Ce săpun este mai igienic: cel solid sau cel lichid? Diferența pe care puțini oameni o cunosc

Săpunul este un produs pe care îl folosim în fiecare zi, însă, în timp ce unii dintre noi folosesc varianta obișnuită, alți oameni apelează la săpunul lichid. Și, de-a lungul timpului, poate că ne-am întrebat cu toții dacă, dincolo de detaliul evident, există vreo diferență reală între cele două.

Săpunul este folosit în fiecare zi Foto: Adobe Stock Images

Indiferent dacă folosim săpun obișnuit sau lichid, cu toții folosim acest produs, într-o formă sau alta, în fiecare zi. Însă, dincolo de detaliul evident atunci când vine vorba despre cele două tipuri de săpun, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat dacă există vreo altă diferență între cele două. Ambele sunt utile pentru a ne spăla mâinile, însă fiecare tip de săpun poate deveni contaminat în modalități diferite.

Potrivit marthastewart.com, săpunul obișnuit este sigur și util, iar cu ajutorul lui ne vom putea curăța ușor atunci când este nevoie. Însă, pe măsură ce acesta devine tot mai folosit, pot apărea urme de bacterii pe suprafața săpunului. Însă, acest lucru nu înseamnă că săpunul solid este periculos.

Ambele variante sunt folosite zilnic

Bacteriile de pe săpun pot să nu fie transmise pe mână, potrivit experților.

„Faptul că există bacterii pe suprafața unui săpun nu înseamnă automat că acestea sunt transferate persoanei care îl folosește. Într-un studiu, cercetătorii au contaminat în mod intenționat săpunuri solide cu niveluri ridicate de E. coli și Pseudomonas aeruginosa. După ce 16 participanți s-au spălat cu săpunurile contaminate, cercetătorii nu au detectat niciuna dintre cele două bacterii testate pe mâinile acestora”, explică doctorul și farmacistul Janis Kosma-Covey.

Ce părere au experții

Potrivit experților, dacă folosim un săpun obișnuit, el ar trebui ținut în locuri uscate, atunci când nu este folosit. Practic, atât varianta solidă cât și cea lichidă de săpun sunt utile.

„Ambele variante pot fi eficiente atunci când sunt folosite corect. Într-o baie folosită frecvent de mai multe persoane, prefer adesea săpunul lichid sau spuma de săpun, pur și simplu pentru că produsul este distribuit fără ca toată lumea să atingă în mod repetat aceeași bucată de săpun. În plus, este o variantă practică pentru copii și pentru spălarea frecventă a mâinilor”, mai spune farmacistul.