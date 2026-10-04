De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani

Claudia Ghițulescu a găsit soluția perfectă pentru a scăpa, măcar temporar, de problemele provocate de alergia la ambrozie.

1/6 Claudia Ghițulescu a fugit în Italia ca să scape de alergia la ambrozie! Foto: click.ro

Îndrăgita interpretă de muzică populară și etno a plecat într-o vacanță prelungită în Italia, unde a îmbinat relaxarea cu spiritualitatea și a vizitat mai multe destinații spectaculoase. Artista a ajuns la Padova, Veneția, Rimini, Riccione, Verona și Lago di Garda, iar călătoria a avut și o semnificație aparte pentru sufletul ei.

Claudia Ghițulescu, pelerinaj la Sfântul Anton din Padova

Artista a revenit în Italia și pentru a-și îndeplini o promisiune făcută în urmă cu doi ani, când a susținut un spectacol pentru comunitatea românească din Padova.

„Muzica și credința au fost întotdeauna cei doi piloni care mi-au ghidat pașii și mi-au luminat sufletul. Fiecare călătorie pe care o fac aduce cu sine o poveste, dar unele locuri se «lipesc» de inimă într-un mod atât de profund, încât simți nevoia să te întorci la ele pentru a-ți exprima recunoștința. O astfel de poveste specială mă leagă de Italia, de Padova și de magica Veneție.

Totul a început în urmă cu doi ani, când am avut bucuria și onoarea de a cânta pentru românii noștri dragi la un restaurant românesc din Padova. A fost un eveniment cu multă distracție, în care dorul de casă s-a transformat în cântec și bucurie.

Fiind în Padova, nu am putut rata ocazia de a merge la Basilica Sfântului Anton. Pentru mine, Sfântul Anton este un sprijin spiritual imens, iar acea primă întâlnire cu mormântul său, într-o atmosferă liniștită de iarnă, mi-a lăsat o amprentă în suflet. Tot atunci am trecut rapid și prin Veneția, însă frigul iernii m-a făcut să-mi promit un lucru: va trebui să revin aici în plină vară, pentru a-i descoperi adevărata strălucire”, a povestit Claudia Ghițulescu, pentru Click!

Anul acesta, artista și-a îndeplinit dorința și s-a întors la Padova, unde a trăit momente de profundă emoție.

„Anul acesta, dorința mi s-a îndeplinit. M-am întors în Italia cu un scop clar, cel care a fost, de fapt, motorul întregii mele călătorii: pelerinajul la Sfântul Anton din Padova. Să pășesc din nou în acea maiestuoasă basilică a fost un moment de copleșitoare emoție și bucurie.

Am așezat mâna pe mormântul Sfântului și am lăsat acolo nu doar rugăciunile mele personale, ci și gândurile bune, dorințele de sănătate și liniște pentru familia mea, pentru prieteni și pentru toți cei care mă urmăresc și îmi apreciază muzica. Credința ne unește, iar când sunt într-un loc atât de sfânt, simt că duc cu mine o părticică din sufletul tuturor românilor mei”, ni s-a mai confesat artista pentru Click!

A făcut turul Italiei și a scăpat de problemele provocate de ambrozie

După vizita la Padova, Claudia și-a continuat vacanța în Veneția, unde s-a bucurat de farmecul orașului pe care, în urmă cu doi ani, îl descoperise în plină iarnă.

„După ce mi-am hrănit sufletul cu liniștea din Padova, am pornit către Veneția, îndeplinindu-mi promisiunea făcută acum doi ani. Dacă prima dată am văzut o Veneție nostalgică, învăluită în aerul misterios și rece al iernii, de data aceasta orașul mi s-a arătat într-o explozie de lumină, culoare și viață.

Canalele strălucitoare, gondolele care alunecau alene pe apă, Piața San Marco plină de energie și Podul Rialto sub razele soarelui de vară mi-au oferit o perspectivă complet nouă. A fost o adevărată oază de inspirație artistică și relaxare, un contrast perfect cu profunzimea spirituală din Padova.

În altă zi am vizitat Rimini, Italia în Miniatură, am poposit în Riccione, apoi în Verona și am petrecut ultimele nopți în Lago di Garda.

Această călătorie a fost despre recunoștință, continuitate și visuri împlinite. M-am întors acasă cu inima plină de liniște, cu bateriile încărcate și cu o dorință și mai mare de a vă dărui cântece frumoase. Vă mulțumesc că îmi sunteți mereu aproape! Am fost departe, dar cu voi în suflet peste tot.

Așa am scăpat și de problema gravă pe care am avut-o cu ambrozia”, a mai declarat Claudia Ghițulescu, pentru Click!