 „E ceva ce merită gustat”. Tartă cu ulei de măsline, rețeta neobișnuită care i-a dat bătăi de cap nutriționistului Mihaela Bilic
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„E ceva ce merită gustat”. Tartă cu ulei de măsline, rețeta neobișnuită care i-a dat bătăi de cap nutriționistului Mihaela Bilic

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Mihaela Bilic a dezvăluit rețeta de tartă cu ulei de măsline pe care a descoperit-o în Toscana. Nutriționistul a încercat să reproducă acasă desertul primit de la un restaurant, însă prima încercare s-a transformat într-un eșec: „a ieșit o turtă”.

Rețetă de tartă cu ulei de măsline, recomandată de Mihaela Bilic.
Rețetă de tartă cu ulei de măsline, recomandată de Mihaela Bilic. Foto: Pexels

O rețetă descoperită în Toscana i-a dat ceva bătăi de cap nutriționistului Mihaela Bilic. Este vorba despre o tartă cu ulei de măsline și vinsanto, un desert neobișnuit pentru cei obișnuiți cu untul sau uleiurile neutre folosite în prăjituri.

Prima încercare de a reproduce rețeta primită de la un restaurant nu a fost însă un succes, pentru că a ieșit mai degrabă o turtă, potrivit Mihaelei Bilic. Cu toate acestea, nutriționistul nu s-a lăsat și, după ce a comparat mai multe rețete și a ajustat cantitățile, a obținut o variantă care i-a plăcut și pe care a împărtășit-o cu urmăritorii săi.

Rețeta cu care a venit din Toscana

Cu ce m-am întors din Toscana? Cu o rețetă de tartă cu ulei de măsline.

Nu m-am gândit niciodată că uleiul de măsline poate să dea așa o aromă interesantă într-o prăjitură. Sau poate e de vină alcoolul din rețetă?

Așa de mult mi-a plăcut încât m-am agitat să găsesc și vinsanto și ulei adecvat, am încercat să reproduc rețeta pe care am primit-o de la restaurant și în prima variantă a ieșit o turtă!

M-am ambiționat, am început să studiez problema, am comparat și cu alte rețete, am ajustat cantitățile după intuiția mea și pare că a doua încercare a fost mai reușită. Nu vreau să știu câte calorii conține, din cauză de ulei, nu de zahăr… E ceva ce merită gustat, dar promit că a treia oară nu mai fac!”, a scris nutriționistul Mihaela Bilic pe Instagram.

Tartă cu ulei de măsline (Torta all'olio), rețetă

Ingrediente:

-        3 ouă

-        250 g + 50 g zahăr

-        1 portocală mică

-        150 ml ulei de măsline

-        70 ml Vin Santo (sau brandy)

-        70 ml apă

-        350 g făină

-        1 pliculeț praf de copt

-        36 g stafide

Mod de preparare

  1. Preîncălziți cuptorul la 180°C.
  2. Folosind un mixer electric, bateți foarte bine ouăle cu cele 250 g de zahăr.
  3. Pasați la blender sau tăiați portocala (întreagă, cu tot cu coajă și pulpă) în bucăți foarte mici și amestecați-o împreună cu uleiul, lichiorul și apa. Adăugați totul peste compoziția de ouă și zahăr.
  4. Cerneți și amestecați făina cu praful de copt, apoi adăugați-le peste restul aluatului, puțin câte puțin, până când totul este bine omogenizat.

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