 Elevii din Cluj, invitați la slujba de la Catedrala Mitropolitană. De unde a pornit scandalul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Elevii din Cluj, invitați la slujba de la Catedrala Mitropolitană. De unde a pornit scandalul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O solicitare transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Cluj către unitățile de învățământ din Cluj-Napoca a stârnit controverse chiar înainte de începutul noului an școlar. Documentul transmis școlilor face referire la participarea unei clase de elevi la slujba de Te Deum organizată la Catedrala Mitropolitană.

Biserică
Biserică Foto: Pexels

Formularea folosită de reprezentanții Inspectoratului Școlar a fost interpretată ca o obligație, iar situația a ajuns în atenția ministrului Educației.

Ce le-a cerut Inspectoratul Școlar școlilor

Potrivit documentului transmis unităților de învățământ, acestea „vor asigura participarea unei clase de elevi” la slujba organizată pentru binecuvântarea începutului de an școlar.

Elevii urmau să fie însoțiți de profesorul de Religie. Mențiunea privind participarea unei clase a ridicat însă semne de întrebare cu privire la caracterul voluntar sau obligatoriu al prezenței copiilor.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a reacționat și a apreciat că formularea din document lasă impresia că elevii trebuie să participe la slujbă.

Potrivit ministrului, caracterul opțional al participării ar fi trebuit precizat fără echivoc, astfel încât părinții și elevii să nu poată interpreta solicitarea ca pe o obligație.

IȘJ Cluj spune că a fost doar o invitație

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a venit ulterior cu explicații și susține că documentul nu impunea participarea elevilor la slujbă.

Amalia Gurzău, purtătorul de cuvânt al instituției, a precizat că adresa transmisă școlilor trebuie privită drept o invitație, destinată elevilor care frecventează ora de Religie.

„Adresa transmisă unităților școlare nu are caracter obligatoriu, este o invitație, îi vizează pe elevii care fac ora de Religie. Formularea referitoare la asigurarea participării, respectiv efectivul de o clasă invocat, estimează numărul elevilor, având în vedere nevoia asigurării condițiilor de siguranță, pe durata deplasării acestora, implicit, obținerea acordului părinților”, a transmis reprezentanta IȘJ Cluj la TVR Info.

Inspectoratul susține, așadar, că numărul de elevi menționat în document ar fi fost stabilit în contextul organizării deplasării și al măsurilor de siguranță, nu pentru a impune participarea copiilor.

Mitropolitul Clujului: „Îi invităm cu drag”

În dezbatere au intervenit și reprezentanții Bisericii. Î.P.S. Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a explicat că slujba de Te Deum organizată la începutul anului școlar este o tradiție.

„Slujba aceasta de Te Deum la începutul școlii am făcut-o dintotdeauna. Ne gândim la copilașii noștri. Îi cerem lui Dumnezeu să le lumineze mintea. Prezența lor nu e necesară, dar îi invităm cu drag”, a declarat mitropolitul.

Declarația subliniază, la rândul său, faptul că prezența elevilor la slujbă nu este considerată obligatorie.

Peste 90% dintre elevii din județ fac Religie

Potrivit datelor prezentate în material, peste 90% dintre elevii din județul Cluj sunt înscriși la disciplina Religie.

Inspectoratul Școlar a precizat că invitația transmisă școlilor îi vizează pe elevii care frecventează această disciplină.

Controversa rămâne însă legată de formularea inițială din document. În timp ce Inspectoratul Școlar Cluj susține că a fost vorba despre o simplă invitație, ministrul Educației, Mihai Dimian, consideră că modul în care a fost redactată solicitarea putea crea impresia unei obligații.

Ghid de cumpărături

bridget fonda jpg
Bridget Fonda, de nerecunoscut la 62 de ani. Fosta actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme Vedete internaționale
anda maria, tanara de 14 ani moarta la spital jpg
Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul Național
image
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program” adevarul.ro
image
„Îmi vine să-mi cer vechiul buletin înapoi”. Noua carte de identitate trebuia să simplifice viața românilor. Ce probleme au descoperit după schimbarea buletinului adevarul.ro

Parteneri

image
Liderul Peluzei Nord a reacţionat după transferurile “bombă” la FCSB: “Aveam nevoie de sânge proaspăt! Sperăm ca Drăguş să readucă spiritul de luptă” www.fanatik.ro
image
Două cauze identificate pentru mirosul urât din Bucureşti, după 1.000 de sesizări observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, s-a stins din viață la 90 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
„Medicii au spus clar: 4 luni de viață!” Povestea neștiută a omului care a luptat cu soarta as.ro
image
De ce se pune praful imediat după ce l-ai șters. Obiceiurile care pot face curățenia aproape inutilă playtech.ro
image
Transferurile lui Gigi Becali la FCSB au băgat frica în Universitatea Craiova: „Va fi un competitor dificil!” www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
chuttersnap qhNutmNU1pE unsplash jpg
Cozi uriașe la aeroporturi din această toamnă. Ce se schimbă în sistemul EES al Uniunii Europene Internațional
Andrew Tate FOTO Profimedia
Andrew Tate, conversații șocante cu o fată de doar 15 ani. „Nu ai voie să ieși” Național
baza jos jpg
Una dintre cele mai neobişnuite atracţii din Statele Unite. Cel mai înalt termometru din lume Internațional
simon boyXZfqpwpU unsplash jpg
Șoc pentru un turist care și-a rezervat o vacanță în Egipt pentru 900 de euro. Hotelul i-a cerut de 12 ori mai mult Fapt divers
avion foto Profimedia jpg
Vacanță aniversară transformată în coșmar. Doi pensionari, refuzați la îmbarcare de easyJet Internațional
anda maria, tanara de 14 ani moarta la spital jpg
Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul Național
front 1 jpg
Au mutat castelul de 360 de tone cu peste doi metri de la locul său inițial. De ce s-a luat această decizie Internațional
spital jpg
Adolescentă de 14 ani, moartă la un spital din Gorj. Fata suferea de pneumonie Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net