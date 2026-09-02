Adela Popescu, adevărul despre viața alături de Radu Vâlacan. „Suntem oameni și noi cu infinit de multe probleme”

Adela Popescu a dat câteva detalii despre viața sa alături de Radu Vâlcan. Cei doi sunt căsătoriți de 11 ani și au trei copii. Actrița a dezvăluit câteva detalii despre viața sa alături de soț în afara luminii reflectoarelor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan. Foto: Instagram

Actrița a vorbit despre cum arată, de fapt, viața ei alături de Radu Vâlcan. Adela Popescu a afirmat că totul decurge cât se poate de normal și l-a caracterizat pe prezentatorul TV în câteva cuvinte.

Cum arată viața Adelei Popescu lângă Radu Vâlcan

Prezentă la podcastul lui Radu Țibulcă, Adela Popescu „a dat din casă” și a vorbit despre cum arată viața ei și a lui Radu Vâlcan, departe de lumina reflectoarelor. Aceasta susține că în ciuda faimei lor, și-au păstrat decența în și sunt niște oameni „cuminți”. Preocuparea lor principală sunt copiii.

„Nu facem lucruri extraordinare. Nici aș avea vreun stres dacă ar veni paparazzi să ne urmărească, n-ar avea ce mare lucru să vadă despre noi. Chiar avem niște vieți oneste, așa. Nici prea-prea, nici foarte-foarte. Ne concentrăm foarte mult pe copii.

Suntem foarte preocupați de cum să facem, cum să-i creștem, cum să nu derapăm, cum să nu vină fantomele trecutului peste noi, în raport cu copiii mă refer, în comportamentul față de ei”, a declarat Adela Popescu la podcast.

Unde a preferat să rămână prezentatorul TV pentru o perioadă

În același timp, actrița își descrie soțul ca fiind o persoană timidă, care nu-i place să iasă în evidență. Cât ea este în București pentru niște filmări, Radu Vâlcan a preferat să rămână în Șușani, județul Vâlcea, la casa pe care și-au făcut-o împreună.

„Radu e un tip timid de fel. Un tip foarte low-profile, așa. Niciodată nu i-a plăcut expunerea nici lui. Adică eu sunt mult mai sociabilă decât el. Mult. Gândește-te, eu sunt în București, că filmez, și el a rămas cu copiii la Șușani. „Dar nu vin în București. Ce să fac eu? Nu, stau aici frumos, am venit la țară, fac eu mișcarea pe deal, merg la maică-ta, mănânc niște cartofi prăjiți, tai gazonul”. Se mai gândește el, mai citește, înțelegi?

Am fost liberi o lună. Într-o lună te duci colo, colo, bărci, bam! Noi am vrut să stăm la Șușani. Pur și simplu am vrut să stăm la Șușani. Adică puteam să facem orice. Noi plecăm patru zile, noi doi, așa, undeva, În Grecia, dar... Știi? Adică de unde să reiasă altceva dacă asta e? Suntem oameni și noi cu infinit de multe probleme. Și între noi avem tot felul de discuții”, a mărturisit actrița.

Adela nu a avut cu cine merge în club

În același timp, Adela Popescu recunoaște că și-ar mai dori uneori să se distreze. Aceaasta aflase de un DJ care a venit în România într-un club, însă nu a avut cu cine merge, deoarece toți prietenii au refuzat-o.

„Noi suntem niște oameni cu viață. Doar că în limite normale. Noi avem o gașcă de prieteni foarte cool din punctul meu de vedere cu care ne simțim extraordinar de bine. A venit Keinemusik la un club și mie îmi place muzica de club. Nu am apucat să o gust, că nu am avut, practic, o adolescență în care să pot să merg în cluburi.

Cred că e ceva așa ce arde în mine. Mi-ar plăcea, îmi place la club. Mie îmi place bubuiala aia, deși acasă ascult altă muzică. Dar îmi place. Mie îmi place, îmi dă o stare. Am zis, toți prietenii mei sunt bătrâni, nu am cu cine să merg. Nu am avut cu cine să merg”, a mărturisit aceasta.