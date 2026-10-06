 Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prințul Marco a intrat în vizorul internetului încă de la primul episod din „Insula Iubirii”. În timp, se pare că situația de generat în online, iar concurentul emisiunii este acuzat că a trimis mesaje jignitoare la adresa mai multor influenceri.

Prințul Marco, acuzat că a jignit o influenceriță.
Prințul Marco, acuzat că a jignit o influenceriță. Foto: Instagram

Prințul Marco a reușit în ultimele săptămâni să intre în diferite conflicte pe rețelele de socializare. Cel care a devenit extrem de viral este cel cu fostul concurent Marian Grozavu. Mai mult decât atât, o influenceriță a dezvăluit mesajul pe care l-a primit de la Marco, pe TikTok.

Prințul Marco, acuzat că a jignit o influenceriță

Nu se ține departe de probleme nici în afara emisiunii. Prințul Marco rămâne un personaj controversat, mai ales pentru modul în care răspunde internauților pentru criticile primite. De data aceasta, o influenceriță a publicat mesajul primit de la el, pe TikTok.

O tânără româncă, cunoscută pe platformele de socializare drept „Curly Critique”, a fost jignită de către Prințul Marco, după ce a vorbit pe TikTok și Instagram despre parcursul său în emisiune. Tânăra recunoaște că l-a criticat de mai multe ori și așa s-a ales și cu un mesaj din partea concurentului.

„Nu o să te jignesc cum ai făcut-o tu, o să-ți zic doar că este foarte grasă. Dacă ai mai slăbi un pic poate o să-ți găsești un băiat sau o fată care să te iubească, pentru că așa ești și rea și urătâ, 2 lucruri pe care nu le vrea nimeni. Se vede că l-au votat pe Nicușor Dan, știi ce vreau să zic. Baftă cu viața ta plictisitoare”, se arată în mesajul pe care Prințul Marco i l-a trimis influenceriței.

Mesajul primit de influenceriță de la Prințul Marco.
Mesajul primit de influenceriță de la Prințul Marco. Foto: InstaStory

Și alți creatori de conținut au reacționat

Între timp, tânăra susține că l-a blocat pe acesta pe TikTok. De asemenea, mai mulți creatori de conținut au comentat în urma acelui mesaj, printre care și Evelina, cunoscută deja pe internet drept evetastick.

„Fac clăbuci de nervi la gură. Vă răg eu frumos să vă uitați la Prințul Marco, uitați-vă vă rog frumos, să vedeți ce spune de femeia asta. Băi, Antena 1, oamenii de la Insula Iubirii, nu vă e rușine? Nu vă e rușine că concurenții voștri sunt în dm-urile creatorilor de conținut la care plângeți și vă milogiți acum să vă posteze în continuare pe moca jignindu-i și amenințându-i?”, a transmis evetastick pe TikTok.

Tot ea trage un semnal de alarmă pentru echipa de la Antena 1 cu privire la comportamentul concurentului, susținând că în această ediție se găsesc cele mai problematice persoane.

„Cum e posibil așa ceva, să nu faceți nimic în legătură cu oamenii ăștia pe care îi mai aveți și sub contracte”, a adăugat influencerița.

Război între Antena 1 și influencerii din România

Mai mulți creatori de conținut din România s-au plâns de faptul că le-au fost șterse videoclipurile referitoare la emisiunea „Insula Iubirii”. Aceștia spun că au fost eliminate inclusiv clipurile cu parodii sau în care pur și simplu comentau diferite pasaje din emisiune. În urma acestei situații, mai multe persoane arătau cum se dezabonează de la platforma Antena Play, încurajând și alte persoane să facă la fel. Astfel, Antena 1 a transmis faptul că, de fapt, intenția a fost de a șterge videoclipurile în care era redată emisiunea. 

„Vă mulțumim pentru tot ce ați creat în jurul emisiunii. Nu vrem să descurajăm asta în niciun fel. Din contră, energia pe care o aduceți e o parte din ce face Insula să fie Insula și vă rugăm să continuați.

Din cauza unor situații automate, au fost generate câteva claim-uri inadecvate, care v-au afectat și pe unii dintre voi. Claim-urile vizau doar conturile care reproduc emisiunea integral. Sistemul automat a prins, însă, și conținut care nu trebuia atins.

Meme-urile de a doua zi, reaction-urile, teoriile, clasamentele, parodiile, certurile din comentarii pe ispite, pe toate le vedem și le iubim. Ne dorim să nu vă opriți!

Doar vă rugăm să nu redați live emisiunea integral, pentru că Insula Iubirii este un format sub o licență internațională, supus consecințelor Legii Drepturilor de autor, astfel că streaming-ul integral al emisiunii nu este permis”, au transmis reprezentanții din cadrul show-ului.

Ghid de cumpărături

banner tina ulmeanu png
#Exclusiv Click!
Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!” PrimeTime
kilograme andreea antonescu, instagram 2 jpg
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în SUA la aproape un an de la mutarea din țară. „Nu mai alerg după cantitate” Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Răzvan Burleanu i-a decis viitorul lui Gică Hagi la mai puțin de 24 de ore de la dezastrul din Nations League. Ce se întâmplă cu „Regele” www.fanatik.ro
image
"Scotea niște sunete mai ne-ok". Ultimele clipe din viaţa lui Octav, asistentul medical găsit mort la serviciu observatornews.ro
image
O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Imaginile au devenit virale www.antena3.ro
image
Ce condiții pun liberalii pentru susținerea Guvernului Niculescu. Oana Gheorghiu: Votul PNL pentru Luca Niculescu nu vine pe simpatie, ci pe program și miniștri www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Facultatea la care a renunţat pe loc Gică Hagi! Ce studii are, de fapt, cel care a făcut milioane de euro din fotbal şi afaceri as.ro
image
Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie playtech.ro
image
Victor Pițurcă rupe tăcerea: “Gică Hagi a fost păcălit! Astea 4 înfrângeri l-au distrus!” www.fanatik.ro
image
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli
#Exclusiv Click!
Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli! Mirela Retegan: „A meritat să strâng din dinți când mi-a fost greu” Vedete românești
image png
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani Vedete românești
image png
VideoBen Affleck recunoaște că a folosit inteligența artificială în „Animals”, dar un detaliu rămâne secret. Noul film Netflix apare luna aceasta Vedete internaționale
Gabriela Cristea (1) jpg
Gabriela Cristea, imagine rară din adolescență: „Cât de puțin îmi dădeam voie să visez” Vedete românești
codin maticiuc si ana pandeli jpg
Ana Pandeli îl dă de gol pe Codin Maticiuc: „Simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12” Vedete românești
Alan alda Profimedia jpg
Și-a atacat soția în somn! Alan Alda, din „M*A*S*H”, spune că acesta a fost primul simptom al Parkinson-ului Vedete internaționale
image png
Trupa din România care își ia adio după 19 ani: „Nu ne despărțim certați” Vedete românești
kilograme andreea antonescu, instagram 2 jpg
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în SUA la aproape un an de la mutarea din țară. „Nu mai alerg după cantitate” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net