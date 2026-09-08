Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express”

Ziua în care Oana Tomoiagă ar fi trebuit să trăiască una dintre cele mai frumoase amintiri ale vieții sale s-a transformat într-un moment pe care artista nu îl va putea uita niciodată. Nunta vedetei a fost umbrită de o tragedie.

Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei Foto: Instagram

Ziua în care Oana Tomoiagă trebuia să trăiască una dintre cele mai frumoase amintiri ale vieții sale a fost marcată de o tragedie. La nunta artistei, unul dintre invitați a făcut infarct și a murit, iar concurenta de la „Asia Express - Drumul Mătăsii” a aflat vestea abia în ziua următoare.

Mama Oanei Tomoiagă a încercat să o protejeze și a ales să nu îi spună imediat ce se întâmplase. Astfel, fericirea din ziua nunții a fost umbrită de o întâmplare dramatică pe care artista nu o va uita niciodată.

Oana Tomoiagă s-a căsătorit la 22 de ani

Oana Tomoiagă nunta a avut loc pe vremea când artista avea doar 22 de ani. După ce și-a terminat studiile, cântăreața s-a căsătorit cu Șerban Horj, cel care avea să devină ulterior tatăl copilului ei.

Artista a povestit că decizia de a se căsători a venit rapid, într-o perioadă în care ambii erau foarte tineri.

„După ce am terminat Facultatea, la 22 de ani m-am căsătorit. Foarte rapid pentru că eram copii amândoi. Nici nu a fost o cerere în căsătorie, a fost o discuție în care am zis eu să facem nunta. Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu Vlad, un copil special, un copil minunat.

Căsnicia noastră a durat 3 ani jumate. Căsnicia a fost frumoasă cât a fost, la un moment dat ne-am dat seama că nu aveam aceleași idealuri, nu mai gândeam la fel. Vlad avea atunci 2 ani”, a povestit concurenta „Asia Express”.

La eveniment au participat aproximativ 1.000 de invitați, însă ceea ce trebuia să fie o zi plină de bucurie s-a transformat, la un moment dat, într-o situație dramatică.

Tragedie în ziua nunții

Unul dintre invitații prezenți la nunta Oanei Tomoiagă a făcut infarct după ce a dansat și s-a așezat la masă.

În primă fază, artista a crezut că bărbatul și-a revenit și că se află în siguranță, după ce a fost preluat de ambulanță. Abia a doua zi a aflat însă că acesta murise.

„Unul dintre invitați din păcate după dans s-a așezat la masă, avea probleme cu inima, a ridicat paharul să bea un pahar cu apă pentru că a obosit și efectiv pentru mine. A fost un șoc pentru mine. Toată lumea a ieșit afară, el era întins pe jos. Nu a fost ușor. Toată lumea știa că omul este bine, că e în salvare și că și-a revenit.

A fost o situație tensionată. Părinții mei au cununat copiii domnului care a decedat la eveniment. A doua zi mi-au zis că a murit. Mama știa, dar m-a protejat”, a povestit Oana Tomoiagă la „Folclorul sub lupă”.

Tragedia petrecută chiar în ziua nunții a marcat-o profund pe artistă, mai ales că mama sa a ales să îi ascundă vestea pentru ca momentul dramatic să nu îi distrugă complet cea mai importantă zi din viața ei.

Artista a divorțat de tatăl copilului ei

Deși căsătoria i-a adus cea mai mare bucurie a vieții sale, pe fiul ei, Vlad, povestea de dragoste dintre Oana Tomoiagă și fostul ei soț s-a încheiat după câțiva ani.

Cei doi au divorțat după aproximativ trei ani și jumătate de căsnicie, atunci când băiatul lor avea doi ani. Artista a explicat că, în timp, ea și partenerul ei au ajuns să își dorească lucruri diferite și să nu mai împărtășească aceleași idealuri.

Chiar dacă mariajul s-a încheiat, Oana Tomoiagă vorbește cu emoție despre fiul său, pe care îl consideră cea mai mare fericire pe care i-a adus-o acea căsătorie.

Face echipă la „Asia Express” cu Mirela Vaida

În prezent, Oana Tomoiagă poate fi urmărită în sezonul 9 al emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii”, unde a pornit în aventura vieții sale alături de buna sa prietenă, Mirela Vaida.

Cele două formează una dintre cele nouă echipe ale sezonului și au avut deja parte de provocări dificile pe traseul din Uzbekistan.

Prietenia dintre Mirela Vaida și Oana Tomoiagă le este acum pusă la încercare în una dintre cele mai dure competiții televizate, cele două fiind nevoite să se adapteze unor situații complet neașteptate și să își depășească limitele pe Drumul Mătăsii.