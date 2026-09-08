 Momente de groază la „Asia Express” 2026. What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi
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Momente de groază la „Asia Express” 2026. What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi

#Asia Express
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„Asia Express” 2026 continuă cu noi provocări pe Drumul Mătăsii, iar concurenții sunt puși tot mai des în situații-limită. Printre cei care au avut parte de momente dificile se numără What’s UP și soția lui, Micky, dar și Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi.
What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi. Foto: Antena1

Drumul Mătăsii le pune concurenților tot mai multe piedici. După ce au trecut de misiunea din Uzbekistan, echipele au pornit într-o nouă cursă, urmând indicațiile primite de la Irina Fodor.

What’s UP și soția lui au avut nevoie de ajutorul medicilor

Doar primele echipe care au ajuns la destinație au intrat în jocul pentru amuletă. What’s UP și soția lui au ratat calificarea, astfel că au fost nevoiți să continue cursa și să își găsească un loc unde să înnopteze.

Ulterior, artistul și Micky au început să se simtă rău și au decis să ceară ajutorul medicilor. What’s UP a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Mătăsii și despre cât de diferită este viața departe de casă.

„S-a mai dus o zi din viața noastră. Zilele acasă trec și le cheltui întruna, experiențe noi nu prea, se cam repetă totul la fel. Aici, aici nu e nimic la fel, niciun minut, nicio oră”, a zis artistul, în cadrul emisiunii de la Antena 1

„Am considerat că trebuie să îi cerem ajutorul”

La rândul ei, Micky a explicat că ea și soțul său au plecat din România cu o stare de sănătate deja ușor afectată, iar condițiile dificile din competiție și-au pus amprenta asupra lor.

„Am așteptat-o pe doamna doctor, pentru că noi, plecând puțin bolnăviori de acasă, am considerat că trebuie să îi cerem ajutorul pentru a ne pune puțin pe picioare cu niște vitamine sau ceva, în sensul acesta”, a povestit soția cântărețului, la testimonial.

Mirela Vaida, în lacrimi la Asia Express – Drumul Mătăsii

Nici pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă ziua nu a fost una ușoară. Cele două au resimțit din plin oboseala și dificultatea probelor, iar la un moment dat, presiunea acumulată a făcut-o pe Mirela Vaida să izbucnească în lacrimi.

„Am avut o zi infernală”, i-a spus Mirela Vaida Oanei Tomoiagă, în timp ce cele două își continuau drumul.

Epuizate și descurajate, concurentele s-au oprit pentru o scurtă pauză. A fost momentul în care Mirela Vaida a cedat emoțional și a început să plângă.

„Chiar eram dărâmată și în momentul ăla am rugat-o și pe Oana să stăm un pic. Am avut un moment în care am simțit că mă prăbușesc, dar îmi știu puterea, îmi știu ambiția și chiar știu cu cine fac echipă și chiar sunt convinsă că suntem foarte bune”, a mărturisit Mirela Vaida, vizibil epuizată. 

Totuși, după momentul dificil, lucrurile s-au schimbat pentru cele două. Mirela Vaida a avut parte de o surpriză care i-a redat optimismul și a făcut-o să privească din nou cu speranță spre cursă.

„Ne scoate Dumnezeu un înger pe drum!”, a exclamat Mirela Vaida.

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