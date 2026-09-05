Bianca i-a pus reguli stricte Prințului Marco la „Insula Iubirii”. Ce nu are voie să facă. „Nu există”

A început noul sezon „Insula Iubirii”, sezon așteptat cu sufletul la gură de telespectatori. Prima ediție a fost difuzată vineri, 4 septembrie, astfel că așa am aflat și ce limite s-au pus în cupluri. Ce nu are voie să facă Prințul Marco sub nicio formă.

Bianca și Prințul Marco. Foto: Instagram

Bianca nu iartă nimic, asta e cert. Prințul Marco va avea de respectat o serie de reguli dacă vrea ca la sfârșit să mai plece împreună cu soția lui, Bianca. Aceasta știe exact ce nu și-ar dori să vadă la ceremonia focului.

Ce limite i-a pus Bianca soțului ei, Prințul Marco

Cuplurile venite la sezonul zece din „Insula Iubirii” știu exact ce-și doresc, mai ales după ce au urmărit emisiunile din anii trecuți. Bianca și Prințul Marco au venit să-și testeze loialitatea, chiar dacă aceasta este conștientă că are o problemă cu gelozia.

Prințul Marco afirmă că gelozia ei este una exagerată, acesta fiind și subiectul multor certuri. Înainte de plecarea în Thailanda, Bianca i-a făcut o listă cu lucruri care îi sunt interzise soțului ei. În principal, concurenta nu îi dă voie acestuia să intre în mare cu ispitele. De obicei, acolo au loc discuții ce nu pot fi înregistrate și nu se pot vedea nici atingerile.

„Ar trebui să fii așa cum ești tu, dar nu aș vrea să intri în apă cu fetele. Nu ai de ce să iei inițiativa să le chemi în mare. Dacă o să fie cald, te duci singur și îți faci o baie. Fără uleiuri și creme și te ung eu, mă ungi tu. Nu există. Au două mâini. Ce să cauți cu mâinile în altă parte?”, i-a spus Bianca Prințului Marco, potrivit a1.ro.

„Nu uita că ești căsătorit”

Pe lângă aitingeri, este clar că Prințul Marco nu are voie să doarmă în pat cu o altă femeie. În cazul unui dream date, în care concurentul trebuie să împartă aceeași cameră cu ispita, Bianca i-a sugerat să găsească o altă soluție: canapeaua sau afară, pe terasă.

„La dream date, dacă va fi să fie, trebuie să dormi pe canapea. Nu există să dormi cu altcineva în pat. Sau dormi afară, sau doarme ea afară. Nu uita că ești căsătorit. Acolo îți fuge ochiul, îți fuge gândul”, i-a mai spus Bianca.

Toate concurentele au avut liste lungi de lucruri interzise pentru partenerii lor. Niciuna nu este de acord cu intratul în mare cu o ispită feminină. Rămâne de văzut dacă soții și iubiții vor ține cont, sau dacă vor încălca această prețioasă regulă.