Cât te costă afterschool-ul? Părinte: „Uneori mă gândesc că este un paradox!"

Pentru mulți părinți, ziua de lucru se termină mult după ce sună clopoțelul la școală. Iar când bunicii nu sunt aproape și nici varianta unei bone nu este la îndemână, afterschool-ul devine soluția cea mai simplă pentru ca cei mici să aibă unde să stea până când mama sau tata termină programul. Copiii își fac temele, iau masa și participă la activități, în timp ce părinții își văd de serviciu. Doar că această soluție vine cu un preț pe măsură: câteva ore în plus de supraveghere pot însemna 1.500, 2.000 sau chiar peste 3.000 de lei pe lună pentru un singur copil. Iar când în familie sunt doi copii, suma devine o cheltuială serioasă, care poate ajunge să cântărească greu în bugetul lunar.

Afterschool-ul a devenit o cheltuială mare pentru părinți Foto: freepik.com

Cât scoate un părinte din buzunar

Prețul unui afterschool poate varia de la un oraș la altul. În București, pentru anul școlar 2026–2027, părinții pot găsi programe de la aproximativ 1.350 de lei pe lună, în timp ce variantele mai scumpe ajung la 2.400-2.500 de lei și pot urca chiar până la 3.400 de lei. În Cluj-Napoca, tarifele sunt în jur de 1.000-2.000 de lei pe lună, iar în Brașov, în zona 1.000-1.700 de lei. În orașele mai mici, prețurile pot coborî.

De exemplu, în Piatra-Neamț, un program de afterschool poate ajunge la aproximativ 1.000 de lei pe lună, în funcție de durata programului și de oferta centrului. Diferența pare mică atunci când este privită de la o lună la alta, dar se simte în bugetul unei familii pe parcursul unui an.

Un părinte care plătește 1.000 de lei lunar ajunge la aproximativ 10.000 de lei într-un an școlar, în timp ce pentru un program de 3.000 de lei pe lună suma urcă la 30.000 de lei. Iar dacă sunt doi copii, cheltuiala se dublează. Pentru multe familii, afterschool-ul ajunge astfel să fie o cheltuială care trebuie calculată cu grijă, mai ales atunci când veniturile nu țin pasul cu toate costurile de zi cu zi.

Masa și transportul pot schimba factura

Prețul diferă mult de la un centru la altul, iar părinții trebuie să fie atenți la ce primesc, de fapt, pentru banii plătiți. „Unele centre includ în abonament masa de prânz, gustarea, supravegherea temelor, activitățile educative și chiar transportul copilului de la școală. În alte cazuri, aceste servicii se plătesc separat.

Astfel, un abonament care pare accesibil la prima vedere poate ajunge să coste cu câteva sute de lei mai mult după adăugarea mesei, transportului sau a unor cursuri. Contează și programul ales: una este să lași copilul până la ora 16.00 și alta este să ai nevoie de supraveghere până la 18.00 sau 19.00, mai ales pentru părinții care lucrează cu normă întreagă", explică reprezentatul unui afterschool din București.

„Uneori mă gândesc că este un paradox (...)"

Pentru o familie cu doi copii, problema nu se rezumă, însă la suma de pe factura lunară. Ea și soțul lucrează până la ora 18.00, iar în fiecare zi trebuie să găsească o soluție pentru orele în care copiii ies de la școală și până când părinții ajung acasă. „Uneori mă gândesc că este un paradox. Muncim amândoi pentru copii, ca să le putem oferi tot ce au nevoie, dar, în același timp, tocmai pentru că muncim atât de mult, nu mai avem timp să stăm cu ei.

Ei își fac temele la afterschool, mănâncă acolo, participă la activități, iar noi ajungem acasă când ziua lor este aproape terminată. Practic, muncim pentru ei, dar o parte din timpul pe care am vrea să îl petrecem împreună este petrecut cu alți oameni”, povestește mama. Aceasta adaugă: „Nu spun că afterschool-ul este ceva rău, din contră, copiii sunt bine acolo și învață multe. Dar uneori mă întreb dacă nu ajungem să plătim pentru timpul pe care noi nu îl mai avem”, spune mama.