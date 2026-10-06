 Deea Cataramă a dat vestea care i-a pus pe gânduri pe fani. Ce planuri are alături de actualul soț. „Mai vrea încă doi”
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Deea Cataramă a dat vestea care i-a pus pe gânduri pe fani. Ce planuri are alături de actualul soț. „Mai vrea încă doi”

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Deea Cataramă, fosta soție a lui Dinu Maxer, și-a pus pe gânduri urmăritorii, în urma unei postări de pe Instagram. Aceasta și-a refăcut viața alături de alt bărbat, iar acum a dat de înțeles că ar urma o perioadă extrem de specială din viața ei.

Deea Maxer și actualul soț, Constantin Cataramă.
Deea Maxer și actualul soț, Constantin Cataramă. Foto: Instagram

Acum, Deea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Constantin Cataramă. Cei doi s-au căsătorit în luna mai și sunt extrem de fericiți împreună. Artista a făcut și câteva dezvăluiri despre planurilor lor de viitor.

Deea Cataramă dezvăluie planurile cu actualul soț

Pe rețelele de socializare, fosta Deea Maxer, actuala Deea Cataramă, demonstrează că o femeie divorțată și cu copii își poate reface viața. Artista are doi copii din mariajul anterior, pe Andreas și Maysa, dar și actualul soț are tot doi copii.

În același timp, artista i-a pus pe gânduri pe urmăritorii ei. Aceasta susține că deși ea și partenerul ei vin din relațiile anterioare cu copii, Constantin Cataramă și-ar mai dori încă doi.

„Lumea: Cine te mai ia divorțată, cu doi copii? Eu: Cineva care mă iubește și mai vrea încă doi”, a scris Deea Maxer, pe rețelele de socializare.

Artista le încurajează pe femei să nu renunțe

Astfel, bruneta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj pentru femeile care au fost în situația ei și care sunt des întrebate: „Cine te mai ia divorțată cu doi copii?”. Aceasta susține că actualul soț este un tată model atât pentru fetele ei, cât și pentru copiii lui.

„Poate că întrebarea asta doare mai mult decât vrem să recunoaștem. Pentru că, după un divorț, societatea are uneori talentul de a te face să crezi că vii într-o relație cu „prea multe”: cu un trecut, cu responsabilități, cu doi copii, cu o viață deja începută. #Dar omul potrivit nu te alege în ciuda trecutului tău. Te alege cu tot ceea ce ești.

Eu nu sunt mama fetelor lui Constantin. El nu este tatăl copiilor mei. Dar împreună îi creștem, îi educăm, avem grijă de ei și îi iubim. Pentru că familia nu înseamnă doar sânge. Familie înseamnă și omul care stă treaz lângă tine când copilul tău are febră. Care întreabă ce mâncăm cu toții diseară, la ce oră vin copiii de la școală, ce le cumpărăm de ziua lor sau de Crăciun. Omul care nu spune „copiii tăi”, ci construiește, zi după zi, un „noi”. Acest “cineva” este soțul meu acum.

Așa că, dacă ești mamă singură și te-ai întrebat vreodată „cine mă mai ia pe mine cu copii?”, nu lăsa frica să-ți scrie viitorul.Nu știi ce planuri are Dumnezeu pentru tine.S-ar putea ca după capitolul despre care ai crezut că este sfârșitul să înceapă, de fapt, viața pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna”, a scris Deea Cataramă pe rețelele de socializare.

Când și-a dat seama că va divorța de Dinu Maxer

Deea Cataramă a făcut o serie de mărturisiri sincere în cadrul podcastului realizat de Oana Stoianovici. Artista a afirmat faptul că în momentul în care și-a ținut în brațe pentru prima oară fiica, atunci a realizat că mariajul cu Dinu Maxer se va rupe.

„În interiorul cuplului au fost discuții pe care eu le-am adus pe masă, însă eu mi-am dorit să țin în echilibru familia pe care mi-am dorit-o și pe care o creasem, dar a durat ani. În momentul în care la 30 de ani am născut-o pe Maisa, acolo a fost o chestie legată de asumarea mea. Venirea Maisei a fost ca o minune. Mie medicii mi-au spus la momentul respectiv că nu voi mai rămâne însărcinată.

A venit Maisa după ani în care m-am rugat, am manifestat-o, dar eu știam în sinea mea că familia și cuplul nu vor mai exista. Și voi fi eu și copiii. Am fost conștientă de lucrurile astea. Acolo a venit conștientizarea”, a spus Deea Cataramă în podcastul realizat de Oana Stoianovici.

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