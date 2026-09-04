Regulile unei mame pentru fiul ei, la început de școală: „Nu vii la mine cu «mă doare burta»”

Revenirea copiilor la școală după vacanța de vară vine, pentru mulți părinți, cu un întreg set de provocări. Orele de trezire devin brusc prea matinale, durerile de burtă apar din senin, iar rechizitele cumpărate cu doar câteva zile înainte par să dispară misterios.

Școală Foto: Shutterstock

O mamă din Ohio a surprins perfect aceste situații într-un videoclip devenit viral pe TikTok. Nicole Jackson, cunoscută online sub numele de @thicnicjack, a prezentat, într-o manieră amuzantă, câteva dintre regulile pe care fiul ei adolescent ar trebui să le respecte odată cu începerea noului an școlar.

„Nu ai avut nicio durere de burtă toată vara”

Prima problemă abordată de mamă este una extrem de familiară: durerile misterioase de stomac care apar exact când copilul trebuie să meargă la școală.

Nicole Jackson îi amintește fiului că, pe perioada vacanței, a consumat fără probleme chipsuri picante, nuggets de pui, înghețată și tot felul de băuturi dulci.

„Ai trăit cu o dietă de chipsuri picante, nuggets de pui și fiecare înghețată și băutură dezgustătoare cunoscută de om, fără nicio durere de stomac”, spune mama, înainte de a-i transmite că nu acceptă ca acesta să vină brusc cu plângeri despre probleme digestive.

Trezitul devreme nu mai este negociabil

Un alt punct de pe lista mamei este ora de trezire. În timpul verii, copiii se trezeau foarte devreme, însă odată cu începutul școlii pare că fiecare minut în plus de somn devine extrem de important.

Jackson îi atrage atenția fiului că nu poate pretinde că este imposibil să se trezească dimineața după ce toată vara a reușit să facă acest lucru.

Iar partea amuzantă este că, în ciuda plângerilor legate de somn, întrebarea despre micul dejun apare imediat.

Hainele și rechizitele se pregătesc din timp

Mama are reguli clare și pentru diminețile aglomerate. Hainele pentru ziua următoare și lucrurile de care adolescentul are nevoie la școală trebuie pregătite de seara.

Nicole Jackson spune că nu este dispusă să intre în panică dimineața pentru a pune la punct lucrurile pe care copilul ar fi trebuit să le pregătească din timp.

Aceeași regulă se aplică și în cazul documentelor școlare. Formulare, acorduri pentru părinți, pachete pentru fotografiile de la școală sau alte acte nu pot fi prezentate mamei în ultima clipă, cu pretenția ca totul să fie rezolvat imediat.

„Nu pierzi totul în două zile”

Una dintre cele mai savuroase reguli se referă la rechizite. După ce mama spune că a cheltuit o sumă importantă pentru a cumpăra tot ce apărea pe lista școlii, nu acceptă ca fiul să anunțe după doar două zile că deja nu mai găsește anumite lucruri.

„Tocmai am cheltuit 75.000 de dolari ca să mă asigur că tot ce era pe listă se află acolo. Nu ai de gând să pierzi totul în continuare”, glumește ea.

Evident, suma este folosită în mod ironic pentru a accentua frustrarea unui părinte care tocmai a cumpărat toate rechizitele necesare.

Nici prânzul pregătit de acasă nu scapă de critici

Ultima regulă este, probabil, cea mai cunoscută pentru părinții care pregătesc zilnic pachețelul copiilor.

Mama îi amintește fiului că au mers împreună la magazin și l-a întrebat despre fiecare produs pe care îl dorea pentru prânz. După ce toate alimentele au fost cumpărate și transformate într-un pachet cât mai hrănitor, adolescentul ajunge să spună că mâncarea nu îi place.

„Te-am dus la magazin și te-am întrebat dacă fiecare produs este în regulă, dar când am pus totul împreună într-un prânz hrănitor, dintr-odată este o mizerie”, spune Nicole Jackson.

Videoclipul a stârnit reacții în rândul părinților

Regulile mamei au fost primite cu mult umor de utilizatorii rețelelor sociale, mulți părinți spunând că se regăsesc perfect în situațiile descrise.

Un comentator a numit videoclipul „cel mai bun mesaj de interes public pentru copii”, în timp ce alți utilizatori au glumit că mama ar trebui să meargă și în casele lor sau chiar în școli pentru a-și prezenta regulile.

Pentru mulți dintre cei care au urmărit videoclipul, tranziția de la vacanță la școală înseamnă exact aceeași combinație de dureri de burtă apărute subit, treziri dramatice la primele ore ale dimineții, rechizite dispărute și preferințe alimentare schimbate de la o zi la alta.