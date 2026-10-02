Ion Țiriac dă lovitura cu o nouă investiție! Hotel de 4 stele cu SPA și piscină. Când va fi gata

Ion Țiriac continuă investițiile de amploare și pregătește un nou proiect în România. Omul de afaceri vrea să construiască un hotel de lux, de patru stele, în Otopeni, care va face parte din uriașul complex sportiv dezvoltat în jurul patinoarului Allianz-Țiriac Arena. Viitorii clienți vor avea la dispoziție nu doar camere de cazare, ci și restaurant, SPA, piscină și numeroase alte facilități.

Foto: Ion Țiriac. Credit: Sport Pictures

Hotelul pe care vrea să îl deschidă afaceristul va fi integrat în Țiriac Sport Center, proiect în care omul de afaceri pregătește mai multe investiții dedicate sportului, dar și alte facilități. Complexul este dezvoltat în Otopeni, iar investiția totală anunțată pentru acesta este estimată la aproximativ 150 de milioane de euro, scrie profit.ro.

Ce dotări va avea noul hotel al lui Ion Țiriac

Hotelul de patru stele ar urma să aibă 136 de spații de cazare, de mai multe tipuri. Pe lângă camerele duble și cele cu două paturi, proiectul prevede camere adaptate persoanelor cu dizabilități, studiouri și apartamente. Unele dintre acestea din urmă vor dispune inclusiv de chicinetă.

Clădirea va avea patru etaje și va fi ridicată pe un teren de peste 17.000 de metri pătrați. Suprafața construită desfășurată este prevăzută la aproximativ 8.300 de metri pătrați.

Zone de relaxare și restaurant de lux

Planurile pentru noul hotel nu se limitează însă la spațiile de cazare. Unitatea va dispune de recepție și lobby, lounge, bar, restaurant și zonă pentru servirea micului dejun.

În proiect apar și săli de conferințe, dar și un centru SPA cu piscină, saune, sală de fitness și săli de masaj. Hotelul va beneficia și de terase exterioare și de o parcare proprie, cu 61 de locuri pentru autoturisme și un loc destinat autocarelor.

Investiția urmează să fie realizată prin THG Hotel Management, o companie nouă din cadrul grupului controlat de Ion Țiriac.

Când ar urma să fie gata noul hotel

Dacă actualul calendar va fi respectat, lucrările ar urma să înceapă la jumătatea anului 2027, iar obiectivul este ca hotelul să fie finalizat până în 2029.

„Grupul Țiriac confirmă planurile de dezvoltare a platformei din Otopeni, care includ realizarea unei unități hoteliere. Conform calendarului actual, lucrările pentru hotel sunt estimate a demara la jumătatea anului viitor, cu obiectivul de finalizare până în anul 2029.

Calendarul de implementare are un caracter estimativ și va fi corelat cu parcurgerea etapelor de avizare și autorizare necesare, precum și cu evoluția întregului ansamblu aflat în dezvoltare, cuprinzând componente sportive și culturale“, au transmis reprezentanții Grupului Țiriac, potrivit Profit.ro.

Hotelul este doar una dintre componentele ambițioase ale proiectului din Otopeni. În vara acestui an a fost inaugurată sala de gimnastică Nadia Comăneci, iar în construcție se află bazinul olimpic Camelia Potec. Planurile pentru Țiriac Sport Center mai includ o academie de tenis cu 30 de terenuri, o sală polivalentă și o zonă rezidențială.