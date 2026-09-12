Țara care îi plătește pe români cu până la 9.600 de euro pe lună. Ofertele de muncă sunt tot mai căutate

Irlanda continuă să caute forță de muncă din România, în special în domenii unde există deficit de personal. Românii care aleg să lucreze în străinătate pot obține salarii extrem de atractive, iar ofertele de angajare sunt numeroase.

Cu cât sunt plătiți românii Foto: freepik

La cât ajung salariile din Irlanda

Un anunț publicat pe platforma Jooble arată că românii cu experiență în asfaltare pot câștiga salarii brute de până la 9.600 de euro pe lună. Angajatorul irlandez caută o echipă formată din șase persoane pentru lucrări de asfaltare și reasfaltare a drumurilor.

Șeful de echipă este plătit cu 30 de euro pe oră, iar ceilalți membri ai echipei cu 25 de euro pe oră. Oferta devine și mai atractivă datorită plății pentru orele suplimentare: acestea sunt remunerate cu 150%, iar munca de noapte – care reprezintă cel puțin 30% din totalul orelor lunare – este plătită cu 200%.

Astfel, un muncitor poate ajunge la 2.400 de euro pe săptămână, în funcție de numărul de ore lucrate.

Cazare, transport și cursuri gratuite

Angajatorul oferă cazare gratuită, transport gratuit la locul de muncă și acoperă costurile pentru cursurile Safe Pass și Manual Handling, obligatorii în Irlanda.

Cerințele sunt clare: experiență solidă în asfaltare și reasfaltare, iar pentru șeful de echipă cunoașterea limbii engleze este obligatorie. Pentru ceilalți membri ai echipei, limba engleză reprezintă un avantaj, dar nu o condiție eliminatorie.

Angajatorul precizează că lucrările rutiere din Irlanda au particularități specifice, în special din cauza cantității mari de precipitații, motiv pentru care se oferă instruire suplimentară.

Câți români trăiesc în Irlanda

Irlanda rămâne o destinație importantă pentru românii care aleg să muncească în străinătate. Conform datelor Central Statistics Office, la recensământul din 2022 trăiau aproximativ 43.000 de români în Irlanda. Comunitatea românească este a patra cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini, după polonezi, britanici și indieni.

Numărul românilor stabiliți în Irlanda a crescut semnificativ în ultimii ani: între recensămintele din 2016 și 2022, populația născută în România și stabilită în Irlanda a crescut cu aproape 14.000 de persoane, potrivit Observator News.

Tot mai puțini români pleacă în străinătate

De la începutul anului, numai 55.000 de români au aplicat pentru locuri de muncă din străinătate. Este un număr cu o treime mai mic decât cel de anul trecut și la jumătate față de acum 3-4 ani. Situația costurilor tot mai ridicate din Vest este una deja cunoscută și de tinerii din România.

„Nu mai merită, nu mai e ca înainte”, a spus un tânăr, întrebat dacă se mai merită munca în Occident în ziua de astăzi.

Diferențele de umor, ritm al vieții, obiceiuri, valori pot crea un sentiment constant de „nu sunt de aici” pentru cetățenii din România care au plecat în diaspora, în căutarea unei vieți noi. Chiar și românii integrați, cu studii, joburi bune, prieteni localnici și parteneri străini, recunosc că „nu e acasă” - un sentiment descris ca o „frânghie care te ține puțin de gât, permanent”.