 Înțelegerea făcută de Mirela Rete­gan și Maya înainte de Asia Express: „Nu cred în niciun succes”
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FotoÎnțelegerea făcută de Mirela Rete­gan și Maya înainte de Asia Express: „Nu cred în niciun succes”

#Asia Express
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Mirela Rete­gan și Maya, fiica sa, au decis să își testeze limitele în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”, iar de curând, fondatoarea Găștii Zurli a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a dezvăluit ce înțelegere a făcut cu fiica sa înainte de a pleca în competiție.

Mirela Retegan și Maya.
Mirela Retegan și Maya. Foto: Antena 1

„Când îți dispare bucuria, e primul semn că ceva nu este în regulă în viața ta. Ori ai tras prea mult și corpul este prea obosit, ori ești în locul greșit, ori oamenii nu sunt cei potriviți, ori proiectul nu este pentru tine”, începe mesajul publicat de Mirela Retegan pe rețelele de socializare. 

Mirela: „Când nu va mai fi locul nostru acolo, fă-mă să înțeleg”

Mirela Rete­gan și Maya și-au propus să meargă mai departe în competiție atât timp cât vor simți că locul lor este acolo și că mai au lucruri de oferit. Înainte de plecare, cele două au discutat despre acest lucru, iar Mirela spune că a făcut și o înțelegere cu Dumnezeu.

„Știam asta înainte să merg în Asia Express. Am vorbit cu Maya ca să mă asigur că suntem aliniate, apoi am făcut cu Dumnezeu cea mai importantă înțelegere, dincolo de toate contractele:

«Doamne, ține-ne aici atât timp cât este relevantă prezența noastră, pentru relația mea cu Maya și pentru cei care privesc. Iar cât timp stăm în concurs, dă-ne claritate, inspirație, putere, oameni buni și misiuni pe măsura gustului și puterii noastre. Când nu va mai fi locul nostru acolo, fă-mă să înțeleg și voi ști că este timpul să mergem mai departe, în altă parte.»”

Ce i-a cerut Mirela Retegan lui Dumnezeu? 

De asemenea, concurenta de la „Asia Express” susține că nu I-a cerut lui Dumnezeu să o ajute să ajungă într-un anumit punct al competiției sau să câștige finala, ci să îi ofere claritate pentru a înțelege când este momentul să meargă mai departe. Mirela Rete­gan spune că, pentru ea, experiența de pe Drumul Mătăsii este mai importantă prin ceea ce trăiește alături de fiica sa decât prin rezultatul final al competiției.

„Asta a fost înțelegerea mea cu Doamne-Doamne. Nu I-am cerut nici să ajungem într-un anumit loc, nici să câștigăm finala. Nu cred în niciun succes obținut cu un preț mai mare decât bucuria parcursului.

Maya și-a dorit să stăm măcar o lună: două săptămâni în Uzbekistan și două în China. Câștigarea imunității ne mai asigură o săptămână, deci visul Mayei se împlinește.

E foooooarte fericită.

Ea încă numără visele în cifre. Eu le cântăresc și le împart în ușurință și greutate. Și nu este vorba despre greutatea fizică, iar despre asta povestim altădată.

Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi două pe Drumul Mătăsii.

Asia Express continuă!”, a conchis Mirela Retegan. 

Mirela și Maya au obținut imunitatea mare 

Mesajul vedetei a venit la scurt timp după ce ea și fiica sa au reușit să câștige imunitatea mare în cadrul competiției. Momentul a fost anunțat de Irina Fodor la finalul cursei, după ce prezentatoarea a dezvăluit clasamentul ultimelor echipe ajunse la punctul de întâlnire.

„Se pare că Valerie și Alex au ajuns la mine pe ultimul loc. Au rămas două echipe, dintre care una este imună. Gabi și Alexuc sunt pe locul doi, iar Mirela și Maya au câștigat imunitatea”, a anunțat prezentatoarea Irina Fodor, la Antena 1

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