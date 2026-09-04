Elevii din Cluj, invitați la slujba de la Catedrala Mitropolitană. De unde a pornit scandalul

O solicitare transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Cluj către unitățile de învățământ din Cluj-Napoca a stârnit controverse chiar înainte de începutul noului an școlar. Documentul transmis școlilor face referire la participarea unei clase de elevi la slujba de Te Deum organizată la Catedrala Mitropolitană.

Biserică Foto: Pexels

Formularea folosită de reprezentanții Inspectoratului Școlar a fost interpretată ca o obligație, iar situația a ajuns în atenția ministrului Educației.

Ce le-a cerut Inspectoratul Școlar școlilor

Potrivit documentului transmis unităților de învățământ, acestea „vor asigura participarea unei clase de elevi” la slujba organizată pentru binecuvântarea începutului de an școlar.

Elevii urmau să fie însoțiți de profesorul de Religie. Mențiunea privind participarea unei clase a ridicat însă semne de întrebare cu privire la caracterul voluntar sau obligatoriu al prezenței copiilor.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a reacționat și a apreciat că formularea din document lasă impresia că elevii trebuie să participe la slujbă.

Potrivit ministrului, caracterul opțional al participării ar fi trebuit precizat fără echivoc, astfel încât părinții și elevii să nu poată interpreta solicitarea ca pe o obligație.

IȘJ Cluj spune că a fost doar o invitație

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a venit ulterior cu explicații și susține că documentul nu impunea participarea elevilor la slujbă.

Amalia Gurzău, purtătorul de cuvânt al instituției, a precizat că adresa transmisă școlilor trebuie privită drept o invitație, destinată elevilor care frecventează ora de Religie.

„Adresa transmisă unităților școlare nu are caracter obligatoriu, este o invitație, îi vizează pe elevii care fac ora de Religie. Formularea referitoare la asigurarea participării, respectiv efectivul de o clasă invocat, estimează numărul elevilor, având în vedere nevoia asigurării condițiilor de siguranță, pe durata deplasării acestora, implicit, obținerea acordului părinților”, a transmis reprezentanta IȘJ Cluj la TVR Info.

Inspectoratul susține, așadar, că numărul de elevi menționat în document ar fi fost stabilit în contextul organizării deplasării și al măsurilor de siguranță, nu pentru a impune participarea copiilor.

Mitropolitul Clujului: „Îi invităm cu drag”

În dezbatere au intervenit și reprezentanții Bisericii. Î.P.S. Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a explicat că slujba de Te Deum organizată la începutul anului școlar este o tradiție.

„Slujba aceasta de Te Deum la începutul școlii am făcut-o dintotdeauna. Ne gândim la copilașii noștri. Îi cerem lui Dumnezeu să le lumineze mintea. Prezența lor nu e necesară, dar îi invităm cu drag”, a declarat mitropolitul.

Declarația subliniază, la rândul său, faptul că prezența elevilor la slujbă nu este considerată obligatorie.

Peste 90% dintre elevii din județ fac Religie

Potrivit datelor prezentate în material, peste 90% dintre elevii din județul Cluj sunt înscriși la disciplina Religie.

Inspectoratul Școlar a precizat că invitația transmisă școlilor îi vizează pe elevii care frecventează această disciplină.

Controversa rămâne însă legată de formularea inițială din document. În timp ce Inspectoratul Școlar Cluj susține că a fost vorba despre o simplă invitație, ministrul Educației, Mihai Dimian, consideră că modul în care a fost redactată solicitarea putea crea impresia unei obligații.