Dacă te trezești noaptea cu gura uscată, este posibil să respiri pe gură în loc să respiri pe nas. Unele medicamente și probleme de sănătate pot provoca, de asemenea, acest simptom.

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Uscăciunea gurii, numită medical xerostomie, poate părea doar un disconfort minor. Dacă apare frecvent, însă, nu trebuie ignorată. Netratată, îți poate afecta alimentația, vorbirea și sănătatea orală.

Saliva este importantă pentru protejarea dinților și a gingiilor, iar enzimele pe care le conține participă la digestie. Dacă ai gura uscată pe tot parcursul nopții, sănătatea orală poate avea de suferit fără ca tu să observi imediat.

Ce alte simptome pot apărea

Uscăciunea persistentă a gurii în timpul nopții poate fi însoțită de:

salivă groasă sau lipicioasă;

respirație urât mirositoare;

modificarea gustului;

dificultăți la purtarea protezei dentare;

probleme la mestecat sau înghițit;

durere în gât;

limbă crăpată sau cu șanțuri;

apariția cariilor.

Atunci când nu ai suficientă salivă, se poate acumula mai multă placă bacteriană. De asemenea, pot apărea candidoza orală și leziunile la nivelul gurii.

De ce ți se usucă gura noaptea

Uscăciunea gurii în timpul nopții este destul de frecventă, în special la persoanele în vârstă. Compoziția și cantitatea salivei se pot modifica odată cu înaintarea în vârstă.

Dacă observi problema numai noaptea, cauza poate fi o obstrucție nazală care te obligă să respiri pe gură în timp ce dormi. Nasul înfundat, alergiile, polipii nazali sau deviația de sept pot favoriza acest tip de respirație.

Și deshidratarea, aerul prea uscat din dormitor ori consumul ridicat de sare, alcool sau cofeină pot accentua simptomul.

Poate fi un efect al medicamentelor

Peste 1.100 de medicamente eliberate cu sau fără prescripție pot provoca uscăciunea gurii, potrivit Academiei Americane de Medicină Orală. O analiză din 2015 a constatat că peste 80% dintre cele mai prescrise 100 de medicamente din Statele Unite pot avea acest efect secundar.

Printre medicamentele care pot determina sau agrava xerostomia se numără:

medicamentele pentru hipertensiune;

antidepresivele;

medicamentele pentru anxietate;

antihistaminicele;

antiacidele;

diureticele;

bronhodilatatoarele folosite în astm și în boala pulmonară obstructivă cronică.

Dacă bănuiești că tratamentul pe care îl urmezi îți provoacă uscăciunea gurii, discută cu medicul. Nu întrerupe și nu modifica singur dozele.

Ce boli pot avea legătură cu acest simptom

Uscăciunea gurii poate apărea și în asociere cu:

diabetul;

sarcina;

boala Sjögren;

chimioterapia;

radioterapia, în special în zona capului și a gâtului;

leziunile nervilor;

consumul anumitor droguri.

Dacă xerostomia este însoțită de urinări frecvente și sete intensă, poate fi necesară verificarea glicemiei. Asocierea cu uscăciunea ochilor poate ridica suspiciunea bolii Sjögren, o afecțiune autoimună care afectează glandele lacrimale și salivare.

Ce poți face acasă

Pentru a reduce senzația de gură uscată în timpul nopții, încearcă următoarele măsuri:

Bea apă în cantități mici pe parcursul zilei și evită alimentele foarte sărate, mai ales seara.

Ține un pahar cu apă lângă pat, pentru situațiile în care te trezești cu gura uscată.

Urmărește câtă cofeină consumi și redu cantitatea dacă observi că îți agravează simptomele.

Folosește un umidificator în dormitor dacă aerul este foarte uscat.

Încearcă să respiri conștient pe nas, nu pe gură.

Mestecă gumă fără zahăr sau consumă bomboane fără zahăr pentru stimularea salivei.

Poți încerca o pastă de dinți destinată gurii uscate, salivă artificială sau comprimate pentru stimularea secreției salivare, după recomandarea medicului ori a farmacistului.

Evită apa de gură care conține alcool, deoarece poate accentua uscăciunea. Alege o variantă fără alcool.

Nu lua frecvent antihistaminice sau decongestionante fără recomandare medicală, deoarece pot usca și mai mult mucoasa bucală.

Renunță la fumat și la tutunul de mestecat.

Limitează alcoolul, care poate favoriza deshidratarea și poate agrava problema.

Nu consuma frecvent bomboane cu zahăr pentru a stimula saliva, deoarece acestea îți pot crește riscul de carii.

Ce tratamente îți poate recomanda medicul

Tratamentul depinde de cauza uscăciunii gurii. Dacă problema este provocată de un medicament și măsurile luate acasă nu ajută, medicul poate modifica doza sau poate recomanda un alt tratament. Nu face însă aceste schimbări din proprie inițiativă.

Medicul sau dentistul îți poate prescrie produse care stimulează secreția salivară. În anumite situații, îți poate recomanda gutiere cu fluor, purtate noaptea, pentru a reduce riscul apariției cariilor.

Dacă problema este cauzată de o obstrucție nazală severă, cum ar fi o deviație importantă de sept care te obligă să dormi cu gura deschisă, medicul ORL poate lua în calcul o intervenție chirurgicală. Septoplastia este procedura prin care se corectează deviația de sept, iar simptomele provocate de obstrucția nazală se pot ameliora după operație.

Când trebuie să mergi la medic

Discută cu medicul de familie sau cu dentistul dacă uscăciunea gurii:

persistă în ciuda hidratării și a produselor eliberate fără prescripție;

îți îngreunează alimentația, mestecatul sau înghițirea;

continuă să îți afecteze gustul;

pare să fi apărut după începerea unui tratament;

este însoțită de semne de carie;

apare împreună cu o respirație urât mirositoare care nu dispare;

este asociată cu răni în gură;

apare împreună cu uscăciunea ochilor;

este însoțită de sete excesivă și urinări frecvente.

Mergi mai repede la medic dacă ai dificultăți importante la înghițire sau respirație, umflături, dureri severe ori semne de deshidratare.

Ce trebuie să reții

Uscăciunea gurii în timpul nopții poate fi neplăcută și îți poate afecta sănătatea dinților și a gingiilor. De cele mai multe ori, se ameliorează printr-o hidratare adecvată, schimbarea unor obiceiuri sau ajustarea tratamentului de către medic.

Uneori, însă, poate semnala o problemă nazală, diabetul, o boală autoimună sau o altă afecțiune care necesită tratament specific. Dacă simptomul persistă, este important să descoperi cauza, nu doar să calmezi temporar senzația de uscăciune.

Sursa: Health Line