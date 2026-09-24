Dezvăluirile care zguduie ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită într-o valiză. Legături cu interlopii și metoda „Loverboy”

Noi dezvăluiri zguduie ancheta privind asasinarea Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză pe râul Olt. Principalul suspect, Vlad Băltățeanu, activa în paralel ca proxenet și consumator de substanțe interzise, victima fiind atrasă prin manipulare afectivă să practice prostituția.

Drama cumplită din spatele crimei Foto: facebook/tiktok

Ancheta judiciară declanșată după găsirea trupului Valentinei Ioana Tănăsie într-un geamantan plutind pe râul Olt scoate la lumină o rețea de abuzuri și complicități din lumea interlopă. Tânăra de 28 de ani, fiica unui lăutar din Filiași, a fost torturată, bătută cu sălbăticie până la fracturarea coastelor și tăiată cu un cuțit înainte de a fi ucisă și ascunsă în bagajul aruncat în apele barajului.

Metoda „Loverboy” și exploatarea într-un club din Austria

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate în exclusivitate de Gândul, suspectul a intrat treptat în contact cu cercurile interlope din județul Vâlcea, unde a început să practice proxenetismul concomitent cu munca la salonul de coafură.

În acest context ar fi întâlnit-o pe Valentina, pe care a atras-o într-o relație de dependență emoțională prin celebra metodă de seducție și manipulare „Loverboy”.

Sub presiunea psihologică a partenerului, tânăra ar fi ajuns să practice prostituția într-un club de noapte din Austria. Tragedia a fost declanșată, conform ipotezelor de lucru ale procurorilor, la scurt timp după revenirea Valentinei în România.

Femeia ar fi decis să rupă definitiv legătura toxică, hotărâre care a stârnit o furie oarbă din partea lui Băltățeanu, culminând cu torturarea și asasinarea fetei.

Consum de droguri, conexiuni cu influenceri și căutarea fugarului

Profilul suspectului este agravat de dependența de substanțe interzise. Sursele arată că bărbatul era toxicoman și menținea o legătură strânsă influencer, personaj suspectat în mediul local de distribuire de stupefiante și a cărui familie ar include un magistrat.

În timp ce Vlad Băltățeanu este căutat la nivel național și internațional, existând date certe că a părăsit deja teritoriul țării, echipele mixte formate din procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și polițiștii IPJ Vâlcea continuă investigațiile la fața locului.