în acea perioadă grea.

„Apoi a venit pandemia, iar Oana s-a aflat, prin rolul său în Biroul de Comunicare, alături de noi într-o perioadă extrem de dificilă. Ne-a sprijinit permanent în relația cu mass-media, ne sfătuia, avea grijă să ne protejeze și era preocupată ca tot ceea ce se întâmpla în spital să fie comunicat cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni.

Ca medic am văzut multă suferință și, din păcate, multe vieți stinse mult prea devreme. Și totuși, îmi este foarte greu să înțeleg și să accept că un om în plină putere, cu atât de multă energie, vitalitate și dăruire, poate, dintr-odată, să nu mai fie printre noi.

Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă a acestui moment.

Să te odihnești în pace, Oana! Dumnezeu să îți așeze sufletul în lumină și să îi întărească pe cei rămași în urmă”, a mai adăugat Gheorghiță.

Oana Olaru, omul din spatele unor proiecte importante

Activitatea Oanei Ciobanu va rămâne în materialele create și păstrate în arhiva Ministerului Apărării. Aceasta a realizat mai multe proiecte, inclusiv în cadrul Spitalului Militar Central, care erau despre viața din spitale, despre personalul medical și despre pacienții care aveau nevoie de tratament în ciuda riscului de infectare.

Printre proiectele pe care le-a inițiat și coordonat amintite de Spitalul Militar Central sunt  „Vocea medicului specialist din Spitalul Militar Central”, „Bisturiu la feminin”, „Medicina pe înțelesul tuturor”, „Iubește-ți inima” și „Pentru că ne pasă”.

„Aceste demersuri au contribuit la promovarea activității medicale desfășurate în cadrul spitalului, la creșterea vizibilității specialiștilor noștri și la consolidarea relației de încredere dintre spital și pacienți.

Articolele scrise, precum și materialele foto și video realizate de-a lungul anilor, au adus în prim-plan nu doar performanța profesională a personalului medical, ci și poveștile de viață, empatia și devotamentul celor care își desfășoară activitatea sub emblema Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, a transmis unitatea medicală.

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