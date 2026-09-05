 Cuplul care a fost la un pas să părăsească „Insula Iubirii” din prima zi. „Gata! Nu mai vreau! Vreau acasă!”
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Cuplul care a fost la un pas să părăsească „Insula Iubirii” din prima zi. „Gata! Nu mai vreau! Vreau acasă!”

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Noul sezon din „Insula Iubirii” a început în forță. Concurenții le-au dat emoții până și producătorilor. Emisiunea a fost la un pas să rămână fără un cuplu, încă din prima zi de Thailanda. Cine a spus că vrea să plece și de ce.

Concurenții „Insula Iubirii”.
Concurenții „Insula Iubirii”. Foto: captură Instagram

Momentul în care cuplurile au fost despărțite i-a afectat pe toți concurenții, în special pe Bianca și Prințul Marco. Aceștia le-au dat emoții mari producătorilor, după ce aceasta a anunțat că vrea să se retragă.

Motivul pentru care cuplul a vrut să părăsească emisiunea din prima zi

Fiind deja al zecelea sezon, concurenții sunt deja familiarizați cu formatul emisiunii. Cu toate acestea, producătorii au decis să facă unele schimbări, pentru a-i lua prin surprindere pe concurenți, La rândul rău, producția a fost luată prin surprindere, după ce Bianca, soția lui Prințului Marco a anunțat că nu mai vrea să continue.

Așa cum ne-am obișnuit din sezoanele trecute, cuplurile venite pe insulă mai aveau la dispoziție o noapte împreună. De data aceasta, coordonatorii emisiunii au decis să-i despartă din prima zi. Această veste a dat-o peste cap complet pe Bianca.

„Sunt distrusă fizic și psihic!”, a spus ea, afectată de schimbările regulilor. În timp ce unii concurenți păreau siguri pe decizia luată, Bianca deja regreta alegerea de a participa la emisiune. Situația s-a intensificat, acela fiind momentul în care tânăra a vrut să renunțe.

„Mi-a zis: ‘Gata! Nu mai vreau! Vreau acasă!’”, a povestit Prințul Marco. Cu toate acestea, el a reușit să o calmeze, astfel că cei doi și-au continuat parcursul.

Prințul Marco, reacție de milioane la apariția ispitei Gabriela Barbu

De asemenea, concurenții asistau la intrarea ispitelor pe insulă alături de parteneri. De această dată, producătorii au decis ca fetele să nu fie prezente în momentul în care și-au făcut apariția acestea. 

Astfel, Prințul Marco și-a dat frâu liber sentimentelor și s-a arătat de-a dreptul încântat de ispita Gabriela Barbu, cunoscută pentru că l-a fermecat pe Montoya la Insula Iubirii Spania. Cu un zâmbet până la urechi, gura căscată și ochii cât cepele, Marco a recunoscut-o din primele secunde pe aceasta.

„Zâmbea Marco la ea cum zâmbesc eu când văd bani”, a spus Frankie, referitor la reacția concurentului.

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