 A jignit-o pentru că are „gura strâmbă”, dar nu știa prin ce a trecut! Mirela Retegan, despre accidentul din copilărie
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A jignit-o pentru că are „gura strâmbă”, dar nu știa prin ce a trecut! Mirela Retegan, despre accidentul din copilărie

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Mirela Retegan și-a deschis sufletul în fața celor care o urmăresc pe rețelele de socializare și a vorbit despre un episod dureros din copilăria sa. Totul a pornit de la un comentariu jignitor primit din partea unei femei, care a ales să se lege de aspectul fizic al fondatoarei Găștii Zurli și să îi spună că este „hidoasă” și că are „gura strâmbă”.

Mirela Retegan.
Mirela Retegan. Foto: Instagram

Mirela Retegan: „O doamnă care spune că sunt hidoasă, că am gura strâmbă”

În loc să răspundă cu aceeași monedă, Mirela Retegan a ales să transforme mesajul răutăcios într-o lecție despre empatie, bunătate și felul în care cuvintele oamenilor pot atinge răni despre care aceștia nu știu nimic. Vedeta a recunoscut chiar de la început că femeia avea dreptate în privința aspectului gurii sale, însă motivul din spatele acestui lucru este unul despre care a purtat mult timp un adevărat complex.

„Vreau neapărat să răspund la un comentariu pentru că sunt mai multe care au venit în cascadă în urma lui, o doamnă care spune că sunt hidoasă, că am gura strâmbă, și vreau să-i spun doamnei că are dreptate”, începe mesajul Mirelei Retegan pe Instagram.

Ce a pățit vedeta în copilărie a marcat-o întreaga viață

Ceea ce probabil s-a dorit a fi o jignire a primit, astfel, un răspuns emoționant și sincer. Mirela Retegan a povestit că modificarea aspectului gurii sale a apărut în urma unui accident din copilărie, când un leagăn a lovit-o în față. Incidentul i-a afectat dinții și maxilarul și a avut consecințe asupra felului în care s-a perceput pe sine pentru o mare parte din viață.

Experiența din copilărie a lăsat urme nu doar la nivel fizic, ci și emoțional. Mirela Retegan a explicat că felul în care s-a perceput în oglindă și complexul pe care l-a purtat ani la rând au făcut-o să simtă că trebuie să demonstreze mai mult și să muncească mai mult pentru a compensa ceea ce ea considera a fi un dezavantaj.

„Mă jucam cu verișoara mea Vetuța într-un parc și un leagăn m-a lovit în gură, mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul, încât așa am mușcat cea mai mare parte din copilărie și tinerețe. A fost complexul vieții mele, m-am văzut toată viața urâtă. Din cauza asta am simțit că trebuie să muncesc mult mai mult ca să compensez.”

Mesajul Mirelei pentru părinți

Pornind de la propria experiență, fondatoarea Găștii Zurli a dorit să transmită și un semnal de alarmă către părinții din ziua de astăzi, dar și către cei care aleg să judece sau să rănească un om fără să știe povestea din spatele unei anumite trăsături fizice. Un simplu comentariu despre aspectul cuiva poate atinge răni vechi și poate reactiva nesiguranțe pe care persoana respectivă le-a purtat ani întregi.

„Dacă aveți copii, nu-i lăsați așa, mergeți cu ei la stomatolog, căutați toate variantele, pentru că mi-a mâncat mult din bucurie acest complex.”

„Pe mine n-ați reușit să mă deranjați o secundă”

La final, Mirela Retegan i-a transmis femeii care a jignit-o un mesaj complet diferit de cel pe care aceasta probabil îl aștepta. În locul furiei, vedeta a ales să vorbească despre milă și despre cât de important este ca oamenii să se gândească înainte de a-i răni pe cei din jur prin cuvinte.

„Iar doamnei care a lăsat acel comentariu nu pot să-i spun decât că-mi pare tare rău pentru ea, e atât de simplu să fii rău, e atât de ușor. Mi-aș dori tare mult să încercați pe viitor să vă gândiți un pic și la celălalt, pentru că nu vă ajută la nimic să fiți rea. Doar vă îmbolnăviți la un moment dat, pentru că atâta răutate n-are cum să-ți facă bine. Pe mine n-ați reușit să mă deranjați o secundă.”

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