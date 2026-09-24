 Se mai poate trăi decent cu 5.000 de lei în România? Dilema care a stârnit un val uriaș de reacții: „O mare bătaie de joc”
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Se mai poate trăi decent cu 5.000 de lei în România? Dilema care a stârnit un val uriaș de reacții: „O mare bătaie de joc”

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O postare pe Reddit a deschis o discuție despre puterea reală de cumpărare din România. Deși un venit de 5.000 de lei lasă cu greu loc pentru economii, numeroși tineri cu studii superioare au mărturisit că supraviețuiesc din venituri lunare de sub 3.000 de lei. 

Cum se descurcă românii cu un salariu de 5000 de lei?
Cum se descurcă românii cu un salariu de 5000 de lei? Foto: arhiva

Întrebarea legată de nivelul de trai necesar pentru un trai decent într-un oraș mare din România a generat o amplă dezbatere în comunitatea online de pe platforma Reddit. Discuția a plecat de la dilema sinceră a unui utilizator care a dorit să afle cum reușesc salariații singuri să facă față cheltuielilor curente dintr-un venit net de 5.000 de lei. 

Calculul traiului la 5.000 de lei: cheltuielile fixe înghit aproape tot bugetul

Autorul postării a detaliat simularea unui buget de 1.000 de euro pentru o persoană care locuiește singură și nu primește sprijin financiar din exterior. Într-un astfel de scenariu, costurile esențiale confiscă grosul banilor înainte ca salariatul să poată pune ceva deoparte:

Presupunând că 5.000 de lei este echivalent cu 1.000 de euro, și chiria/rata este 400 de euro, utilitățile și ele în medie 100 de euro, mai mănânci de 200 de euro, transportul cu mijloacele în comun și alte mărunțișuri încă 100 de euro. Mai rămâi cu 200 de euro să mai ieși și tu în oraș, să îți iei două țoale și să pui ceva deoparte pentru o vacanță. Dumnezeu să te ajute dacă se strică ceva în casă. Deci, voi cum faceți față și mai reușiți să puneți și câte ceva deoparte în fiecare lună?” a scris utilizatorul pe Reddit.

Aceasta a recunoscut că se află într-o situație mai stabilă doar pentru că împarte cheltuielile administrative în doi, întrebându-se retoric dacă alții apelează la un al doilea job part-time sau la sprijinul părinților pentru a supraviețui.

Realitatea tinerilor cu masterat: 2.700 de lei net și 370 de lei rămași după mâncare

Secțiunea de comentarii a adus însă mărturii mult mai dure din partea unor tineri aflați la debut de carieră, care consideră venitul de 5.000 de lei un obiectiv încă îndepărtat. 

Un inginer a explicat pas cu pas cum arată viața după șase ani de pregătire universitară:

Câștig 2.700 de lei net plus 400 de lei bonuri de masă după 4 ani de inginerie și alți 2 ani de master. Plătesc 1.200 de lei chiria, plus 250 de lei utilități pe timp de vară, pe timp de iarnă nici nu vreau să mă gândesc. Mai plătesc 30 de lei internetul, 30 de lei telefonul, între 60 și 90 de lei curentul și 130 de lei abonamentul la transport. Mai rămân cu aproximativ 970 de lei plus cei 400 de lei tichete de masă. Din aceștia, undeva la 1.000 de lei merg lunar pe mâncare”

Tânărul a criticat dur nivelul de impozitare din țară, comparând situația cu alte state europene:

„Mulțumesc România pentru taxarea salariului, care și așa e o mare bătaie de joc. În țări ca Marea Britanie, salariile minime până la un anumit plafon au taxe zero sau foarte mici, ajungând la doar 10% cu tot cu contribuții, comparativ cu peste 40% la noi”.

Un alt utilizator a confirmat că se află într-o situație identică după terminarea studiilor superioare, încasând tot 2.700 de lei net și bonuri de masă, singura salvare din calea datoriilor fiind o chirie neschimbată de cinci ani la același preț. 

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