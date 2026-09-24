Ce i-a spus ucigasul Valentinei mamei sale înainte să dispară. Ultima conversație cu principalul suspect

Noi date cu privire la crima din Vâlcea. Vlad este încă dat în urmărire după ce iubita lui, Valentina, fiica unui lăutar din Filiași, a fost găsită moartă într-o valiza care plutea pe râul Olt. Mama tânărului, frizer de meserie, a dezvăluit când a vorbit ultima dată cu fiul său și ce i-ar fi spus.

Vlad, principalul suspect, mama lui și Valentina, tânăra ucisă. Foto: captură TikTok

Tânărul, în vârstă de 30 de ani, rămâne suspectul principal, iar datele arată că el ar fi fugit deja din țară, cu ajutorul unui prieten. Amicul său a fost deja audiat, însă susține că nu cunoaște motivul real pentru care Vlad a vrut să iasă din România. Între timp, mama acestuia a dezvăluit când a fost ultima lor conversație.

Cum a decurs ultima conversație dintre Vlad și mama sa

Mama tânărului suspectat de uciderea Valentinei susține că luni l-a văzut ultima dată, chiar înainte ca acesta să se facă nevăzut. De asemenea, femeia a afirmat că acesta avea un comportament normal.

„Nu știu, în jurul orei pe aici 12-1, că eram la cules de mere, mi-a zis că pleacă la București, că și acolo avea clienți și vine să mă ducă la analize. Atât. Foarte liniștit, foarte calm”, a declarat mama suspectului, potrivit stirileprotv.ro.

De asemenea, femeia a menționat faptul că nu l-a întrebat nimic de Valentina, deoarece nu obișnuia să se bage în viața personală a acestuia.

„Nu am întrebat, pentru că nu am întrebat. El mi-a spus de multe ori, fiind de mic plecat de acasă, 'să nu mai întrebi, mami, unde mă duc', că știu ce am eu de făcut”, a mai afirmat mama lui Vlad, conform sursei menționate.

Valentina și-ar fi dorit o familie alături de Vlad

Valentina avea tot viitorul în față. Aceasta ar fi fost într-o relație cu Vlad de doar trei luni și visa deja să aibă o familie, însă destinul i-a fost altul. Cei doi s-ar fi cunoscut în mediul online.

„Eu, din câte știu de la cumnata, povestea că vrea să rămână și gravidă, să își facă familie”, a declarat unchiul suspectului.

În același timp, tatăl Valentinei susține că relația dintre cei doi era una tensionată. Vlad era o fire extrem de geloasă, acuzând-o pe fată că l-a înșelat. De asemenea, știa că tânărul frizer ar fi consumat droguri în trecut, însă în prezent s-ar fi lăsat de acest obicei.

„Gelos băiatul ăla, drogat, beat. Mi-a zis să îl las în pace că e beat, că ea îl iubește, dar vorbește prostii că e beat. L-am sunat pe el - bă, tata, fii cuminte să nu faceți vreo prostie că vin la voi”, a declarat tatăl Valentinei, potrivit publicației menționate.

Vlad a mai fost certat cu legea și ar mai fi avut conflicte violente și cu alte partenere. În urmă cu patru ani, pe numele său fusese emis un ordin de restricție. Dosarul a fost deschis inițial pentru viol, dar a ajuns în instanță sub acuzația de lovire sau alte violențe. Valentina nu făcuse nicio sesizare împotriva lui.