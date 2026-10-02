Țara care produce cel mai mult ulei de măsline. Nu, nu este Grecia: „Face jumătate din cantitatea mondială”

Oamenii au impresia că Grecia este cel mai mare producător de ulei de măsline și că în Italia este cel mai calitativ ulei de măsline.

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Da, Grecia și Italia sunt printre primele țări care ne vin în minte atunci când vorbim despre ulei de măsline. Însă percepția nu coincide întotdeauna cu realitatea din cifre.

O altă țară domină producția mondială, iar diferențele dintre țări țin nu doar de cantitate, ci și de costuri, investiții și calitatea uleiului.

Cele mai răspândite preconcepții

Geo Dobre, somelier în ulei de măsline, explică de ce unele dintre cele mai răspândite preconcepții despre producătorii de ulei de măsline nu se confirmă în statistici.

„Sunt multe preconcepții, dar te poți uita la cifre și e simplu: Spania este cel mai mare producător în volum.

Spania face aproape cât toate țările din lume la un loc. Spania face jumătate din cantitatea mondială.

Asta din cauză că mergem în Grecia și vedem măslini. Dacă te duci în Andaluzia, ai șansa să mergi 2 ore cu mașina cu 130 km/h fără să vezi altceva în afară de măslini. Ai sute de kilometri doar măslini. Este teribil de mult! E ceva fabulos!”, a spus Geo Dobre, spunând că turiștii nu merg în astfel de locuri, în sate, și de aici apare surpriza.

În plus, costurile tot mai mari de producție au făcut ca uleiul de măsline să devină mai greu de produs comercial în Italia, în timp ce în alte țări au fost făcute investiții importante pentru reducerea costurilor.

„Când vine vorba de cantitate este Spania, apoi la bătaie sunt Italia și Grecia. Dar mai sunt țările nord-africane, Turcia, au existat investiții masive în Tunisia, în Maroc, pentru a scădea costul uleiului de măsline. În Italia a deveni atât de scump să-l faci încât nu mai e valabil comercial”, a continuat el.

Conform International Olive Council, în campania 2024/2025, producția mondială de ulei de măsline a fost estimată la 3,572 milioane de tone. Spania a produs aproximativ 1,419 milioane de tone, în creștere cu 66% față de campania precedentă. Asta înseamnă aproximativ 39,7% din întreaga producție mondială. Mai exact, aproape 4 din fiecare 10 kilograme de ulei de măsline produse pe glob.

Foto: Geo Dobre somelier despre ulei de masline - Podcast Dr. Mihail

În ultimii 5 ani, Croația este cel mai bun producător

Geo Dobre spune că, dacă sunt analizate performanțele din ultimii cinci ani, Croația se remarcă drept unul dintre cei mai buni producători.

„Dacă ne uităm la statistică, în ultimii 5 ani, probabil cel mai bun producător este Croația”, a spus Geo Dobre, somelier în ulei de măsline, în podcastul dr. Mihail Pautov.



