Ce i-a spus soțul Mirelei Vaida când a început difuzarea Asia Express: „Să nu-i facem de râs”. Vedeta dezvăluie secretul unei căsnicii fericite, după 21 de ani de relație

Mirela Vaida (44 de ani) a lăsat pentru o perioadă acasă trei copii, un soț care o susține necondiționat și un program profesional extrem de încărcat și a plecat în aventura Asia Express alături de Oana Tomoiagă.

1/10 Mirela Vaida, de la trei copii direct în aventura Asia Express Foto: click.ro

Pentru Click!, vedeta a povestit cum a trăit una dintre cele mai intense experiențe ale vieții sale, ce a fost cel mai greu, cum s-a descurcat cu foamea, autostopul și cazările și, mai ales, ce a descoperit despre ea atunci când a fost împinsă la limită.

Iar Oana ne-a spus și ce nu s-a văzut din exterior: carismatica prezentatoare TV „a rupt la cazări”, cele două s-au mai și certat, dar în fiecare seară își cereau iertare și a doua zi o luau de la zero.

„A fost și grea, și foarte mișto!”

Click!: Mirela, cum a fost pentru tine experiența Asia Express?

Mirela Vaida: A fost incredibilă! A fost foarte tare. A fost, într-un fel în care nu mă așteptam, și grea, și foarte mișto. Și cred că m-am descoperit pe mine așa cum nici eu nu mă știam pe mine, dar nici cei de acasă nu mă știau.

Click!: Cum te-ai îndurat să pleci atât timp de acasă, de lângă cei trei copii?

Mirela Vaida: Să știi că eu sunt o aventurieră. Dacă mi-ar permite timpul, viața și programul, aș face mai multe lucruri de genul ăsta. Dar noi stăteam de ceva ani în cumpănă cu plecarea asta și a trebuit să-i las un pic pe copii să mai crească.

Ăștia mari ca ăștia mari, dar cel mic avea cinci ani când s-a pus problema prima oară de a merge la Asia Express și am zis să-l las un pic să mai crească, să înțeleagă, să nu fie prea dură ruptura. Și când am văzut că a făcut șapte ani, am știut că e momentul.

Click!: Câți ani au copiii acum?

Mirela Vaida: Cel mic are 7 ani, băiatul mijlociu are 10 ani, iar cea mare are 11 ani.

„Sandvișuri, teme… bineînțeles că mama!”

Click!: Cum e viața voastră cu trei copii și cu școala?

Mirela Vaida: Este un pic complicat, pentru că fiica mea învață după-amiază până la 17.30, ceilalți învață de dimineață până la 12. Este numai drumul după ei. Practic, toată ziua trebuie să fie un om disponibil să-i ducă și să-i aducă cu mașina.

Click!: Aveți pe cineva care vă ajută, nu?

Mirela Vaida: Am o bonă care ne ajută de mult, dar tot greul e pe mama. Sandvișuri, teme și tot ce se mai întâmplă… Bineînțeles că mama, mama!

Dar e frumoasă perioada asta, pentru că noi știm că o să treacă repede și n-o să mai aibă chef să meargă cu noi sau să mai stea foarte mult timp cu noi.

Click!: Cum te descurci și cu televiziunea, și cu rolul de mamă? Gătești foarte mult, ai foarte multe proiecte, teatrul, evenimente…

Mirela Vaida: Să știi că dimineața o dedic în totalitate casei. Tot ceea ce înseamnă casă, copii, școală, mic dejun, gătit. Dimineața gătesc oalele alea cu mâncare. La prânz înseamnă deja să mă pregătesc pentru serviciu, seara merg la serviciu. Weekendurile sunt pentru teatru și pentru evenimentele din țară.

Mirela Vaida își laudă soțul: „El mă susține și asta e cheia”

Click!: Plângeri din partea soțului că nu petreceți suficient timp împreună?

Mirela Vaida: Nu. Soțul meu merge peste tot cu mine. Dacă avem evenimente în afara orașului și el trebuie să conducă, merge peste tot cu mine. Dacă trebuie să stăm peste noapte undeva după un eveniment, stăm împreună.

Adică el mă susține și, de fapt, asta e cheia. Niciodată, dar absolut niciodată, nu mi-a zis că trebuie să renunț la ceva, că stau prea puțin sau, dimpotrivă, am fost peste tot împreună și copiii au intrat în ritmul nostru și peste tot unde am putut să-i luăm cu noi, i-am luat cu noi, mai ales în perioada vacanței. Și ne-am permis cumva, de fiecare dată, ca un eveniment de-al nostru să se transforme într-un mini-weekend în familie. Nu mi se pare greu.

Click!: Câți ani de relație aveți, tu cu soțul tău?

Mirela Vaida: În septembrie facem 17 ani de la nuntă, iar în total avem 21 de ani de relație.

Click!: Cu bune, cu rele? Ce a fost mai greu în toți anii aceștia?

Mirela Vaida: Dacă era prea liniște sau prea ușor, era plictisitor! Eu sunt, într-adevăr, o tipă foarte energică, foarte expansivă și foarte activă. Dar eu am înțeles asta despre mine.

Pentru mine e ușor să fiu așa. Pentru ceilalți din jurul meu e greu.

„Am cedat nervos. Mi-am dat seama că pot fi insuportabilă”

Click!: Asia Express te-a făcut să vezi și lucruri despre tine pe care poate nu le observai acasă?

Mirela Vaida: Da. O să fie cel mai greu să mă văd eu pe mine la Asia Express și mai ales în situații extreme în care eu știu că sunt insuportabilă! Mă văd pe mine în situații extreme și îmi dau seama că pot să fiu insuportabilă.

Click!: Ai cedat nervos?

Mirela Vaida: Da, am cedat nervos. Eu îmi știu și vocea, metalică și stridentă. Când mă enervez, când sunt stresată, reacționez și mai rău și atunci îmi dau seama că ceilalți oameni din jurul meu au dreptate.

Dar trebuie să învăț. Să zic: „Uite, de aici o să mă cunosc mai bine” și să mă modelez chiar și la vârsta asta.

Ce a spus soțul ei despre plecarea la Asia Express

Click!: Soțul tău ce a spus despre provocarea aceasta?

Mirela Vaida: A zis: „Nu știu ce ai făcut tu acolo, dar mie să nu-mi dai emoții pentru că eu trebuie să mă duc a doua zi cu copiii la școală și tu să-i iei și să nu-i facem de râs în fața oamenilor ăia în curtea școlii”! (râde)

Click!: O să vă uitați toată familia la emisiune, nu?

Mirela Vaida: Am zis că primul episod îl vedem toată familia. După aceea, să vedem dacă vom reuși să stea cu copiii, pentru că e și școală. Dar clar o să ne uităm și, dacă nu suntem acasă, recuperăm.

„Cel mai greu? Totul!”

Click!: Ce ți s-a părut cel mai greu în această experiență, în competiție?

Mirela Vaida: Totul! Distanța, autostopul, cazarea, lipsa mâncării.

Click!: Ați găsit greu cazare?

Mirela Vaida: Da. În multe momente erau ore întregi în care băteai din poartă în poartă și nu îți răspundea nimeni. Sau, dacă îți răspundea, nu te primea.

Click!: Cum a fost să trăiți cu un euro pe zi?

Mirela Vaida: Noi ne făceam că nici nu-l avem, tocmai pentru că nu însemna nimic. Dacă reușeam să cerem ceva de mâncare de oriunde, nici nu spuneam că avem euro.

O jucam la modul: „N-avem nimic. Hai să vedem ce puteți să ne dați de mâncare”. Nici nu mai spuneam de euro. Dar să știi că a avut importanța lui când a trebuit să-l scoatem din cutie.

Click!: Ai plecat cu gândul să câștigați?

Mirela Vaida: Totdeauna plecăm cu gândul să câștigăm, altfel nu plecăm!

Oana Tomoiagă: „Mirela a rupt la cazări!”

Click!: Cum a fost colega ta, Oana? Cum v-ați înțeles?

Mirela Vaida: Superb! Uite-o pe colega!

Oana Tomoiagă: Ne-am înțeles așa cum ne-am imaginat când am plecat. Știam, frate, că suntem două nebuna, că o să avem momentul nostru de intensitate. Funcționăm în felul nostru și lucrăm bine, foarte bine împreună, avem un punct comun.

Mi-am dorit din tot sufletul ca cei de acasă să le cunoască pe Mirela și pe Oana.

Click!: Cum ați ajuns voi două să formați echipa aceasta la Asia Express? Mirela, tu ai propus-o?

Oana Tomoiagă: Dânsa m-a luat cu ea. A zis clar: „Nu plec fără nebună!”. Am plecat prietene și ne-am întors surori.

„Ne-am certat acolo? Da, normal!”

Click!: Dacă tot sunteți prietene, v-ați și certat în Asia Express?

Mirela Vaida: Da, da, da, normal! Băi, ne săturasem la un moment dat una de cealaltă. Era la modul: „Ce fac eu aici cu asta?”. Și ea cu mine, și eu cu ea.

Dar tot noi, bineînțeles, am găsit calea de mijloc, pentru că noi, chiar dacă ne știam dinainte, situațiile de acolo sunt unele pe care nu le întâlnești niciodată într-o viață normală.

Oana Tomoiagă: Ne-au lăsat nervii zilnic. Ideea este că noi știm să ne împăcăm foarte frumos. Și chiar dacă peste zi mai zbieram una la cealaltă, că e normal în situațiile în care ești pus la Asia Express, de fiecare dată, seara, era: „Băi, Mirela, iartă-mă, că am greșit, nu trebuia să…”. „Iartă-mă, Oana, și eu am greșit”.

Plângeam amândouă ca două nebune și apoi ne luam în brațe și s-a dus! Începeam a doua zi de la zero, cu forțe proaspete. Suntem două bătăioase, amândouă!

Au slăbit în Asia Express: „Când prindeam, mâncam pentru următoarele zile!”

Click!: Ați și slăbit în competiție?

Mirela Vaida: Am slăbit! Am slăbit și ne-am tonifiat! Am venit cu o gambă… Eu am venit mai suplă, așa a zis lumea!

Click!: Dar cu mâncarea cum v-ați descurcat?

Mirela Vaida: Când prindeam, mâncam pentru următoarele zile!

Oana Tomoiagă: Vă spun eu, Mirela a rupt la cazări!

Mirela Vaida: La mâncare eram diferite. Oana nu mănâncă picant, iar eu mâncam și porția ei, ca să nu le zic oamenilor că nu e bună. Eu ceream extra-picant! Și nu s-a pus! Pentru că alergam ca nebunele.

Oana Tomoiagă: Chiar ne-am tonifiat!

Ar mai pleca împreună? „Cu mâna pe inimă!”

Click!: Ați mai repeta experiența?

Mirela Vaida: Da!

Click!: În aceeași formulă?

Oana Tomoiagă: Cu mâna pe inimă! Mirela… foarte bine! E nebună în felul ei, are un suflet imens și creează dependență.

I-am zis: „Mirela, vin acasă, te iubesc de mor, dar o lună de zile nu mai vreau să te aud!”. După trei zile…

Mirela Vaida: A fost foarte fain. Și acum suntem în aceeași situație. Când ne sunăm, plângem. Ne aducem aminte, povestim câte o oră despre fiecare scenă, despre fiecare moment.

O să fie foarte tare! Abia aștept să vedem!

Click!: Și noi abia așteptăm să vă vedem!