De ce Radu Vâlcan nu s-ar vedea niciodată concurent sau ispită la „Insula Iubirii”: „Nu știu ce e mai greu”

Radu Vâlcan a apărut în haine noi la lansarea noului sezon „Insula Iubirii”. Șarmantul prezentator, care a ajuns la cel de-al 10 le-a sezon cu show-ul care i-a adus celebritatea, ne-a făcut dezvăluiri incitante din culise, într-un interviu acordat pentru Click!

Prezent, joi seara, la lansarea de pe Domeniul Ştirbey, Radu Vâlcan ne-a făcut dezvăluiri de senzație la debutul celui de-al 10-lea sezon Insula Iubirii.



Click!: Radu, sezon nou, haine noi văd…

Foto: Click!

Radu Vâlcan: Hainele acestea sunt făcute special pentru noul sezon. Sunt în același stil, acum mă simt foarte bine în ele. Nu mi-a fost ușor la început, nu era un stil confortabil pentru mine, după care am început să mă obișnuiesc cu ele pentru că sunt realizate în spiritul insulei.

Click!: Ești la al 10-lea sezon cu Insula Iubirii. Cum va fi sezonul nou?

Radu Vâlcan: Va fi sezonul maxim și nu întâmplător este maxim pentru că ce s-a întâmplat acolo, într-adevăr, este ceva extrem. Eu unul care i-am văzut pe toți și pe toate până acum, pot spune că s-au întâmplat foarte multe lucruri și, cu siguranță, nu veți fi dezamăgiți.

Chiar dacă unii au comentat că show-ul nu a început puțin mai devreme cu erau obișnuiți, mai precis în vară, cred că așteptarea asta mai lungă a meritat și se vor bucura sper, sunt convins!

O să fie multă adrenalină cel puțin sezonul acesta, n-am mai văzut până acum, sunt niște situații și personaje, caractere, personalități de toate felurile, care m-au surprins chiar și pe mine.

Crede-mă că de abia aștept să văd, chiar dacă am văzut în avans câteva episoade, dar aștept să fie montate și celelalte și abia aștept să văd ce a ieșit.



Radu Vâlcan, înconjurat de ispite Foto: Instagram

Vâlcan, ispită sau concurent?

Click!: Personal, te-ai duce ispită sau concurent la „Insula Iubirii”

Radu Vâlcan: Nu, nici concurent și nici ispită n-aş merge! Mi se potrivește rolul de prezentator. Vreau să le mulțumesc însă celor care au participat până acum, concurenți și ispite, dar și întregii echipe.

Nu știu ce e mai greu: să fii ispită sau să fii concurent?! Cert este că e un test și este foarte greu ceea ce fac ei acolo. E puțin diferit ce se vede la televizor de ce se întâmplă, de fapt, acolo. Adică, nervii stresul, emoțiile, astea nu se văd neapărat la televizor. Și le mulțumesc pentru că datorită lor emisiunea este unde este în momentul de față!

Și vreau să vă spun, în ceea ce mă privește, că nu e deloc simplu să stai proțăpit pe o buturugă atâtea nopți! E ca și cum ai dormi într-o singură poziție, te trezești amorțit cu totul.

Dar, eu mă aflu acolo și îmi place ceea ce fac, îmi place să cunosc oameni noi, îmi place să cunosc poveștile situațiile și să le rezolvăm împreună într-un fel sau altul, ce poate fi rezolvat.

Mă bucur că oamenii mă apreciază, dar n-ar trebui să mă aprecieze doar pe mine și să înțeleagă că, în spatele meu, sunt mulți oameni care nu se văd, care depun o muncă incredibilă.

Foto: Instagram

„Mi-a fost greu pentru că nu a mai venit Adela la mine”

Click!: Ce e cel mai greu în ce te privește acolo? Faptul că tu stai o perioadă lungă, departe de casă, fără familie?

Radu Vâlcan: Da, acum am stat două luni, a fost greu pentru că înainte mai venea Adela la mine, stătea o săptămână cu mine, era ca o vacanță. Acum nu s-a mai putut!

A fost situația cu războiul, s-au schimbat planurile și a fost un pic greu, a fost teama aceea că se poate întâmpla ceva rău și atunci am zis: „Rămâi tu acasă cu copiii, anulăm biletul! Măcar tu ești acasă și mai vedem ce se întâmplă cu mine”.

Foto: Instagram

„La Şuşani îmi încarc bateriile”

Click!: Tocmai ce te-ai întors de la casa voastră de la Şuşani, ai stat o lună. Cum a fost?

Radu Vâlcan: Acolo este locul în care ne simțim cel mai bine, locul în care ne încărcăm bateriile, copiii se simt absolut senzațional și este liniște.

Îmi place foarte mult, mie nu-mi place agitația orașului absolut deloc. Chiar glumeam cu Adela, la un moment dat, şi îi spuneam că oricând m-aș muta acolo. Acum nu se poate pentru că sunt copiii la școală, dar este o idee bună pentru mai târziu.



Foto: Antena 1

Focul arde puternic la marea premieră „Insula Iubirii”, din seara aceasta

„Insula Iubirii” revine în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu sezonul MAXIM!

Prințul Marco și Bianca. Nattasha și Lorenzo. Remi și Bianca. Claudia și Ionuț. Marcel și Armina. Din peste 1300 de cupluri înscrise, aceștia formează cele cinci perechi care vor lăsa viața de zi cu zi în urmă și vor pleca spre testul care le-ar putea schimba tot ce știau despre relația lor.

Cu gândul la viitor, dar cu multe aspecte din trecut care îi apasă sau cu gelozii prea puternice, aceștia au decis că Insula Iubirii le poate oferi fix mediul de care au nevoie pentru a face o schimbare. Vor pleca împreună? Vor decide că le este mai bine singuri? Sau vor găsi o altă persoană potrivită pentru inima lor?



Foto: Antena 1

Totul va deveni real în momentul în care, pentru prima dată, Radu Vâlcan va apărea în fața lor și le va aminti că testul a început și că orice se poate întâmpla pe parcursul celor 21 de zile:

„Bine ați venit în Thailanda, bine ați venit la Insula Iubirii. Ați intrat în acest test, în cea mai intensă și revelatoare experiență din viața voastră. Din acest moment, nimic nu va mai fi la fel.

Ați decis să nu fugiți de adevăr, ci din contră să-l căutați. Curajul vostru va fi răsplătit pentru că Insula Iubirii răspunde la singura întrebare care contează într-un cuplu: <<Sunt cu partenerul potrivit sau poate merit altceva?>> Vă așteaptă zile de foc”.

Ce detalii incendiare vor ieși la iveală, odată cu poveștile celor cinci cupluri? Ce motivații au pentru a veni și ce limite și-au impus? Toate întrebările își vor găsi răspuns, în câteva ore. Tot atunci, podiumul se va aprinde, iar primele ispite își vor face simțită prezența.































