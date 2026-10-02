 Magazinele renunță la casele self-checkout. De ce nu mai sunt pe placul comercianților și clienților
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Magazinele renunță la casele self-checkout. De ce nu mai sunt pe placul comercianților și clienților

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Tot mai mulți comercianți mici și mijlocii renunță la casele de autoservire, din cauza problemelor de eficiență, a furturilor și a nemulțumirilor clienților . În schimb, investițiile în alte tehnologii, inclusiv inteligența artificială, continuă să crească.

Magazinele renunță la casele self-checkout
Magazinele renunță la casele self-checkout Foto: Facebook

Potrivit unui sondaj realizat în aprilie de Toast, doar 36% dintre cei 340 de operatori din sectorul comerțului cu amănuntul chestionați folosesc case self-checkout în 2026, față de 43% în 2025. Cu toate acestea, aproximativ trei sferturi dintre magazinele de proximitate, supermarketurile și magazinele de băuturi participante au declarat că vor continua să investească în tehnologie, potrivit Independent.

Clienții sunt nemulțumiți de casele self-checkout

Cumpărătorii reclamă faptul că trebuie să scaneze și să ambaleze singuri produsele, dar și că sunt supravegheați de angajați sau de camerele de securitate. Unii sunt deranjați de mesajele sonore ale aparatelor, care pot deveni insistente sau stânjenitoare.

Un utilizator al platformei X a povestit că, după ce și-a scanat cumpărăturile, un angajat i-a cerut bonul fiscal. Acesta a criticat situația, întrebându-se de ce magazinul îi permite să îndeplinească atribuțiile unui casier, dar îi verifică apoi munca înainte să plece.

Opiniile cumpărătorilor sunt împărțite. Unii apreciază posibilitatea de a evita cozile și interacțiunile sociale, mai ales atunci când au doar câteva produse. Alții preferă casele tradiționale, inclusiv pentru a susține menținerea locurilor de muncă ale casierilor.

Nu e nimic rău la casele self-checkout. Unora dintre noi nu ne place să stăm la coadă ca vitele când vrem doar 2 sau 3 obiecte. Mulți angajați și-ar dori oportunitatea de a fi productivi în alte moduri, nu doar să scaneze produsele consumatorilor toată ziua. Să ai ambele opțiuni e cea mai bună variantă”, a scris un utilizator.

Au instalat self-checkout acum câteva luni și refuz să folosesc. Voi aștepta la coadă ca un om să-și facă treaba. Știi de ce? Orele acestor casieri se bazează pe cât de productive sunt liniile lor, ca să zic așa. Dacă poți ajuta magazinul, arătându-le că acele cozi sunt încă necesare, acele bătrâne drăguțe își păstrează locurile de muncă”, a declarat un alt utilizator X.

Pierderile îi determină pe retaileri să renunțe la autoservire

Un raport publicat în iunie de ECR Retail Loss arată că supermarketurile au înregistrat, în medie, o creștere de 22% a pierderilor de marfă în primul an după instalarea caselor self-checkout. Acestea includ furturi, dar și erori accidentale, precum produsele nescanate sau selectarea incorectă a articolelor. Magazinele care folosesc astfel de sisteme au avut pierderi medii cu 33% mai mari decât cele fără case de autoservire.

În 2024, mai mulți retaileri au început să limiteze numărul de produse permise la aceste case. Target a stabilit o limită de 10 articole la nivel național, Walmart a testat una de 15 produse în anumite magazine, iar Schnucks a restricționat accesul la cumpărătorii cu cel mult 10 articole.

Tot în 2024, Dollar General a eliminat casele self-checkout din aproximativ 12.000 de magazine, iar Five Below a redus utilizarea tehnologiei. În Long Beach, California, o ordonanță adoptată în 2025 a impus magazinelor să limiteze aceste case la 15 articole și să păstreze cel puțin o casă cu personal.

Comercianții investesc în inteligență artificială și alte soluții digitale

Potrivit sondajului Toast, 31% dintre comercianți au inclus simplificarea operațiunilor printre principalele obiective de afaceri, cu 12 puncte procentuale mai mult decât în anul precedent. Un sfert dintre respondenți au menționat adoptarea noilor tehnologii.

Retailerii investesc în etichete electronice de raft, care permit modificarea rapidă a prețurilor, și în panouri pentru comenzile pregătite, ce simplifică predarea produselor. Utilizarea etichetelor electronice a crescut cu 11 puncte procentuale față de anul anterior, iar cea a panourilor pentru comenzi, cu 9 puncte.

Inteligența artificială câștigă, de asemenea, teren: 88% dintre comercianții chestionați consideră că această tehnologie le va eficientiza activitatea. Astfel, în timp ce unele magazine renunță la casele de autoservire, continuă să adopte alte soluții digitale pentru a-și simplifica operațiunile și a reduce munca manuală.

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