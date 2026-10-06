Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă”

Prințul Marco a intrat în vizorul internetului încă de la primul episod din „Insula Iubirii”. În timp, se pare că situația de generat în online, iar concurentul emisiunii este acuzat că a trimis mesaje jignitoare la adresa mai multor influenceri.

Prințul Marco, acuzat că a jignit o influenceriță. Foto: Instagram

Prințul Marco a reușit în ultimele săptămâni să intre în diferite conflicte pe rețelele de socializare. Cel care a devenit extrem de viral este cel cu fostul concurent Marian Grozavu. Mai mult decât atât, o influenceriță a dezvăluit mesajul pe care l-a primit de la Marco, pe TikTok.

Prințul Marco, acuzat că a jignit o influenceriță

Nu se ține departe de probleme nici în afara emisiunii. Prințul Marco rămâne un personaj controversat, mai ales pentru modul în care răspunde internauților pentru criticile primite. De data aceasta, o influenceriță a publicat mesajul primit de la el, pe TikTok.

O tânără româncă, cunoscută pe platformele de socializare drept „Curly Critique”, a fost jignită de către Prințul Marco, după ce a vorbit pe TikTok și Instagram despre parcursul său în emisiune. Tânăra recunoaște că l-a criticat de mai multe ori și așa s-a ales și cu un mesaj din partea concurentului.

„Nu o să te jignesc cum ai făcut-o tu, o să-ți zic doar că este foarte grasă. Dacă ai mai slăbi un pic poate o să-ți găsești un băiat sau o fată care să te iubească, pentru că așa ești și rea și urătâ, 2 lucruri pe care nu le vrea nimeni. Se vede că l-au votat pe Nicușor Dan, știi ce vreau să zic. Baftă cu viața ta plictisitoare”, se arată în mesajul pe care Prințul Marco i l-a trimis influenceriței.

Mesajul primit de influenceriță de la Prințul Marco. Foto: InstaStory

Și alți creatori de conținut au reacționat

Între timp, tânăra susține că l-a blocat pe acesta pe TikTok. De asemenea, mai mulți creatori de conținut au comentat în urma acelui mesaj, printre care și Evelina, cunoscută deja pe internet drept evetastick.

„Fac clăbuci de nervi la gură. Vă răg eu frumos să vă uitați la Prințul Marco, uitați-vă vă rog frumos, să vedeți ce spune de femeia asta. Băi, Antena 1, oamenii de la Insula Iubirii, nu vă e rușine? Nu vă e rușine că concurenții voștri sunt în dm-urile creatorilor de conținut la care plângeți și vă milogiți acum să vă posteze în continuare pe moca jignindu-i și amenințându-i?”, a transmis evetastick pe TikTok.

Tot ea trage un semnal de alarmă pentru echipa de la Antena 1 cu privire la comportamentul concurentului, susținând că în această ediție se găsesc cele mai problematice persoane.

„Cum e posibil așa ceva, să nu faceți nimic în legătură cu oamenii ăștia pe care îi mai aveți și sub contracte”, a adăugat influencerița.

Război între Antena 1 și influencerii din România

Mai mulți creatori de conținut din România s-au plâns de faptul că le-au fost șterse videoclipurile referitoare la emisiunea „Insula Iubirii”. Aceștia spun că au fost eliminate inclusiv clipurile cu parodii sau în care pur și simplu comentau diferite pasaje din emisiune. În urma acestei situații, mai multe persoane arătau cum se dezabonează de la platforma Antena Play, încurajând și alte persoane să facă la fel. Astfel, Antena 1 a transmis faptul că, de fapt, intenția a fost de a șterge videoclipurile în care era redată emisiunea.

„Vă mulțumim pentru tot ce ați creat în jurul emisiunii. Nu vrem să descurajăm asta în niciun fel. Din contră, energia pe care o aduceți e o parte din ce face Insula să fie Insula și vă rugăm să continuați.

Din cauza unor situații automate, au fost generate câteva claim-uri inadecvate, care v-au afectat și pe unii dintre voi. Claim-urile vizau doar conturile care reproduc emisiunea integral. Sistemul automat a prins, însă, și conținut care nu trebuia atins.

Meme-urile de a doua zi, reaction-urile, teoriile, clasamentele, parodiile, certurile din comentarii pe ispite, pe toate le vedem și le iubim. Ne dorim să nu vă opriți!

Doar vă rugăm să nu redați live emisiunea integral, pentru că Insula Iubirii este un format sub o licență internațională, supus consecințelor Legii Drepturilor de autor, astfel că streaming-ul integral al emisiunii nu este permis”, au transmis reprezentanții din cadrul show-ului.